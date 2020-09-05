Нарышкин рассказал о работе СВР за рубежом
12:20 05.09.2020 (обновлено: 13:25 05.09.2020)
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Количества действующих сейчас за рубежом сотрудников Службы внешней разведки России достаточно для того, чтобы решать возложенные на нее задачи, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
"Достаточно для того, чтобы решать поставленные перед Службой внешней разведки задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам", — так ответил Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1" на соответствующий вопрос.
На территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево установлена стела с именами выдающихся разведчиков, в разные годы удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя России. По словам Нарышкина, эту стелу можно расширять.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР осуществляет деятельность в целях обеспечения руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики России в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности страны.
За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России. В историю вошли имена многих десятков выдающихся разведчиков разных лет.
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