"Это было спланировано". Что стоит за появлением "корабля пришельцев"
Наука
Наука
 
08:00 24.12.2025
"Это было спланировано". Что стоит за появлением "корабля пришельцев"
"Это было спланировано". Что стоит за появлением "корабля пришельцев" - РИА Новости, 24.12.2025
"Это было спланировано". Что стоит за появлением "корабля пришельцев"
Комета 3I/ATLAS улетела навсегда, однако ее появление в Солнечной системе не останется без последствий. Откуда взялся загадочный объект, почему его приняли за... РИА Новости, 24.12.2025
наука
земля
наса
гарвардский университет
институт космических исследований
земля
Новости
земля, наса, гарвардский университет, институт космических исследований
Наука, Земля, НАСА, Гарвардский университет, Институт космических исследований
"Это было спланировано". Что стоит за появлением "корабля пришельцев"

Эйсмонт: межзвездные объекты земляне будут видеть все чаще

© NASAМежзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© NASA
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Комета 3I/ATLAS улетела навсегда, однако ее появление в Солнечной системе не останется без последствий. Откуда взялся загадочный объект, почему его приняли за инопланетный корабль, что будет происходить с космическим гостем дальше и как его визит отразится на жизни Земли — в материале РИА Новости.

Как обнаружили 3I/ATLAS

Одной из причин "открытия" стал страх — в начале XXI века человечество всерьез задумалось об угрозе из космоса. В 2004-м разглядели 340-метровый астероид Апофис. Первоначальные расчеты показали: в 2029-м он должен сблизиться с Землей. Столкновение, как предполагали, может привести к глобальной катастрофе.
Хотя более поздние вычисления опровергли опасность "гостя", государства стали активнее выделять средства на планетарную оборону. А челябинский метеорит 2013-го — единственное небесное тело в истории, от которого пострадали сотни человек — подтвердил, что угроза реальна.
© Фото : Teerasak ThaluangСнимок космического объекта 3I/ATLAS
Снимок космического объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Teerasak Thaluang
Снимок космического объекта 3I/ATLAS
В результате в 2015-м НАСА запустила проект ATLAS — The Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, или "Систему последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей". Сегодня она состоит из пяти телескопов, размещенных в Испании, ЮАР, Чили и на Гавайских островах.
Приборы сканируют небо в поисках потенциально опасных объектов размером от 140 метров. Заодно наблюдают за звездами и другими космическими телами. Так, 1 июля 2025-го чилийским телескопом ATLAS был замечен объект, чья высокая скорость (более 50 километров в секунду) и необычная траектория позволили причислить его к межзвездным.

Возраст и происхождение 3I/ATLAS

Космический гость, которому присвоили имя 3I/ATLAS, стал международной научной сенсацией. К нему было приковано внимание едва ли не всех приборов, имевшихся в распоряжении астрономов. В результате исследований удалось выяснить параметры объекта. Оказалось, визитер — это комета, чья кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — порядка 24 километров в диаметре.
Траектория показала — могло прилететь небесное тело. Галактика Млечный Путь состоит из более древнего толстого диска и более молодого тонкого. Солнечная система, возникшая 4,5 миллиарда лет назад, находится в тонком. Однако "Атлас", вероятно, прибыл из толстого, чей возраст оценивается в семь миллиардов лет. Двигалась комета со стороны созвездия Стрельца.
© ESA/ATG medialabАнатомия Млечного Пути
Анатомия Млечного Пути - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© ESA/ATG medialab
Анатомия Млечного Пути
В НАСА считают, что объект мог зародиться в древней планетной системе, предшествовавшей нашей. "Честно говоря, от одной мысли об этом у меня мурашки по коже", — признавался Том Статлер, ведущий научный сотрудник НАСА по малым телам Солнечной системы.

Представляет ли 3I/ATLAS угрозу для Земли

Хотя для науки 3I/ATLAS более чем интересен сам по себе, настоящую мировую славу ему принесло скандальное заявление астронома Гарвардского университета Абрахама (Ави) Леба. Он опубликовал статью, в которой предположил, что космический объект может иметь техногенное происхождение, причем — с экипажем внутри. Ученый также заявил, что пришельцы могут быть настроены враждебно и планируют подобраться к Земле скрытно.
"Доказательства" Леб привел следующие: тело движется быстрее, чем любой другой объект в Солнечной системе, включая зонды, созданные человеком. По ходу движения производит негравитационное ускорение — словно за счет двигателей. А траектория такова, что к Земле объект будет подходить со стороны Солнца.
"Последствия могут оказаться катастрофическими для человечества", — заявлял Леб в своем блоге, спровоцировав ажиотаж в мировых СМИ.
© The Virtual Telescope ProjectСнимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 года
Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© The Virtual Telescope Project
Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 года
Как отмечает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, на самом деле ничего удивительного в поведении кометы не было.
"Конечно, у нее есть особенности — например, повышенное содержание углекислого газа. В остальном никаких чудес, все в пределах известной нам физики. Так, изменение скорости может быть связано с выбросами газа и пыли, что типично для комет", — отмечает ученый.
Тем не менее, считает Эйсмонт, шумиха, поднятая Лебом, принесла пользу.
"Темой стали интересоваться люди, совершенно далекие от нее, будто это вопрос жизни и смерти. Это привлекает внимание к науке и может способствовать увеличению финансирования, в том числе для программ планетарной защиты. Наблюдательные возможности растут, а значит, повышаются шансы вовремя обнаружить действительно опасный объект. Думаю, Леб прекрасно понимает: все, что он говорит, — выдумки", — объясняет исследователь.
Отметим, что статья Леба, которая вышла на сайте препринтов, содержит очень важную оговорку: автор называет работу "прежде всего педагогическим упражнением".

И другие межзвездные объекты

Максимальное сближение 3I/ATLAS с Землей произошло 19 декабря, примерно в 9:00 по Москве: комета находилась в 270 миллионах километров от нас. Это почти в два раза больше, чем среднее расстояние от Земли до Солнца. После этого объект продолжил движение в дальний космос, аккуратно избегая встречи с остальными планетами. Весной 2026-го он пересечет орбиту Юпитера.
© ESO / M. KornmesserАстероид Оумуамуа в представлении художника
Астероид Оумуамуа в представлении художника - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© ESO / M. Kornmesser
Астероид Оумуамуа в представлении художника
3I/ATLAS стал третьим известным гостем из другой звездной системы за последние восемь лет. В 2017-м телескоп Pan-STARRS, предназначенный для наблюдения за дальним космосом, зафиксировал сигарообразный астероид 1I/Оумуамуа. А в 2019-м крымский астроном-любитель Геннадий Борисов заметил первую в истории межзвездную комету (2I/Borisov).
По мнению Натана Эйсмонта, в ближайшие годы таких открытий будет все больше.
"Технические возможности, в том числе возможности телескопов, резко возросли. Можно точно сказать, что межзвездные объекты прилетали в Солнечную систему и раньше, но их не удавалось регистрировать", — говорит ученый.
По его словам, возможны визиты "пришельцев" не только из других звездных систем, но и других галактик. Правда, случаться это будет гораздо реже, чем три раза за восемь лет.
"Это катастрофа!" Почему "корабль инопланетян" всерьез встревожил ученых
7 августа, 08:00
"Это катастрофа!" Почему "корабль инопланетян" всерьез встревожил ученых
7 августа, 08:00
 
НаукаЗемляНАСАГарвардский университетИнститут космических исследований
 
 
