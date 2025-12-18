Служба внешней разведки России

Служба внешней разведки Российской Федерации ( СВР России ) является составной частью сил обеспечения безопасности и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз.

СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях обеспечения президента РФ, Федерального Собрания и правительства разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.

Разведывательная информация предоставляется президенту РФ, палатам Федерального Собрания, правительству РФ и определяемым президентом федеральным органам исполнительной и судебной власти, предприятиям, учреждениям и организациям.

Деятельность СВР строится на базе федерального закона " О внешней разведке " от 10 января 1996 года (с последующими изменениями).

Общее руководство органами внешней разведки РФ (в том числе и СВР) осуществляет президент РФ. Он назначает руководителей органов внешней разведки РФ. Перед назначением директора СВР проводится консультация по кандидатуре с Советом Федерации. Руководители органов внешней разведки несут персональную ответственность перед президентом РФ за достоверность, объективность разведывательной информации и своевременность ее предоставления.

Хотя история СВР ведет отсчет с 1920 года, фактически российская разведка существовала много ранее.

С момента образования Киевской Руси разведка была делом государственным и велась на двух уровнях — внешнеполитическими и военными ведомствами. Для сбора разведывательных сведений использовались русские подданные: послы и сотрудников посольств, направляемых для переговоров, с XVII века — члены постоянных миссий за границей, гонцы, торговые люди, представители духовенства, жители пограничных областей, крупные и мелкие воинские отряды, а также отдельные военнослужащие. Привлекались для ведения разведки и иностранцы, в том числе и проживающие на территории русского государства (купцы, церковнослужители, сотрудники зарубежных представительств, перебежчики и военнопленные).

После победы в 1917 году Октябрьской революции в России молодому государству, чтобы обеспечить защиту своих жизненных интересов, успешно осуществлять внешнеполитический курс, необходимо было иметь исчерпывающую, достоверную и своевременно поступающую информацию о противнике, о внутренней и внешней политике сопредельных государств, державах "Антанты", их секретных военно-политических планах. Дипломатическим путем таких сведений получить было нельзя, поэтому стала организовываться закордонная разведка, которая формировалась как неотъемлемая часть чекистских органов. Инициатором ее создания был председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликс Дзержинский. С началом Гражданской войны и иностранной интервенции 6 января 1919 года было принято решение об образовании на базе армейских чрезвычайных комиссий (ЧК) Особых отделов для организации агентурной работы за рубежом с целью активизации борьбы с контрреволюцией и шпионажем в армии.

К лету 1920 года международное и внутреннее положение Советской России усложнилось. Чтобы своевременно выявлять и пресекать подрывную деятельность противника, было принято решение Политбюро о реорганизации закордонной разведки.

Датой рождения внешней разведки РФ принято считать 20 декабря 1920 года , когда председатель ВЧК Феликс Дзержинский подписал приказ о создании Иностранного отдела ВЧК (ИНО ВЧК) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР. Этим приказом Иностранный отдел, созданный весной 1920 года в Особом отделе ВЧК в целях усиления разведывательной работы за рубежом, выводился из его состава и становился самостоятельным подразделением.

Его главой стал Яков Давтян (в целях конспирации фамилия была изменена на Давыдов). Он совмещал эту должность с работой в Наркомате иностранных дел. За короткий период Давыдовым было разработано положение об Иностранном отделе (ИНО) ВЧК, решены вопросы его структуры и штатного состава. Внешней разведкой он руководил с 1920 по 1921 год.

дальнейшем центральный аппарат внешней разведки неоднократно подвергался преобразованию и переименованию. 6 февраля 1922 года ИНО ВЧК был переименован в ИНО ГПУ (Государственное политическое управление) НКВД РСФСР. В ноябре 1923 года был создан Иностранный отдел Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) при Совете народных комиссаров (СНК). В июле 1934 года Иностранный отдел был передан в ведение Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. С 1936 года внешняя разведка стала 7-м (разведывательным) отделом ГУГБ НКВД СССР, а с 1938 года – 5-м (разведывательным) отделом ГУГБ НКВД СССР.

В феврале 1941 года было создано первое управление Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР, на которое возлагалось ведение внешней разведки. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) оно занималось ведением разведки на территории иностранных государств, а для организации партизанского движения на временно оккупированной территории Советского Союза, ведения разведки о военных планах гитлеровского командования на советско-германском фронте и ведения диверсионной работы было создано 4-е Управление НКВД.

За рубежом в годы войны действовало свыше 90 "легальных" и нелегальных резидентур и других разведаппаратов. В отдельных из них одновременно имелось несколько резидентур (США, Китай, Иран, Великобритания и др.). Важное место в деятельности внешней разведки в годы войны занимало выяснение подлинных планов союзников СССР по антигитлеровской коалиции в отношении сроков открытия "второго фронта", их позиции на совещаниях "Большой тройки". Она получила и своевременно направила в Центр документальные данные о намерениях союзников в отношении послевоенного устройства в Европе, а также сведения о разработке в США и Англии атомного оружия.

В 1946 году Народный комиссариат государственной безопасности СССР стал называться Министерством государственной безопасности СССР. В нем первое управление занималось внешней разведкой. В 1947 году было принято решение о создании Комитета информации (КИ) при Совете Министров (СМ) СССР, на который возлагалось осуществление политической, военной и научно-технической разведки. Он объединил внешнюю разведку органов безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба Советской армии. Фактически внешняя разведка стала подчиняться Министерству иностранных дел (МИД) СССР, а в 1949 году она была подчинена ему напрямую. В систему функционирования внешней разведки был введен институт главных резидентов, которыми назначались послы и посланники.

В январе 1952 года Комитет информации, показавший нецелесообразность соединения под одной крышей политической и военно-стратегической разведок, был расформирован. Военная разведка вновь возвратилась в Генштаб, который не мог обходиться в своей деятельности без стратегической информации. Внешняя разведка стала Первым Главным управлением Министерства государственной безопасности (ПГУ МГБ) СССР.

В марте 1953 года ПГУ МГБ было реорганизовано во второе главное управление Министерства внутренних дел (МВД) СССР. В марте 1954 года функции внешней разведки были возложены на первое главное управление (ПГУ) Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. В июле 1978 года ПГУ КГБ при СМ СССР было переименовано в ПГУ КГБ СССР.

В 1960-е годы , ведя свою тайную работу, внешняя разведка не только добывала политическую информацию, но и через свои секретные каналы готовила международное общественное мнение к необходимости разрядки международной напряженности. В1970-х годах это привело к восточным договорам ФРГ с рядом социалистических стран и Хельсинкскому совещанию. Разведка также отслеживала негативные для СССР тенденции развития ситуации в различных регионах земного шара, признаки кризиса на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и других регионах мира. Получаемая по разведывательным каналам информация позволяла руководству страны заранее быть в курсе событий и предпринимать необходимые меры по предотвращению негативных для СССР последствий.

В ноябре 1991 года внешняя разведка стала самостоятельным органом, была выведена из состава КГБ и преобразована в Центральную службу разведки (ЦСР) СССР. Указом президента России от 18 декабря 1991 года Центральная служба разведки была переименована в Службу внешней разведки Российской Федерации.

В 1992 году был принят закон "О внешней разведке", утверждено "Положение о СВР России". Внешняя разведка стала легитимной формой государственной деятельности, закреплены ее полномочия, определено место в системе обеспечения безопасности России, установлена прямая подчиненность президенту страны.

За время существования внешней разведки у нее сменилось более двух десятков руководителей. 22 сентября 2016 года указом президента РФ директором Службы внешней разведки был назначен Сергей Нарышкин

Современная организационная структура СВР РФ включает оперативные, аналитические, функциональные подразделения (управления, службы, самостоятельные отделы).

Для информирования общественности о своей деятельности и поддержания связи с общественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами в структуре СВР создано пресс-бюро.

Для обсуждения возникающих проблем и выработки разведывательной политики применительно к складывающейся ситуации регулярно собирается Коллегия СВР, куда входят заместители директора внешней разведки, начальники оперативных, аналитических и функциональных подразделений.

Деятельность СВР организуется по географическому принципу и функциональным направлениям, основными из которых являются: политическое, аналитическое и научно-исследовательское, экономическое и научно-техническое. Федеральным законом РФ "О внешней разведке" СВР предоставлен ряд полномочий, в том числе установление на конфиденциальной основе отношений сотрудничества с лицами, добровольно давшими на это согласие, и осуществление мер по зашифровке кадрового состава. В процессе разведывательной деятельности СВР использует гласные и негласные методы и средства, которые не должны причинять вред жизни и здоровью людей и наносить ущерб окружающей среде. Порядок их использования определяется федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

За годы существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

В историю вошли имена многих десятков выдающихся разведчиков разных лет, но многие из разведчиков-нелегалов навсегда останутся засекреченными. Официальное обнародование имен разведчиков, работавших на нелегальном положении, происходит редко.

Видное место в летописи внешней разведки занимают многолетняя результативная работа "Кембриджской пятерки", подвиги советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны, самоотверженная деятельность "Красной капеллы" в гитлеровской Германии, операции по содействию создания ядерного щита СССР, а также многие другие, проведенные как в послевоенные годы, так и в более позднее время. Большое число сотрудников внешней разведки было удостоено высоких государственных наград.

В честь отечественных разведчиков всех времен в 2020 году на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в московском районе Ясенево был открыт монумент , получивший название по девизу СВР России "Отечество, доблесть, честь". На нем установлены бронзовые барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет.