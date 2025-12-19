Как украсить комнату на Новый год 2026: тренды и идеи новогоднего декора

МОСКВА — РИА Новости. Красивый и необычный новогодний декор поможет преобразить жилище к празднику, создать атмосферу волшебства. Как украсить комнату к Новому году в доме или квартире, каким должно быть оформление гостиной, кухни, детской и спальни, идеи праздничного интерьера снаружи дома и внутри, украшения своими руками, которые легко сделать с детьми и где лучше установить елку — в материале РИА Новости.

Выбор цвета и стиля оформления

Эксперт советует заранее поработать над коллажем "настроения" (более широко известное название — мудборд (анг. mood-board): собирать понравившиеся идеи из фотографий, атмосферных картинок из интернета и реальных товаров интернет-магазинов. Таким образом, вы действительно, начнете настраиваться на нужное настроение. Не стоит стихийно наряжать дом "во все лучшее сразу" — это может быстро надоесть и создать ощущение "перегруженности", а вступать в новый год нужно с легкостью и свободой.

Если говорить о трендах декора, то в этом году, как и в прошлом, в моде — экоповестка. По китайскому календарю приближается год Красной Огненной Лошади.

Тотемное животное наступающего года предпочитает яркую, теплую атмосферу праздника, все оттенки красного, золотой, желтый, кремовый и бежевый.

Кроме того, красный в Китае символизирует удачу и процветание, поэтому можно добавить его в аксессуарах. Лучше всего украшать квартиру в едином стиле — цветовая гамма елки должна соответствовать декору всего помещения. Выбрать основной цвет, который будет преобладать во всех комнатах. Ретро-игрушки можно легко и просто комбинировать с современными. В этом случае стоит использовать лаконичные современные украшения, а винтажная игрушка станет ярким и интересным акцентом. Также в моде украшения в эко-стилистике — они легко комбинируются с любым декором за счет своего минимализма.

Зоны для декорирования Зона Элементы декора Рекомендации/идеи Необходимые материалы 1. Главный акцент (Елка) Гирлянды, шары, мишура, верхушка, "юбка" для елки Тематические игрушки, ручная работа, однотонные шары Ель (искусственная/живая), набор игрушек, гирлянда 2. Окна Снежинки, наклейки, световые занавесы, рисунки (искусственный снег) Создать "снежный" эффект с помощью спрея, развесить LED-гирлянду-занавес Световая гирлянда-занавес, трафареты, искусственный снег 3. Стены и двери Рождественские венки, плакаты, баннеры, композиции из веток Венок на входной двери, подвесные композиции из шишек и еловых веток Венок, крючки/скотч, натуральные ветки 4. Поверхности (полки, комод) Свечи, новогодние фигурки, мини-инсталляции, сувениры Композиция из свечей, еловых веток и символа 2026 года (Змеи) Подсвечники, тематические фигурки, вазы 5. Потолок Подвесные украшения, бумажные помпоны, шары Использовать легкие, воздушные украшения, подвесить "дождик" Леска/нить, бумажные фонарики, легкие шары

© iStock.com / Kostikova Дети вырезают снежинки из бумаги © iStock.com / Kostikova Дети вырезают снежинки из бумаги

Как украсить комнаты

Особую атмосферу и настроение создает декор, сделанный в результате совместного семейного творчества. Можно с детьми разукрашивать фанерные и гипсовые заготовки, создавать игрушки из соленого теста, собирать домики из картона или пакетов из-под сока, вместе находить красивые шишки, делать адвент-календари самостоятельно, печь и раскрашивать фигурные печенья, делать игрушки из фетра и мешковины, сшить типичные новогодние носочки для конфет, сделать бусы из деревянных бусин, выбирать семейные фото, напоминающие лучшие моменты уходящего года, распечатывать и развешивать их на разноцветные прищепки или с помощью ленточек.

С чего начать украшение ⏰ Когда 🎯 Что делать ✅ Результат За 3 недели • Выбрать стиль и цветовую гамму

• Провести ревизию старых украшений

• Составить список покупок Понимание концепции и бюджета За 2 недели • Закупить материалы и украшения

• Подготовить помещения (уборка)

• Сделать DIY-элементы Все материалы готовы к использованию За 1 неделю • Установить крупные элементы (елка)

• Развесить гирлянды

• Оформить окна и двери Основа декора создана За 3 дня • Расставить мелкие акценты

• Добавить текстиль

• Создать ароматы Завершенная атмосфера праздника

Гостиную

Основная часть празднования зачастую проводится в гостиной, поэтому украшению этой комнаты следует уделить особое внимание.

"Не стоит перегружать пространство декором. Пусть останется больше места для танцев", — советует Андрей Солозобов, главный редактор DG-HOME, медиа о дизайне интерьера и интернет-магазин дизайнерской мебели.

В классических интерьерах основными украшениями могут стать наряженная елка и новогодний стол. Дополнить их эксперт рекомендует лаконичными гирляндами или светодиодными композициями.

© iStock.com / dszc Украшенная к Новому году гостиная © iStock.com / dszc Украшенная к Новому году гостиная

В экостиль идеально впишутся композиции из природного материала: веточек, ягод, шишек, желудей, мха, цитрусовых и различных специй. Дизайн можно продумать самостоятельно или посмотреть примеры готовых изделий.

Если в гостиной расположен камин, его тоже стоит декорировать мишурой, связками шаров, подсвечниками, хвойными букетами. Добавят уюта мягкие игрушки и вязаные носочки, в которые принято класть подарки.

Спальню

Погрузить спальню в праздничную атмосферу помогут тематические изделия — рождественский венок, новогодние свечи, интерьерные наклейки. Светодиодные ленты или гирлянды можно поместить в изголовье, у окна или дверного проема.

© iStock.com / iiievgeniy Новогодний декор в спальне © iStock.com / iiievgeniy Новогодний декор в спальне

Детскую

Главный приоритет при декоре детской — безопасность, поэтому стоит ограничить выбор предметами интерьера из гипоаллергенных материалов, пластиковыми, деревянными, мягкими игрушками, искусственными елками и самодельными украшениями. Любое изделие должно быть сертифицировано и иметь наклейку с информацией о стране и месте производства — это дает гарантию того, что при его изготовлении не были использованы токсичные материалы.

"Чтобы ваш ребенок по-настоящему почувствовал приближение праздника, создайте в его комнате сказочную атмосферу. Можно вместе составлять композиции из фигурок разных животных, мягких игрушек, купить еще несколько маленьких декоративных елочек для украшения подоконника, повесить венок на дверь. Отличным вариантом для составления таких композиций будут предметы из полистоуна — экологически безопасного и практического материала: лесные олени, белки, зайцы, лисы воссоздадут сценки из любимых сказок", — советует Анастасия Ливерко.

© iStock.com / Maryna Auramchuk Дети играют около елки © iStock.com / Maryna Auramchuk Дети играют около елки

Дети будут довольны, если в их комнату установят собственное дерево, под которое в новогоднюю ночь Дедушка Мороз положит подарок. Искусственная елка — лучшее решение для детской. Она безопасна для здоровья: производители сейчас ответственно относятся к изготовлению подобных вещей. Такое дерево не выделяет смолу и не вызовет аллергию, а еще ребенок не будет разносить от него иголки по дому, которые придется убирать в течение всего следующего года. Если серьезно отнестись к ее выбору, то она прослужит долго.

Кухню

Праздничное настроение на кухне легко зададут и украшения из цитрусовых, конфет, сухофруктов, имбирного печенья. Чтобы готовить праздничный ужин было веселее, Андрей Солозобов советует заранее позаботиться о новогоднем текстиле: прихватках, полотенцах, фартуке, салфетках и т.д.

Прихожую

В просторной прихожей можно разместить массивный декор: тематические фигурки (олень, Дед Мороз и Снегурочка, сани), рождественский венок или небольшую елочку, муляжи подарков. Если интерьер прихожей позволяет, Анна Масленникова рекомендует добавить сезонную виньетку. Композиция из золотистых декоративных веток в вазе, керамические мини-елочки или оригинальный подсвечник из еловых веток, шишек и интересной мишурой - выбор на любой вкус. В условиях ограниченного пространства целесообразно использовать подвесной декор, наклейки, стикеры, плакаты.

Комната за комнатой – детальный план 🏠 Комната 🎯 Фокусная точка 💡 Освещение 🎨 Декор 💰 Бюджет (руб.) Гостиная Елка 180-200 см Гирлянды на елке + LED-ленты по периметру Венки, композиции, текстиль, шары 8000-15 000 Спальня Изголовье кровати Теплые гирлянды над кроватью Венок, свечи, текстиль, аромадиффузор 3000-6000 Детская Мини-елка + адвент-календарь Светящиеся звезды + проектор Безопасные игрушки, DIY-гирлянды, фотозона 5000-10 000 Кухня Обеденная зона Гирлянда над столом Скатерть, салфетки, ароматы, композиции 2000-5000 Прихожая Входная дверь Венок с LED-подсветкой Коврик, корзины, зеркало с декором 2000-4000 Ванная Зеркало Гирлянда на зеркале Полотенца, мыло, свечи 1500-3000 ИТОГО - - - 21 500-43 000

Украшение окон в новогоднем стиле

Окна и подоконники — подходящая зона для всевозможных новогодних инсталляций.

"Отлично впишутся искусственный снег, блестящий дождик, ажурные украшения из бумаги, легкий подвесной декор", — говорит Андрей Солозобов.

Для украшения окон можно воспользоваться меловыми маркерами. Рисунки на стекле будут белые, что смотрится естественно, как мороз рисовал, и стереть их будет просто.

"Важно не перепутать, есть маркеры для рисования по стеклу, а есть меловые. Если используете те, что по стеклу, то жить с этими снежинками придется до следующего ремонта, — говорит Елена Кулакова, директор производственного департамента сети химчисток "Диана". — Следует использовать только меловые маркеры. А чтобы добавить дизайна рисунку, можно выбрать маркеры разного калибра, но толстые линии смотрятся значительнее".

© iStock.com / Alena Ivochkina Новогодние наклейки на окне © iStock.com / Alena Ivochkina Новогодние наклейки на окне

Украшение входной двери на Новый год

Традиционное украшение для входной двери — рождественский венок. Здесь свою фантазию можно не ограничивать. Венки изготавливают из самых разных материалов: природных, текстиля, продуктов, разноцветных шаров и мишуры. Дополнить венок можно колокольчиками или почтовым ящиком.

По мнению Светланы Шатской, очень важно декорировать входную дверь. Через нее в квартиру поступает огромное количество энергии. Можно выбрать красивый декор и закрепить на надежный, но бережный двусторонний скотч. Постелить праздничный уютный коврик.

"Если вы не готовы вешать венок из натуральных хвойных веток, то используйте искусственные венки с литой хвоей или плетеную лозу. Ветки с ПВХ-хвоей или с леской смотрятся более дешево и не натурально", — говорит Светлана Шатская.

© iStock.com / AleksandarNakic Рождественский венок на двери дома © iStock.com / AleksandarNakic Рождественский венок на двери дома

По словам Елены Кулаковой, на корпоративах стало модно проводить мастер-классы на тему, как сплести венок из еловых веток. Участники несут их домой и прикрепляют на дверь скотчем. После праздника украшения снимают, а дверь остается в пятнах, следах от малярного или двустороннего скотча.

"Оттереть их не так просто, — предупреждает специалист. — Стоит использовать растворитель без запаха, влажные салфетки или универсальный очиститель. При выборе средства обратите внимание, чтобы в составе не было сульфатов и фосфатов".

Украшение дома снаружи

Самый популярный вариант — гирлянда-бахрома разной длины. Такое украшение часто встречается на улицах городов и в рождественских фильмах. Особенно эффектно она смотрится под козырьком здания, а оттенок можно выбрать любой: теплый, холодный, разноцветный.

Следующий вариант — занавес, главное его отличие от бахромы — нити одинаковой длины. Чаще всего им декорируют входную зону, окна, террасу, но при желании такую гирлянду можно расположить на всем фасаде дома от конька до основания.

Не менее очаровательны тающие сосульки. Их вешают под козырьком крыши, при взгляде создается ощущение, что по сосулькам стекают маленькие кристаллики.

Гирлянда Белтлайт — много ярких лампочек, которые создают точечную подсветку по всему контуру здания.

© iStock.com / ronstik Мужчина украшает фасад дома гирляндами © iStock.com / ronstik Мужчина украшает фасад дома гирляндами

Гирлянда Дюралайт состоит не из отдельных ламп, а из гибкого полимерного шнура внутри которого расположены светодиоды.

Специально предназначенные для использования на улице большие светящиеся снежинки и звезды могут создать волшебное новогоднее настроение как самостоятельно, так и в тандеме с остальными: бахромой, сосульками или занавесом.

Идеи новогоднего декора

Простой, не затратной, но милой идеей является "съедобный декор": позолоченные грецкие орехи, цветные печенья, конфеты, сушеные круглые дольки апельсинов и грейпфрутов, перевязанные джутом веточки корицы.

Гирлянды

Невозможно представить новогодний декор без гирлянд. Они могут быть сделаны из чего угодно, но светящиеся ленты остаются в приоритете. Их используют для создания акцентов в интерьере и создания причудливых композиций. К выбору гирлянды стоит отнестись серьезно: обязательно нужно проверить, что она прошла тестирование и покрыта огнезащитным слоем — вся эта информация обычно указывается на упаковке. И, конечно, не стоит покупать гирлянды с рук или в переходах, какими бы красивыми они не казались — здесь лучше перестраховаться.

© iStock.com / Kseniia Kapris Ретро-игрушка на елке © iStock.com / Kseniia Kapris Ретро-игрушка на елке

Свечи

Свечи создают атмосферу волшебства и торжественности. Главное, позаботиться о пожарной безопасности. Светлана Шатская рекомендует отказаться от цветных фигурных свечей в пользу однотонных столбиков и высоких столовых свечей в красивых подсвечниках, а также использовать минималистичные аромасвечи в стеклянных подсвечниках, бетонных или гипсовых формах, насыпные свечи из восковых гранул в стеклянных колбах, выбирая цилиндры разного размера, — они похожи на снег, но выглядят уместно и стильно. Если в семье маленькие дети, но не хочется отказываться от свечей, подойдут светодиодные аналоги.

"Свечи романтично смотрятся в кино, — говорит Елена Кулакова. — В реальности, чем больше свечей зажгли в квартире, тем меньше кислорода и выше риски возникновения пожара. Сразу напомним, что остатки воска совсем непросто вычистить из ворса ковра. Совет прост: если без свечей не обойтись, то лучше выбирать низкие и ставить их в емкости с песком или водой".

Огоньки

Мерцающие огоньки подойдут для украшения стен, окон, стола, хвойных и цветочных композиций.

Ветки

Живые и искусственные ветки хвойных растений тоже являются классикой новогоднего и рождественского декора. Применений им множество, начиная от простого размещения в вазе и заканчивая сложными композициями и инсталляциями.

Фигурки

Милые фигурки новогодних персонажей займут свое место на подоконнике, камине, лестнице, столе. Крупные фигуры можно поставить возле елки. Традиционно может быть представлен широкий выбор тематических статуэток и фигурок.

© iStock.com / Goodboy Picture Company Свечи на праздничном столе © iStock.com / Goodboy Picture Company Свечи на праздничном столе

Баночки со снегом

Баночка со снегом — отличная альтернатива снежному шару. Настоящее зимнее волшебство.

Где поставить елку

В частных домах практикуется расположение елки на улице, чтобы можно было играть вокруг нее и водить хороводы.

© iStock.com / CreativaStudio Украшенная елка в квартире © iStock.com / CreativaStudio Украшенная елка в квартире

Декораторы советуют ставить елку у акцентной стены. В небольшом помещении целесообразно выделить место в углу или установить дерево на возвышенности (подойдет стол, тумба, низкий комод).

Мнение эксперта

Украшение дома к Новому году — отличная традиция, которая добавляет волшебства и новогоднего настроения. Главное, на что советуют обратить внимание эксперты, — качество и безопасность гирлянд, игрушек и аксессуаров.

Светлана Шатская, руководитель дизайн-студии "АртМоне":