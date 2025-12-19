https://ria.ru/20251219/megafon-2063219147.html
"МегаФон": число москвичей, составляющих вишлисты, выросло втрое
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. По данным аналитиков "МегаФона", в ноябре число москвичей, пользующихся сайтами с вишлистами, выросло втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба оператора.
Согласно исследованию, всплеск активности на сервисах со списками желаний произошел еще до официального старта "почтовой кампании" зимнего волшебника: День написания писем Деду Морозу в России традиционно отмечается 4 декабря. Если в прошлом году пик интереса к составлению вишлистов пришелся на декабрь, то в этом году жители столицы занялись планированием уже в октябре. Такой подход, вероятно, помогает избежать предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед праздниками.
Самыми организованными в новогодней подготовке оказались москвичи 25–34 лет — на них приходится 36% от общего числа составителей вишлистов. Доля пользователей 35–44 лет, которые стараются облегчить выбор близким, составляет 34%. Люди 45–54 лет также стремятся избежать сюрпризов — к этой группе относится 16%. Женщины в 2,3 раза чаще формируют вишлисты, чем в прошлом году, при этом на них приходится 63% трафика.
Жители Москвы занимаются составлением списков с желаниями преимущественно во второй половине рабочей недели. Например, в четверг трафик на такие ресурсы на 17% выше средненедельного показателя.