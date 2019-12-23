СВР рассекретит имена семи разведчиков-нелегалов

"Недавно мы приняли решение рассекретить имена семи сотрудников "особого резерва", - сказал Нарышкин в понедельник на круглом столе по истории российской внешней разведки, добавив, что не все эти люди сейчас живы.

По словам Нарышкина, будет рассказано о жизни и работе этих людей.

Известные имена нелегалов

Известен ряд имен советских и российских разведчиков-нелегалов и операции, в которых они участвовали. Но многие из нелегалов навсегда останутся засекреченными. Официальное обнародование имен разведчиков, работавших на нелегальном положении, происходит редко. За последние два десятка лет стали широко известны имена таких отечественных нелегалов, как супруги Геворк и Гоар Вартаняны, а также Алексей Козлов.

Геворк Вартанян (1924-2012) и Гоар Вартанян (1926-2019) в составе спецгруппы принимали участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции в Иране. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля.

С 1956 года в течение 30 лет Вартаняны под псевдонимами "Анри" и "Анита" работали на нелегальном положении в разных странах мира. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут обнародованы. В 1984 году Геворку Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза.

Подвиг Алексея Козлова

Алексей Козлов (1934-2015) в конце 1970-х годов, работая в Южной Африке под именем немецкого бизнесмена Отто Шмидта, получил информацию о программе ЮАР по созданию собственного ядерного оружия. Доложенная Козловым в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР. Под давлением общественности власти этой страны вынуждены были свернуть свои исследования.

В 1980 году в результате предательства Козлов был арестован. Месяц его держали в южноафриканской тюрьме, подвергая постоянным пыткам. Затем полгода Козлов провел в камере смертников в центральной тюрьме Претории. В 1982 году он был обменен на десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР. Позже вновь работал на нелегальном положении за границей. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Козлову в 2000 году было присвоено звание Героя России.

В последние годы было рассекречено также имя Людмилы Нуйкиной, которая, работая с мужем за рубежом, добывала важную информацию.

"Павел Андреевич"

В июне 2017 года, когда отмечалось 95-летие Управления "С" (нелегальная разведка) Службы внешней разведки России, СВР "приоткрыла" ветерана разведки, нелегала, добывавшего особо секретные документы НАТО. Тогда сюжет о нем показал телеканал "Россия". В репортаже разведчик был назван "Павлом Андреевичем" - по имени главного героя знаменитого советского сериала о разведке "Адъютант его превосходительства". При этом лицо нелегала не показали, а голос был изменен.