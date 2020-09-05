https://ria.ru/20200905/razvedchik-1576819162.html

"Сейчас не узнают": разведчик рассказал, как скрывался от спецслужб

Выдающийся отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко уверен, что зарубежные контрразведки сейчас не узнают в нем того человека, который... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T14:22

2020-09-05T14:22

2020-09-05T14:35

россия

ким ён сам

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

юрий шевченко

владимир путин

ссср

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Выдающийся отечественный разведчик-нелегал, Герой России <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_SHevchenko/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Шевченко</a> уверен, что зарубежные контрразведки сейчас не узнают в нем того человека, который когда-то добывал ценнейшую информацию, необходимую для обеспечения безопасности и национальных интересов <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и России."Был момент, когда меня разыскивали все контрразведки мира. И я тогда сказал себе: "Надо изменить внешность". Я был другим", - сказал Шевченко в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>. "Того, кого они знали, уже нет. Это был человек с черными кудрями до плеч. Богема. Это художник, это артист, это совершенно другой человек. Сейчас меня не узнают", - добавил Шевченко.В минувшую среду на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в московском районе <a href="http://ria.ru/location_Yasenevo/" target="_blank" data-auto="true">Ясенево</a> прошла торжественная церемония открытия монумента в честь отечественных разведчиков всех времен. Скульптурная композиция, получившее название по девизу <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> России "Отечество, доблесть, честь", создана в год 100-летия внешней разведки России, которое будет отмечаться в декабре нынешнего года, и установлена напротив входа в здание СВР. На монументе установлены бронзовые барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет, среди которых Юрий Шевченко.Сам Шевченко в числе других ветеранов принимал участие в открытии монумента. "Удивительно. Это впервые в жизни я возлагал цветы к памятнику с моей физиономией", - смеясь, рассказал он в телесюжете.Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам – порядка 300 томам архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).

https://ria.ru/20200905/razvedka-1576818619.html

https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576816627.html

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россия

ссср

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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