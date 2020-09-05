https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576815672.html

Нарышкин рассказал о работе СВР за рубежом

Количества действующих сейчас за рубежом сотрудников Службы внешней разведки России достаточно для того, чтобы решать возложенные на нее задачи, рассказал... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:20

2020-09-05T12:20

2020-09-05T13:25

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

ссср

в мире

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости.</strong> Количества действующих сейчас за рубежом сотрудников Службы внешней разведки России достаточно для того, чтобы решать возложенные на нее задачи, рассказал директор <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."Достаточно для того, чтобы решать поставленные перед Службой внешней разведки задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам", — так ответил Нарышкин в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> на соответствующий вопрос.На территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево установлена стела с именами выдающихся разведчиков, в разные годы удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя России. По словам Нарышкина, эту стелу можно расширять.Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР осуществляет деятельность в целях обеспечения руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики России в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности страны.За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, а затем России. В историю вошли имена многих десятков выдающихся разведчиков разных лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/naryshkin-1576687633.html

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576643272.html

Александр Невский Результаты где? Где результаты? Майдан на Украине, теперь в Белоруссии. ЗЗ "богатыря" в Минске - успех СБУ. Прикол с Навальным, КГБ Белоруссии хоть разговор записали. Везде провалы, когда успех будет? Почему бандит Закаев в Англии 20 лет наслаждается? 11

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ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, в мире