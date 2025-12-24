"Это было спланировано". Что стоит за появлением "корабля пришельцев"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Комета 3I/ATLAS улетела навсегда, однако ее появление в Солнечной системе не останется без последствий. Откуда взялся загадочный объект, почему его приняли за инопланетный корабль, что будет происходить с космическим гостем дальше и как его визит отразится на жизни Земли — в материале РИА Новости.

Как обнаружили 3I/ATLAS

Одной из причин "открытия" стал страх — в начале XXI века человечество всерьез задумалось об угрозе из космоса. В 2004-м разглядели 340-метровый астероид Апофис. Первоначальные расчеты показали: в 2029-м он должен сблизиться с Землей. Столкновение, как предполагали, может привести к глобальной катастрофе.

Хотя более поздние вычисления опровергли опасность "гостя", государства стали активнее выделять средства на планетарную оборону. А челябинский метеорит 2013-го — единственное небесное тело в истории, от которого пострадали сотни человек — подтвердил, что угроза реальна.

© Фото : Teerasak Thaluang Снимок космического объекта 3I/ATLAS © Фото : Teerasak Thaluang Снимок космического объекта 3I/ATLAS

В результате в 2015-м НАСА запустила проект ATLAS — The Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, или "Систему последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей". Сегодня она состоит из пяти телескопов, размещенных в Испании, ЮАР, Чили и на Гавайских островах.

Приборы сканируют небо в поисках потенциально опасных объектов размером от 140 метров. Заодно наблюдают за звездами и другими космическими телами. Так, 1 июля 2025-го чилийским телескопом ATLAS был замечен объект, чья высокая скорость (более 50 километров в секунду) и необычная траектория позволили причислить его к межзвездным.

Возраст и происхождение 3I/ATLAS

Космический гость, которому присвоили имя 3I/ATLAS, стал международной научной сенсацией. К нему было приковано внимание едва ли не всех приборов, имевшихся в распоряжении астрономов. В результате исследований удалось выяснить параметры объекта. Оказалось, визитер — это комета, чья кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — порядка 24 километров в диаметре.

Траектория показала — могло прилететь небесное тело. Галактика Млечный Путь состоит из более древнего толстого диска и более молодого тонкого. Солнечная система, возникшая 4,5 миллиарда лет назад, находится в тонком. Однако "Атлас", вероятно, прибыл из толстого, чей возраст оценивается в семь миллиардов лет. Двигалась комета со стороны созвездия Стрельца.

© ESA/ATG medialab Анатомия Млечного Пути © ESA/ATG medialab Анатомия Млечного Пути

В НАСА считают, что объект мог зародиться в древней планетной системе, предшествовавшей нашей. "Честно говоря, от одной мысли об этом у меня мурашки по коже", — признавался Том Статлер, ведущий научный сотрудник НАСА по малым телам Солнечной системы.

Представляет ли 3I/ATLAS угрозу для Земли

Хотя для науки 3I/ATLAS более чем интересен сам по себе, настоящую мировую славу ему принесло скандальное заявление астронома Гарвардского университета Абрахама (Ави) Леба. Он опубликовал статью, в которой предположил, что космический объект может иметь техногенное происхождение, причем — с экипажем внутри. Ученый также заявил, что пришельцы могут быть настроены враждебно и планируют подобраться к Земле скрытно.

"Доказательства" Леб привел следующие: тело движется быстрее, чем любой другой объект в Солнечной системе, включая зонды, созданные человеком. По ходу движения производит негравитационное ускорение — словно за счет двигателей. А траектория такова, что к Земле объект будет подходить со стороны Солнца.

"Последствия могут оказаться катастрофическими для человечества", — заявлял Леб в своем блоге , спровоцировав ажиотаж в мировых СМИ.

© The Virtual Telescope Project Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 года © The Virtual Telescope Project Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 года

Как отмечает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, на самом деле ничего удивительного в поведении кометы не было.

"Конечно, у нее есть особенности — например, повышенное содержание углекислого газа. В остальном никаких чудес, все в пределах известной нам физики. Так, изменение скорости может быть связано с выбросами газа и пыли, что типично для комет", — отмечает ученый.

Тем не менее, считает Эйсмонт, шумиха, поднятая Лебом, принесла пользу.

"Темой стали интересоваться люди, совершенно далекие от нее, будто это вопрос жизни и смерти. Это привлекает внимание к науке и может способствовать увеличению финансирования, в том числе для программ планетарной защиты. Наблюдательные возможности растут, а значит, повышаются шансы вовремя обнаружить действительно опасный объект. Думаю, Леб прекрасно понимает: все, что он говорит, — выдумки", — объясняет исследователь.

Отметим, что статья Леба, которая вышла на сайте препринтов, содержит очень важную оговорку: автор называет работу "прежде всего педагогическим упражнением".

И другие межзвездные объекты

Максимальное сближение 3I/ATLAS с Землей произошло 19 декабря, примерно в 9:00 по Москве: комета находилась в 270 миллионах километров от нас. Это почти в два раза больше, чем среднее расстояние от Земли до Солнца. После этого объект продолжил движение в дальний космос, аккуратно избегая встречи с остальными планетами. Весной 2026-го он пересечет орбиту Юпитера.

© ESO / M. Kornmesser Астероид Оумуамуа в представлении художника © ESO / M. Kornmesser Астероид Оумуамуа в представлении художника

3I/ATLAS стал третьим известным гостем из другой звездной системы за последние восемь лет. В 2017-м телескоп Pan-STARRS, предназначенный для наблюдения за дальним космосом, зафиксировал сигарообразный астероид 1I/Оумуамуа. А в 2019-м крымский астроном-любитель Геннадий Борисов заметил первую в истории межзвездную комету (2I/Borisov).

По мнению Натана Эйсмонта, в ближайшие годы таких открытий будет все больше.

"Технические возможности, в том числе возможности телескопов, резко возросли. Можно точно сказать, что межзвездные объекты прилетали в Солнечную систему и раньше, но их не удавалось регистрировать", — говорит ученый.