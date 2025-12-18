Зимнее солнцестояние 2024 году точное время и дата

МОСКВА — РИА Новости. В День зимнего солнцестояния, которое состоится 21 декабря 2025 года, солнце займет самую низкую позицию над земным горизонтом. Это значит, что россиян ждет самый короткий день за весь год и, соответственно, самая длинная ночь. Сколько продлится этот день, история и традиции зимнего солнцестояния — в материале РИА Новости.

Что такое зимнее солнцестояние

Днем зимнего солнцестояния называют ежегодное и одно из самых значимых астрономических явлений. Считается, что с этого дня стартует уже не календарная, а так называемая астрономическая зима. Продлится данный период вплоть до весеннего равноденствия (ближайшее выпадает на 20 марта 2026 года).

Объяснение того факта, что световой день в эту дату на всем Северном полушарии длится рекордно малое количество часов, заключается в том, что Солнце поднимается над горизонтом на минимальную (по сравнению с другими днями) высоту. И чем ближе к северным регионам, тем этот показатель меньше: в некоторых районах светило и вовсе практически не показывается на небе.

Что же касается название, то “солнцестоянием” данное явление окрестили потому, что в течение нескольких дней до него (а также некоторое время после) Солнце словно замирает на небе, находясь примерно на одной высоте. А когда день зимнего солнцестояния остался позади, россиян ждет приятная новость: световой день начинает постепенно увеличивается, так что к 1 января успевает прибавить 7 минут.

Когда наступит зимнее солнцестояние в 2025 году

Постоянной даты у зимнего солнцестояния нет. Чаще других дней в Северном полушарии оно приходится на 21 или 22 декабря.

Точная дата и время

В 2025 году жители Северного полушария планеты встретят день зимнего солнцестояния 21 декабря, в 18:03. Продолжительность светового дня, в зависимости от города и региона, будет варьироваться от 6 до 9,5 часа.

Почему дата меняется каждый год

Из-за календарных особенностей (например, високосный год или нет, а также других), а также в силу астрономических причин (например, из-за наклона земной оси) дата зимнего солнцестояния в разные годы может незначительно меняться. Однако в ближайшие годы (за редким исключением) это событие выпадает на 21 декабря.

Год Дата (для жителей Северного полушария) Время (МСК) День недели 2025 21 декабря 18:03 Воскресенье 2026 21 декабря 23:50 Понедельник 2027 22 декабря 05:42 Среда 2028 21 декабря 11:19 Четверг 2029 21 декабря 17:13 Пятница 2030 21 декабря 23:09 Суббота 2031 22 декабря 04:55 Понедельник 2032 21 декабря 10:55 Вторник 2033 21 декабря 16:45 Среда 2034 21 декабря 22:33 Четверг 2035 22 декабря 04:30 Суббота

Почему происходит зимнее солнцестояние

Земля вращается вокруг своей оси, но делает это под определенным углом к собственной орбите, который составляет приблизительно 23,4 градуса. Да и земная орбита не похожа на идеальный круг, она скорее эллиптическая.

Соответственно, дважды в год (как раз в день зимнего и летнего солнцестояний) Северное полушарие оказывается либо максимально отклонено от Солнца, либо так же максимально приближено к нему. В первом случае и идет речь о зимнем солнцестоянии и наиболее коротком световом дне.

Характеристики дня зимнего солнцестояния

Даже тем россиянам, которые практически не следят за астрономическим календарем, день зимнего солнцестояния знаком сразу по нескольким ключевым характеристикам. Прежде всего — как самый короткий день в году. Его продолжительность даже в самых южных регионах страны не будет превышать девяти с половиной часов.

Продолжительность светового дня 21 декабря 2025 года в городах России Город Восход Закат Длина светового дня Мурманск - - 00:00 (пик полярной ночи) Санкт-Петербург 10:01 15:54 05:53 Москва 08:57 15:58 07:01 Казань 08:12 15:12 07:00 Владивосток 08:40 17:40 09:00 Екатеринбург 09:33 16:18 06:45 Сочи 07:51 16:47 08:56

Самая длинная ночь

Так как в день зимнего солнцестояния продолжительность светового дня измеряется лишь несколькими часами, то на эту же дату выпадает и самая длинная ночь в году. Так, в российской столице она продлится чуть менее 17 часов, а в Сочи — 15 часов и 4 минуты.

Начало астрономической зимы

День зимнего солнцестояния служит точкой отсчета для астрономической зимы, которая продолжается до весеннего равноденствия.

Когда день начнет прибавляться

Ежедневно увеличиваться буквально на несколько минут световой день начнет уже на следующие сутки после того, как самая длинная ночь года осталанется позади. Таким образом уже к середине янвапя он “подрастет” практически на час.

Зимнее солнцестояние в разных полушариях

В ту же дату, на которую в Северном полушарии приходится день зимнего солнцестояния, в Южном отмечают летнее, и наоборот. То есть когда для жителей Северного полушария наступает самая длинная ночь, в Южном — самая короткая.

История, традиции и приметы

День зимнего солнцестояния стал официально отмечаться еще во времена правления Юлия Цезаря, который в 45 году до нашей эры даже сделал 25 декабря праздничным днем. Но из-за того, что календарный год на несколько минут длиннее солнечного, один раз в четыре века праздник сдвигался на три дня в меньшую сторону, в итоге в XVI веке его отмечали уже 12 декабря.

В 1582 году папа Григорий ХIII решил устранить разницу, поэтому по григорианскому календарю зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. Однако считается, что и в этом случае дата будет сдвигаться на один день раз в три тысячи лет.

Как отмечали древние народы

Наши предки связывали день зимнего солнцестояния с рождением бога зимнего солнца Коляды, который должен противостоять злому духу Карачуну и не позволяет тому украсть светило. Древние славяне ассоциировали праздник с возрождением к жизни, так как световой день начинал неуклонно увеличиваться, а темное время суток — сокращаться.

Данный праздник в славянской культуре имел множество самобытных традиций и ритуалов. Главным символом праздника был костер, символизирующий солнце, вокруг которого водились хороводы. Молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки, которые сулили хозяевам дома богатство и процветание. В ответ же полагалось одаривать гостей сладостями.

С принятием христианства на Руси появился праздник Спиридон-солнцеворот. Люди верили, что с этого дня (несмотря на ожидающие впереди долгие месяцы зимы) солнце уже поворачивает на лето, и сам Спиридон внимательно следит за тем, чтобы оно не скрылось от людей.

Похожий праздник можно найти не только в культуре древних славян. Похожие торжества и связанные с ними традициями существуют и у других народов. Например, древние римляне праздновали зимнее солнцестояние с 17 по 23 декабря. Этот период носил название Сатурналии, в честь одного из главных на тот момент божеств — Сатурна. Он считался покровителем земледельцев, а потому и праздник приходился на то время, когда все полевые работы были успешно завершены. Как правило, на эти праздничные дни в школьных заведениях объявлялись каникулы, прекращались все работы и общественная жизнь, народ собирался большими компаниями на шумные застолья.

В Шотландии в этот день спускали с горы горящие бочки, которые считались символом солнца, а древние германцы праздновали рождение Короля Дуба, который отогревал холодную землю и помогал взойти семенам.

Традиции празднования дня зимнего солнцестояния в разных культурах Эпоха / Страна Название праздника Дата Традиции Древняя Русь Коляда 21/22 декабря Хороводы и пляски вокруг костра, хождение по дворам с особыми песнями Древний Рим Сатурналии 17-23 декабря Жертвоприношения, пиры, обмен подарками Скандинавские страны/Германия Йоль Начало - с 20-22 декабря. Продолжается 12 дней Сожжение особого полена в печи, обмен подарками, так называемая Дикая охота Китай Дунчжи 21-22 декабря Традиционные блюда (рисовые шарики), подарки духам предков Япония Тодзи 21/22 декабря Ванна с добавление цитрусовых плодов юдзу (для укрепления здоровья), тематические фестивали, традиционные блюда

Современные обычаи и праздники

День зимнего солнцестояния по-прежнему совпадает во многих странах с праздниками, которые связаны с древними традициями, но адаптированными к современным реалиям. Например, праздник с долгой историей под название Йоль, который и по сей день нередко отмечают жители скандинавских стран. Все ритуалы в этот день направлены на то, чтобы приблизить возвращение теплого Солнца, а также защитить свое жилище от злых сил. Встречать Йоль предпочитают в дружеской или семейной компании, украшать праздничное дерево, устраивать застолье.

В Китае день зимнего солнцестояния ассоциируется с началом очередного жизненного цикла (связанного с пробуждением мужской силы в природе), поэтому народ не работал, ходил в гости и устраивал застолья. Данный праздник носит название “дунчжи”, что в переводе означало “вершина зимы”. В этот день принято собираться семьями, готовить традиционные блюда и чтить память своих предков.

Нередко в этот день проводят тематические фестивали и мероприятия, в рамках которых гостям рассказывают об истории праздника, его традициях и культуре предков. Профессиональные астрономы и любители собираются, чтобы понаблюдать за небом и расположенными на нем объектами.

Приметы и поверья

С днем зимнего солнцестояния связано солидное количество всевозможных народных примет, по которым наши предки пытались предугадать погоду, грядущий урожай и другие не менее важные для них события.

Вот лишь часть примет, связанных с этим днем.

Если день зимнего солнцестояния выдастся солнечным, то последний день уходящего года будет морозным. Если будет пасмурно — в канун Нового года ожидается оттепель.

Появился иней — грядущий год обещает быть урожайным.

Весь день стоит безветренная погода — стоит ожидать обильный урожай фруктов.

Дождливая погода сулит мокрую и дождливую весну.

Сильный снегопад обещает снежную зиму.

Что можно и нельзя делать в этот день

Существовали в этот день и особые ограничения, которыми старались руководствоваться люди, дабы не вызвать несчастья. Например, в день зимнего солнцестояния считалось нежелательным:

ссориться (помириться будет сложно);

обижать окружающих (это увеличивало риск, что в будущем на месте обиженного окажется сам человек);

грустить (иначе весь год будет грустным);

делать уборку (дабы весь последующий год не провести в тяжелом труде);

распускать волосы девушкам (к потере женского счастья);

осуществлять манипуляции с деньгами (брать или давать в долг, может стать причиной финансовых неурядиц).

Считается, что этот день лучше провести с семьей и самыми близкими людьми (например, собраться за праздничным столом). Можно попробовать загадать желание на предстоящий год (можно сопроводить желание простым ритуалом — посадить семечко и, если до весны оно не погибнет и при пересадке в землю приживется, то загаданное исполнится).

Связанные астрономические события

Зимнее солнцестояние — одно из наиболее значимых астрономических явлений, но далеко не единственное, напрямую связанное с продолжительностью дня и ночи и сменой сезонов.

Летнее солнцестояние

день летнего солнцестояния знаменует собой старт другого астрономического сезона - лета. В большинстве случаев этот день для Северного полушария выпадает на 20 или 21 июня, иногда может прийтись на 22 июня. По аналогии с зимним праздником, в этот день солнце поднимается на свою максимальную высоту над горизонтом, а значит, можно наслаждаться самым длинным днем, а вот ночь наоборот, будет самая короткая.

"На противоположной стороне года — летнее солнцестояние (21 июня), когда день самый длинный. Между ними — весеннее и осеннее равноденствия, когда день и ночь равны. Все четыре точки образуют основу сезонного круга Земли", — говорит астролог Юлия Рольник.

Равноденствия

весной и осенью (что также знаменует собой смену астрономических сезонов - приход весны и осени соответственно), когда Солнце пересекает экватор, перемещаясь из одного полушария в другое. Дважды в год жители как Северного, так и Южного полушарий Земли могут наблюдать и такое астрономическое явление как равноденствие. Как можно догадаться по названию данного события, в эти дни продолжительность дня и ночи сравнивается друг с другом. Происходит это(что также знаменует собой смену астрономических сезонов - приход весны и осени соответственно), когда Солнце пересекает экватор, перемещаясь из одного полушария в другое.

Сезонные циклы Земли

Сезонными циклами Земли называют смену времен года, что также обусловлено наклоном оси вращения нашей планеты и ее движением вокруг Солнца, а также получаемым в том или ином положении количеством солнечных лучей. Эти циклические изменения определяют погоду, природу и ритм жизни на планете.

Для россиян привычны четыре сезона: весна, лето, осень и зима. А вот в тропических регионах нередко выделяют всего два: сухой и дождливый. А в некоторых странах таких сезонов может быть даже шесть.

Мнение астролога

По словам астролога Юлии Рольник, декабрь — один из самых интересных месяцев для любителей неба. Вокруг солнцестояния небо становится особенно богатым на редкие явления:

20 декабря 2025 года (суббота) — новолуние в 4:43 по московскому времени. Луна соединится с Солнцем в огненном Стрельце, открывая новый лунный цикл буквально накануне поворота Солнца. Это символическое совпадение может восприниматься как “двойной старт”: Солнце начинает прибавлять свет, Луна — новый цикл.

19 декабря — редчайшее событие: максимальное сближение межзвездной кометы 3I/ATLAS с Землей. Этот объект необычен, он пришел из межзвездного пространства, но ведет себя как классическая комета. ATLAS подойдет ближе всего к Земле в 06:02 по всемирному времени (UTC), находясь в это время в созвездии Льва. При ясной погоде ее можно будет заметить в бинокль или на длинной выдержке — как вестницу далеких звезд.

Также с 17 по 24 декабря активен метеорный поток Урсиды — менее известный, чем Геминиды, но тем не менее способный порадовать яркими вспышками на темном зимнем небе. Его пик приходится как раз на 22–23 декабря, буквально в день после солнцестояния.

Влияние на природу и человека

Так как в день зимнего солнцестояния солнце не поднимается над горизонтом высоко, то поверхность земли получает совсем немного солнечных лучей и, соответственно, мало прогревается. Начало астрономической зимы также может быть связано с сезонной миграцией животных, влияет на жизненный ритм растений. Сокращение светового дня также влияет на биоритмы живых организмов, и человека — в том числе.

Низкие температуры и дефицит солнечного света также могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека. Многие в этот период жалуются на усталость и быструю утомляемость, которые могут усугубляться недостатком основных витаминов (например, витамина D).

После солнцестояния начинается физиологическая перестройка: организм реагирует на рост светового дня, активизируются внутренние биоритмы. У многих народов это было время подведения итогов и загадывания нового.

Интересные факты о зимнем солнцестоянии

Еще несколько любопытных фактов о зимнем солнцестоянии:

несмотря на то, что данное явление всегда ассоциируется с отдельным днем календаря, в реальности оно занимает небольшой промежуток времени;

так как в день зимнего солнцестояния Солнце останавливается на небольшой высоте относительно горизонта, а потому в этот день можно наблюдать самые длинные тени;

любопытное астрономическое наблюдение: полная луна выпадает на день зимнего солнцестояния очень редко;

на Крайнем Севере этот день может вовсе не отличаться от других — там продолжается полярная ночь.