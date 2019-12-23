Нарышкин рассказал, каким разведчиком был царь Петр I

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Царь Петр I был в свое время одним из отечественных разведчиков, он добыл немалый объем важной информации, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Выступая в понедельник в Москве на круглом столе по истории отечественной внешней разведки, Нарышкин отметил, что, хотя история СВР ведет отсчет с 1920 года, фактически российская разведка существовала много ранее.
Так, отечественные разведчики активно работали за рубежом во времена Петра I, добавил Нарышкин. По его словам, государь направлял своих подчиненных на стажировки в Европу, то есть речь, фактически, шла о том, что сейчас называется агентурной разведкой. Да и сам царь, как говорится, под "дипломатическим прикрытием" Великого посольства "добывал значительный объем политической, экономической и научно-технической информации", сказал директор СВР.
Служба внешней разведки ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях обеспечения руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики России в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.
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