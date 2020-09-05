"Сейчас не узнают": разведчик рассказал, как скрывался от спецслужб
14:22 05.09.2020 (обновлено: 14:35 05.09.2020)
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© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииГерой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выдающийся отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко уверен, что зарубежные контрразведки сейчас не узнают в нем того человека, который когда-то добывал ценнейшую информацию, необходимую для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и России.
"Был момент, когда меня разыскивали все контрразведки мира. И я тогда сказал себе: "Надо изменить внешность". Я был другим", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Россия 1". "Того, кого они знали, уже нет. Это был человек с черными кудрями до плеч. Богема. Это художник, это артист, это совершенно другой человек. Сейчас меня не узнают", - добавил Шевченко.
В минувшую среду на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в московском районе Ясенево прошла торжественная церемония открытия монумента в честь отечественных разведчиков всех времен. Скульптурная композиция, получившее название по девизу СВР России "Отечество, доблесть, честь", создана в год 100-летия внешней разведки России, которое будет отмечаться в декабре нынешнего года, и установлена напротив входа в здание СВР. На монументе установлены бронзовые барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет, среди которых Юрий Шевченко.
Сам Шевченко в числе других ветеранов принимал участие в открытии монумента. "Удивительно. Это впервые в жизни я возлагал цветы к памятнику с моей физиономией", - смеясь, рассказал он в телесюжете.
Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.
Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам – порядка 300 томам архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).