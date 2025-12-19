Путин пошутил о секретном оружии России в космосе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку "по секрету" сказал, что межзвездная комета 3I/ATLAS - специальное оружие России в космосе.
Межзвездный объект 3l/ATLAS в начале ноября находился в области видимости с Земли. В ряде зарубежных источников высказывались предположения, что комета может быть кораблём инопланетян. Сомнения в этой теории озвучил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который заявил, что не считает комету искусственной.
"Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация. Это наше секретное оружие, мы будем применять его только в самом крайнем случае, потому что мы против размещения оружия в космосе", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией в ответ на вопрос, что такое объект 3I/ATLAS и не является ли он, согласно некоторым предположениям, кораблем с двигателем.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил РИА Новости, что 3I/ATLAS в пятницу окажется на минимальном расстоянии своей траектории от Земли.