На Западе сделали громкое заявление о России из-за флота в Арктике
15:15 21.12.2025 (обновлено: 17:28 21.12.2025)
На Западе сделали громкое заявление о России из-за флота в Арктике
Мировое лидерство России в сфере развития и оснащения атомного флота неоспоримо, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 21.12.2025
в мире, арктика, россия, атомфлот, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
В мире, Арктика, Россия, Атомфлот, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники острова Брюса архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Ледники острова Брюса архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мировое лидерство России в сфере развития и оснащения атомного флота неоспоримо, пишет газета Telegraph.
"Российские атомные ледоколы <…> уникальны и намного мощнее всего, что может предложить Запад", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что ни одна страна в мире не может сравниться с Россией в этой сфере.
В настоящее время Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. Он находится в управлении ФГУП "Атомфлот" (предприятие "Росатома"), которое осуществляет ледокольное обеспечение арктических углеводородных проектов; организует ледокольную проводку судов в акватории СМП и в замерзающие порты России и др.
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220. Они могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Двухосадочная конструкция атомоходов с регулируемой глубиной погружения позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" спустили на воду в 2016 году, а в 2020 году на нем прошла торжественная церемония поднятия государственного флага России. В декабре 2021 года был передан в эксплуатацию первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь". В ноябре 2022 года российский флаг подняли на втором серийном атомном ледоколе "Урал". В апреле 2025 года флоту передали атомный ледокол "Якутия".
