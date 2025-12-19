Как нарядить и украсить елку на Новый год 2026: пошаговая инструкция

МОСКВА — РИА Новости. Новому 2026 году будет покровительствовать Красная Огненная Лошадь. Как нарядить елку так, чтобы угодить тотему, варианты и идеи украшения новогоднего интерьера от дизайнеров и декораторов с фото, красивое оформление новогоднего дерева, как сделать игрушки и гирлянды своими руками, — в материале РИА Новости.

Как украсить елку на Новый год 2026 (пошагово)

Расскажем, как нарядить праздничное дерево, и сколько понадобится игрушек.

Установите елку и расправьте ветки. Повесьте гирлянду ПЕРВОЙ (по веткам, а не по спирали). Разместите крупные шары (8-10 см) внизу и в глубине. Добавьте средние шары (5-7 см) на среднем ярусе. Повесьте мелкие шары (3-4 см) сверху и на кончиках. Украсьте мишурой, лентами и фигурками. Установите верхушку и оформите основание елки.

Для елки высотой 180 см понадобится: 70-90 игрушек трех размеров, 5,6 метра гирлянды, 2-3 метра мишуры.

2026 год по восточному календарю пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади.

Тотемное животное года символизирует энергию, страсть и яркость, она обладает сильной волей и стремится к приключениям. Красная Огненная Лошадь харизматична, обладает инициативой и любит быть в центре внимания, вдохновляя окружающих. В то же время она может проявлять импульсивность и сложности с терпением, что требует мудрого баланса в действиях.

Астрологи советуют для встречи нового 2026 года использовать в украшениях и нарядах яркие цвета – красный, золотой, оранжевый и кремовые оттенки. Эти цвета символизируют огонь, страсть и тепло, что хорошо сочетается с образом Красной Огненной Лошади. В качестве фактур подходят глянцевые и блестящие материалы, создающие эффект искристости, а также мягкие и пушистые текстуры, добавляющие уют. Украшения с мотивами пламени и огня подчеркнут энергию и динамику праздника. Однако не обязательно строго придерживаться советов в процессе украшения новогодней ели, говорят стилисты, главное — чтобы сам процесс принес удовольствие, а результат — праздничное настроение и уют.

Этапы и последовательность украшения елки Этап Элемент украшения Описание действия Важные советы 1 Подготовка Установка елки, закрепление, расправление веток Убедитесь, что елка стоит ровно и далеко от источников тепла 2 Верхушка Установка звезды, пики или другого главного элемента на макушку. Сделайте это, пока до верхушки легко достать (или используйте стремянку) 3 Гирлянды (световые) Равномерное размещение гирлянд по веткам, начиная от ствола к кончикам Используйте 100 лампочек на каждые 30 сантиметров высоты елки. Проверьте гирлянду до начала развешивания! 4 Крупные украшения Развешивание больших, тяжелых и однотонных шаров/игрушек, чтобы создать основу цветовой схемы Размещайте их глубже, ближе к стволу, для придания елке глубины 5 Средние/мелкие украшения Развешивание основных декоративных элементов (тематические игрушки, средние шары) Заполните ими пустоты между крупными игрушками и кончики веток 6 Мишура/ленты/бусы Добавление декоративных лент, бус, мишуры или "дождика" для связывания всех элементов Используйте этот элемент умеренно, чтобы не перегрузить елку 7 Финальные штрихи Украшение подставки елки (юбка, ткань, коробка) и добавление небольших акцентов (например, искусственного снега) Юбка для елки скрывает подставку и защищает пол от осыпавшихся иголок

Выбор цветов

При выборе гаммы всегда стоит помнить о константах в совмещении цветов.

"К примеру, белый подходит ко всем цветам. Именно поэтому сочетание белого с другими яркими оттенками всегда наиболее выигрышное. И не забывайте про правило трех цветов. Оно гласит, что 60% наполнения должен занимать главный цвет, 30% вторичный и всего 10% можно добавить в виде различных акцентов", — советует Яна Нечайкина, руководитель ландшафтно-архитектурного бюро "Андера".

Сочетаемость цветов (визуальная) Основной цвет ✅ Отлично сочетается ⚠️ Осторожно ❌ Не сочетается Зеленый Золото, белый, коричневый Красный (малыми дозами) Оранжевый, розовый Золото Зеленый, белый, черный Серебро Фиолетовый Серебро Белый, синий, фиолетовый Золото Коричневый Красный Золото, белый, зеленый Все остальные Розовый, оранжевый

Выбор стиля

В зависимости от выбранного стиля, новогодняя красавица может быть украшена винтажно, минималистически, экзотично или сказочно.

Минимализм

Этот стиль предполагает минимальное количество декора и максимально сдержанную цветовую гамму, например, черную или белую. Можно использовать банты из бархатных лент пастельных тонов.

"Если ваша елка выглядит самодостаточно, а вы не любите лишней мишуры, то этот тренд точно для вас. Разбавить можно тонкой гирляндой, которая создаст атмосферу уюта ближе к вечеру", — советует Алина Ли, основатель студии флористики и декора "LIB flowers & décor".

Винтажный стиль

Винтажные игрушки всегда актуальны и создают по-настоящему праздничную атмосферу. Можно сочетать колокольчики, снежинки, золотые шары, оленей, часы. А также настоящие съедобные конфеты, пряники и мандарины.

Экостиль

К такому стилю прекрасно подойдут старые советские игрушки и украшения, сделанные своими руками: деревянные, из джута, натуральных тканей и картона, сушеные фрукты, шишки, растения.

Сказочные декорации

Здесь изюминкой новогодней ели могут стать фигурки лесных обитателей: игрушки в виде ежиков, сов, белочек, оленей, мишек и прочее. Под украшенное дерево хорошо поставить главного распорядителя праздника — Деда Мороза.

Экзотика

Если нравится китайский колорит, можно использовать для украшения фонарики, веера, колокольчики, шары с иероглифами и конверты с пожеланиями. Все это должно быть выдержано в традиционной для этой страны цветовой гамме: красном и золотом цвете. И не стоит забывать про символ года — все оттенки красного.

Идеи и варианты украшения

Подбирать праздничный наряд для дома надо очень тщательно, но при этом процесс должен быть творческим.

"Если вы еще не прочувствовали новогоднего настроения, то начните украшать дом — это доставит настоящее удовольствие. Включите подборку новогодней музыки, посмотрите вдохновляющие новогодние картинки в соцсетях, а также ассортимент доступных в магазинах игрушек и новогоднего декора. Мы также советуем сделать коллаж из понравившихся вариантов — так называемый "moodboard", — говорит Светлана Шатская, руководитель дизайн-студии "АртМоне".

По словам Ольги Полтораниной, соучредителя студии event-декора, дизайна "Wonderland decor", важно, чтобы елка и новогодние аксессуары гармонично вписывались и сочетались с дизайном помещения, а единая концепция преследовалась во всех элементах. Эко-стиль продолжает быть актуальным: использование веток, натуральной хвои, естественных пастельных оттенков, спилов, крафта. Некоторые производители новогодних украшений создают коллекции на определенные тематики (по мотивам сказок, фильмов и т.д.). Таким образом новогодний декор дома или пространства может отражать интересы, увлечения.

Калькулятор количества игрушек Высота елки Крупные шары (8-10 см) Средние (5-7 см) Мелкие (3-4 см) Всего игрушек 90-120 см 8-10 шт 12-15 шт 15-20 шт 35-45 шт 150-180 см 15-20 шт 25-30 шт 30-40 шт 70-90 шт 180-210 см 25-30 шт 40-50 шт 50-60 шт 115-140 шт 210+ см 35-40 шт 60-70 шт 70-80 шт 165-190 шт

Огни

Гирляндами можно украсить не только елку, но и окна, подоконники, изголовья кроватей, камины, зеркала, праздничные столы.

"Что важно учесть при выборе гирлянд? Обратите внимание на цветовую температуру свечения огней: это может быть теплый, нейтральный или холодный оттенок. Как правило, мы отдаем предпочтение теплым светодиодам, потому что они замечательно сочетаются с огнями в камине, пламенем свечей и цветами зимы. Но если весь ваш интерьер выполнен в холодных оттенках, всё основное и вечернее освещение имеет температуру от 4000К и выше, а также если у вашей елочки будет холодный тон ветвей или декора, то следует обратить внимание на более холодные оттенки огней или на разноцветные (RGB)", — советует Светлана Шатская.

Свечи

В Новый год для создания атмосферы хорошо использовать как можно больше теплого света. В этом случае на помощь придут не только светильники, гирлянды, но и свечи. Так как свечи — незаменимый атрибут Нового Года, ими хорошо украсить интерьер комнаты или праздничный стол, хорошо, если они будут сделаны своими руками. Использовать свечи на новогодней ели не стоит.

Мишура Дождик

На момент своего возникновения мишура делалась из металлической проволоки, закрученной в спираль. Сейчас она производится чаще всего из полимерных материалов. Это классическое новогоднее украшение используется во всех стилях. Кроме того, ею можно украсить стены помещения, накинуть на шею в виде шарфа. Главное, соблюсти общую цветовую гамму.

Гиpлянды-бyквы

Традиционную гирлянду с надписью "С Новым годом" можно повесить на стену напротив входной двери, чтобы праздничное настроение появлялось у каждого входящего в дом.

Гиpляндa-лeнтa

Ленты могут быть со светодиодами и без. Главное соблюдать правило: она должна по длине подходить к размеру новогоднего дерева. Для того, чтобы рассчитать размер, можно воспользоваться формулой: высоту ели умножить на 3,14. Не стоит перегружать дерево гирляндами, иначе не будет видно других украшений.

Cepдeчки

Гирлянды в форме сердечек можно сделать своими руками из цветной бумаги, собравшись всей семьей за столом, Змее это понравится.

Лeгкиe гиpлянды

Важно всегда помнить о том, что любой декор должен быть индивидуален.

"Испокон веков в этом нам помогали гирлянды: их делали вручную, из подручных материалов, лент, вырезали из бумаги и картона. Со временем эта традиция трансформировалась и сейчас стало "не модно" делать гирлянды из бумаги. Однако, мы нашли решение объединить традиции с новыми веяниями: можно сделать гирлянду из прозрачных шариков, вложив внутрь пожелания от всех членов семьи. Такая гирлянда может стать отличной и стильной альтернативой устаревшим записочкам на ветвях. Прозрачные пластиковые шары можно купить в любом гипермаркете, внутрь вложить написанные на "крафтовой" бумаге пожелания и добавить в них света при помощи микро-гирлянды из светодиодов на медной проволоке. Такая гирлянда станет не только украшением, но и символом объединения всей семьи", — советует Яна Нечайкина.

Золотые украшения

По словам Светланы Шатской, самые популярные сочетания оттенков новогодних украшений: красный и золотой, голубой и серебряный, оттенки розового, красный и белый, белый и золотой.

Поэтому золотистые шары, бусы, фигурки будут органично смотреться на елке, можно их использовать в качестве акцента к основному цвету или в качестве главной гаммы.

Покупные игрушки

Сейчас в продаже большой выбор новогодних украшений на любой вкус и под любой стиль. Но лучше всего их сделать своими руками. Это особенно ценно.

Игрушки своими руками

Светлана Шатская предлагает вместе с детьми раскрашивать заготовки, лепить игрушки из застывающего пластилина или соленого теста, делать домики-конвертики из крафтовой бумаги или пакетов из-под молока, вместе находить красивые шишки, печь и раскрашивать имбирные печенья, делать игрушки из фетра, распечатывать семейные фотографии и развешивать их на гирлянды-прищепки.

Чем украсить место возле елки

Основание елки украшается в зависимости от выбранной концепции и общей стилистики интерьера.

"Это могут быть плетеные корзины-основания, уютные пледы, подарочные коробки, фигурки (вплоть до создания застывших сценок), декоративные подсвечники для диодных свечей и колбы для гирлянд и снега, санки-подставки, снежки из ваты, раскрашенные картонные домики", — говорит Светлана Шатская.

Коробки с подарками

Упаковать подарки можно бумагой в цветовой гамме самой елки или в крафтовую бумагу.

Вата

Если хочется снега дома, то можно использовать вату или синтепон, который не разбрасывается по дому и создает гораздо больший объем.

Фигурки

Застывшие композиции из фигурок — прекрасная альтернатива просто Деду Морозу и Снегурочке. Можно создать отрывок из сказки и посадить рядом с главными распорядителями праздника лесных животных и поставить сани.

Мешковина

Можно прикрыть низ ели мешковиной. Однако, как отмечает Яна Нечайкина, лучше не использовать мешковину в замкнутых пространствах, так как она имеет довольно резкий запах, в качестве альтернативы подойдет хлопковая скатерть или простыня нейтрального к елке цвета.

Частые ошибки при украшении елки

Чтобы старания по украшению елки принесли и удовольствие и радующий глаз результат, постарайтесь избегать распространенных ошибок:

Перегрузка игрушками и шарами: елка выглядит загроможденной и теряет визуальный баланс. Несоблюдение цветовой гаммы: оформление становится хаотичным и менее гармоничным. Неправильное расположение игрушек: например, большие шары оказываются на кончиках веток или наверху, а мелкие спрятаны вглубь ветвей к стволу. Мало гирлянд: елка будет тусклой и не праздничной. Украшения плохо закреплены: они могут и сами пострадать и нанести вред домашним, особенно маленьким или пушистым. Отсутствие оформления ствола или того, на чём елка стоит: тренога или ствол без украшения могут выглядеть неаккуратно. Отсутствие личного творчества и уникальности: добавьте дорогие сердцу предметы, ведь Новый год – добрый и семейный праздник.

Избегая этих ошибок, вы создадите самое прекрасное праздничное дерево.

Покупки для украшения елки Предмет Комментарий Елка Живая/Искусственная Свет Гирлянда LED (длина рассчитывается исходя из высоты елки, умноженной на 3,14) Верхушка Звезда / Пика / Большой бант Шары Шары крупные (Базовый цвет) Шары средние (Тематические игрушки) Шары мелкие (Акцентные) Акценты Ленты / Банты декоративные Бусы или гирлянды из бусин Мишура / Дождик Декор Декоративные фигурки (шишки, снежинки) Основа Юбка / Корзина для основания Инструменты Крючки для игрушек / Леска Удлинитель / Тройник Стремянка (для высоких елок)

Советы дизайнеров

Правильно подбирать концепцию декора, единую для всех праздничных элементов. Это может быть либо общая тематика (старинные шары и игрушки из детства, сказочные герои, имбирные прянички, домики, стеклянные фигурки и т.д.), либо один материал (например, деревянные игрушки, съедобные игрушки, керамические или стеклянные шары), либо общая цветовая гамма.

"Обратите внимание на деревянный декор: домики (красиво смотрятся конструкции с диодами внутри), бусины, снеговички, валенки, мини-саночки и так далее, а также на керамику ручной работы, выполненную в нарочито наивной стилистике. Если вы любите расписные сложные шары — подберите им в компаньоны нейтральные фоновые, подходящие по цвету. Играйте с размерами. Но не увлекайтесь количеством — иногда красивая елка, украшенная лишь гирляндой, или елка, шары на которой расположены как будто опоясывающая лента (только не посередине, а наискось), выглядят лучше, чем перегруженная по периметру пестрая ель", — советует Светлана Шатская.

Яна Нечайкина рассказывает о правилах, которых стоит придерживаться в процессе оформления новогодней ели: