"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых новой необычной деталью

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может обладать двумя хвостами, такое мнение в своем блоге Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может обладать двумя хвостами, такое мнение в своем блоге выразил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

"Карта градиента вращения нового изображения межзвездного гостя 3I/ATLAS, сделанного телескопом "Хаббл" 30 ноября <…> показывает свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, с чётким антихвостом, простирающимся более чем на 60 000 километров (в десять раз больше радиуса Земли ) в сторону Солнца", — пишет он.

Леб также отметил особенности антихвоста 3I/ATLAS, подчеркнув, что тот во время перигелия изменил направление относительно своего постоянного движения.

Астроном заявил, что это явление не характерно для известных комет и требует объяснения.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.