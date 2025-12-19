Рейтинг@Mail.ru
Путин пошутил о секретном оружии России в космосе - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 19.12.2025 (обновлено: 16:13 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063250910.html
Путин пошутил о секретном оружии России в космосе
Путин пошутил о секретном оружии России в космосе - РИА Новости, 19.12.2025
Путин пошутил о секретном оружии России в космосе
Президент России Владимир Путин в шутку "по секрету" сказал, что межзвездная комета 3I/ATLAS - специальное оружие России в космосе. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:11:00+03:00
2025-12-19T16:13:00+03:00
россия
земля
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063242807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79c0e5a5898d6d5c45698c9ce45571e0.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063234333.html
россия
земля
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Это наше секретное оружие". Путин пошутил о загадочной комете
"Это наше секретное оружие, и мы будем применять его только в самом крайнем случае". Путин пошутил о загадочной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. И рассказал, что российские ученые о космическом теле знают, оно покинет солнечную систему в начале 2026 года.
2025-12-19T14:11
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063242807_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_0fe0e66dd70aaf5f4da01aa86903c1ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, земля, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, космос
Россия, Земля, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Космос
Путин пошутил о секретном оружии России в космосе

Путин в шутку по секрету назвал комету 3I/ATLAS специальным оружием РФ в космосе

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку "по секрету" сказал, что межзвездная комета 3I/ATLAS - специальное оружие России в космосе.
Межзвездный объект 3l/ATLAS в начале ноября находился в области видимости с Земли. В ряде зарубежных источников высказывались предположения, что комета может быть кораблём инопланетян. Сомнения в этой теории озвучил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который заявил, что не считает комету искусственной.
"Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация. Это наше секретное оружие, мы будем применять его только в самом крайнем случае, потому что мы против размещения оружия в космосе", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией в ответ на вопрос, что такое объект 3I/ATLAS и не является ли он, согласно некоторым предположениям, кораблем с двигателем.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил РИА Новости, что 3I/ATLAS в пятницу окажется на минимальном расстоянии своей траектории от Земли.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил Путин
Вчера, 13:47
 
РоссияЗемляВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала