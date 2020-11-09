https://ria.ru/20201109/zakon-1583758905.html
Путин подписал закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ
Путин подписал закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:49
2020-11-09T14:49
2020-11-09T14:51
совет федерации рф
политика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.Согласно закону, теперь президент перед назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации.Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке".
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583326117.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин