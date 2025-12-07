https://ria.ru/20251207/korabl-2060456738.html
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых новой необычной деталью
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых новой необычной деталью
Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может обладать двумя хвостами, такое мнение в своем блоге выразил ученый из Гарвардского... РИА Новости, 07.12.2025
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых новой необычной деталью
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может обладать двумя хвостами, такое мнение в своем блоге выразил
ученый из Гарвардского университета Ави Леб.
"Карта градиента вращения нового изображения межзвездного гостя 3I/ATLAS, сделанного телескопом "Хаббл" 30 ноября <…> показывает свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, с чётким антихвостом, простирающимся более чем на 60 000 километров (в десять раз больше радиуса Земли
) в сторону Солнца", — пишет он.
Леб также отметил особенности антихвоста 3I/ATLAS, подчеркнув, что тот во время перигелия изменил направление относительно своего постоянного движения.
Астроном заявил, что это явление не характерно для известных комет и требует объяснения.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.