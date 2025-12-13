Зловещая теория о 3I/ATLAS: он "засеивает" на Земле инопланетную жизнь

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. По мере того как межзвездный странник 3I/ATLAS постепенно приближается к Земле, появляются все более экзотические версии о "планах" нашего "гостя".

По мнению профессора из Гарвардского университета, Земле предстоит "свидание вслепую" с межзвездным "серийным убийцей".

"Напичкан" отравляющими веществами

Громкими заявлениями отметился физик-теоретик Ави Леб, ранее высказывавший предположения, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем пришельцев. Ученый утверждает , что объект продемонстрировал присутствие метанола и цианистого водорода — газов, считающимися "прекурсорами сложной органической химии, имеющей отношение к зарождению жизни".

© Фото : BAA/Frank Niebling and Michael Buechner 3I/ATLAS, 9 ноября 2025 года © Фото : BAA/Frank Niebling and Michael Buechner 3I/ATLAS, 9 ноября 2025 года

По мнению Ави Леба, "гость со звезд" может представлять угрозу для человека — цианистый водород, например, применялся как боевое отравляющее вещество Францией, США и Италией во время Первой мировой.

Профессор Гарвардского университета пояснил : "При "свидании вслепую" с межзвездным объектом важно изучить "партнера" и понять: он прибыл, чтобы "засеять" на Земле жизнь с помощью межзвездной панспермии, или же это "серийный убийца", несущий отраву?"

Правда, тут же он делает оговорку : "Аномально высокое соотношение метанола к цианистому водороду в выбросах 3I/ATLAS указывает на вполне дружелюбный характер этого гостя из глубокого космоса".

Сеятель жизни

Ученый поясняет : "Метанол — это кирпичик для построения аминокислот и сахаров (например, рибозы, входящей в состав РНК и ДНК), лежащих в основе знакомой нам органической химии жизни. <...> В больших дозах он смертелен, но в малых служит важным сигнальным веществом для растений, животных и микробов. Его химические свойства делают его предшественником сложных органических молекул — тех же аминокислот или нуклеиновых оснований вроде аденина".

© Depositphotos.com / denisismagilov Молекулы © Depositphotos.com / denisismagilov Молекулы

Получается, "межзвездный гость" может мчаться по Вселенной, разбрасывая кирпичики, из которых, возможно, впоследствии возникнет новая жизнь.

Странности 3I/ATLAS

Также Ави Леба настораживает то, что 3I/ATLAS выглядит так, будто имеет два хвоста.

"Карта градиента вращения нового изображения межзвездного гостя 3I/ATLAS, сделанного телескопом "Хаббл" 30 ноября, <…> показывает свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, с четким антихвостом, простирающимся более чем на 60 000 километров (в десять раз больше радиуса Земли) в сторону Солнца", — написал ученый.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост

Он отметил особенности антихвоста 3I/ATLAS, подчеркнув, что тот во время перигелия изменил направление относительно своего постоянного движения. Это явление, по мнению Леба, не характерно для известных комет и требует объяснения.

Стоит напомнить, что в августе астрофизик из Гарварда рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля. При этом источник свечения остался неустановленным. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.

Большинство ученых все же придерживаются мнения, что 3I/ATLAS является кометой, а все его "странности" можно объяснить, не привлекая инопланетные технологии.

Пережил тысячи сближений со своей родной звездой

Между тем международная группа астрономов, используя данные нового космического телескопа SPHEREx, получила свежие уникальные сведения о 3I/ATLAS.

Исследование показало, что этот "гость" из другой звездной системы обладает гигантской комой — облаком пыли и углекислого газа. Объект демонстрирует признаки глубокой термической обработки, сотни или даже тысячи раз сблизившись со своей родной звездой. После этого он был выброшен в межзвездное пространство гравитационным воздействием массивного тела, по массе сравнимого с Нептуном.