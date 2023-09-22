https://ria.ru/20230922/den_osennego_ravnodenstviya-1898093885.html

День осеннего равноденствия в 2023 году: какого числа, приметы и обряды

День осеннего равноденствия 2023: какого числа праздник в сентябре, приметы и традиции

День осеннего равноденствия в 2023 году: какого числа, приметы и обряды

Осеннее равноденствие - астрономическое явление, когда Солнце пересекает небесный экватор. С этого момента в северном полушарии начинается астрономическая... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:42

2023-09-22T18:42

2023-09-22T18:42

общество

земля

день осеннего равноденствия

в мире

традиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749953926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e218dc9a8a548b48a344ac70b8cd2eb3.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Осеннее равноденствие - астрономическое явление, когда Солнце пересекает небесный экватор. С этого момента в северном полушарии начинается астрономическая осень, а в южном - весна. На какой день в сентябре 2023 года приходится равенство дня и ночи, народные приметы и поверья, что разрешалось делать в равноденствие, а что было запрещено, как наши предки отмечали праздник, - в материале РИА Новости.День осеннего равноденствия 2023Равноденствие - момент пересечения солнечным диском небесного экватора, а день, когда это происходит, называется днем равноденствия. Таких дня в году всего два и приходятся они на осень и весну. Осеннее равноденствие наступает тогда, когда Солнце переходит из северного полушария в южное, в этот момент светило восходит точно на востоке, а заходит ровно на западе, никуда не отклоняясь, находится над горизонтом 12 часов, в результате чего день равен ночи по времени. Отсюда и название явления - равноденствие. Во время весеннего равноденствия Солнце совершает свой путь в обратную сторону, уравнивая день с ночью во всем мире, особенно это заметно в странах, которые находятся ближе всего к его траектории. После того, как осеннее равноденствие пройдет, продолжительность дня начнет стремительно уменьшаться, за три месяца светлое время суток потеряет пять часов, в результате вместо 12 часов в сентябре оно будет составлять всего семь часов в декабре, Солнце теперь будет вставать уже не точно на востоке, а немного южнее и заходить несколько южнее запада. Кстати, день во время равноденствия кажется немного длиннее, чем 12 часов, происходит это из-за явления рефракции (преломления солнечных лучей). Земная атмосфера действует на них как призма, на самом деле Солнце располагается ниже на 1,5 градуса, чем видит его человек, поэтому восход начинается для нас раньше, а закат длится дольше. В средних широтах эта разница может составлять примерно 8-12 минут.Какого числа и в какое время праздник СолнцаДень осеннего равноденствия в 2023 году приходится на 23 сентября. Солнечный переход произойдет в 06:49 (UTC) или в 09:49 (по Москве). С этого момента в северном полушарии начинается астрономическая осень, а в южном - весна.Почему дата может менятьсяНа самом деле дата равноденствия меняется один раз в 2-3 года. Например, в 2024 и 2025 годах - это будет 22 сентября, в 2026 и 2027 - 23 сентября, в 2028-2030-м - 22 сентября и так далее. Происходит это из-за различия григорианского календаря и фактического времени, которое требуется Земле, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. По общепринятому календарю год равен 365 дням, а полный оборот занимает 365, 25 дней, в результате дата смещается.Что можно и нельзя делатьВ народе равноденствию всегда уделяли особое внимание и связывали его с мистическими поверьями. В этот день было принято делать уборку в доме и ходить в баню, чтобы очистить душу и жилище от всего плохого. Хорошо провести это время в согласии и мире с окружающими, делать добрые дела, считалось, что это привлечет удачу и достаток в семью.А, вот, выходить на улицу в темное время суток было нежелательно, так как по поверью человек может "нацеплять" болезни. Запрещалось также отправляться в дальнюю дорогу или переезжать, люди верили, что эти действия в день осеннего равноденствия могут навлечь неудачу и финансовое неблагополучие. Не рекомендовалось оставлять кошелек на столе и давать в долг, иначе можно потерять деньги. Остатки еды со стола не выбрасывали, а скармливали птицам.ПриметыТак как в этот день прощались с теплым временем года и готовились к холодному, большинство примет связано с предсказаниями погоды:Традиции у славян и других народовНачиная с осеннего равноденствия, крестьяне приступали к заготовке дров на зиму, собранный урожай пшеницы, овса, ячменя молотили, хозяйки пекли пироги с брусникой и яблоками. У древних славян с этого дня начинался месяц, посвященный языческому богу Велесу, и отсчет нового календарного года. Люди гуляли две недели (семь дней до и семь дней после осеннего равноденствия), все дела нужно было отложить, иначе можно прогневить высшие силы. В это время широко отмечались свадьбы.В Японии с 1948 года этот день является официальным выходным, ежегодно Национальная обсерватория тщательно определяет дату равноденствия, проводя небесные расчеты. Связано это с буддистским праздником Хиган, в который принято почитать души умерших предков. Японцы ходят на кладбище и готовят дома рисовые лепешки и блюда из бобов.Кельтские язычники отмечали праздник второго урожая и сбора яблок. Он входил в восемь праздников Колеса года (древнего календаря, основанного на положении Земли относительно Солнца).Ритуалы и обрядыНаши предки связывали этот день с мистикой и высшими силами. Например, они были уверены, что в день осеннего равноденствия вода обладает особенной магией, если ею умыться - смоется все плохое, а красота и здоровье прибавятся. Особенно много ритуалов было связано с рябиной, которая в сентябре уже поспевает и теряет горечь. Рябиновые кисти собирали и укладывали между оконными рамами, чтобы они защищали дом от нечистой силы. Славяне верили, что во время равенства дня и ночи можно излечиться от многих болезней, стоит только взять в руки веточку рябины, начертить ею круг и встать в него. Гроздья этой ягоды развешивались по всему дому, из нее готовили кисели и компоты. Девушки верили, что если рассказать рябине свои сокровенные желания, они обязательно сбудутся.

https://ria.ru/20230922/osen-1897776551.html

https://ria.ru/20230904/bogoroditsa-1816536327.html

https://ria.ru/20220923/ravnodenstvie-1818464814.html

https://ria.ru/20230321/ravnodenstvie-1858528473.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, земля, день осеннего равноденствия, в мире, традиции