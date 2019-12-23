Нарышкин рассказал, каким разведчиком был царь Петр I

Выступая в понедельник в Москве на круглом столе по истории отечественной внешней разведки, Нарышкин отметил, что, хотя история СВР ведет отсчет с 1920 года, фактически российская разведка существовала много ранее.

Так, отечественные разведчики активно работали за рубежом во времена Петра I, добавил Нарышкин. По его словам, государь направлял своих подчиненных на стажировки в Европу, то есть речь, фактически, шла о том, что сейчас называется агентурной разведкой. Да и сам царь, как говорится, под "дипломатическим прикрытием" Великого посольства "добывал значительный объем политической, экономической и научно-технической информации", сказал директор СВР.