https://ria.ru/20201109/zakon-1583758905.html

Путин подписал закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ

Путин подписал закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:49

2020-11-09T14:49

2020-11-09T14:51

совет федерации рф

политика

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.Согласно закону, теперь президент перед назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации.Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке".

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583326117.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин