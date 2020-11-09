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Путин подписал закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ
Путин подписал закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:49
2020-11-09T14:51
совет федерации рф
политика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.Согласно закону, теперь президент перед назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации.Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке".
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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совет федерации рф, политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин

Путин подписал закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ

14:49 09.11.2020 (обновлено: 14:51 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.
Согласно закону, теперь президент перед назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации.
Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Совет Федерации РФПолитикаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир Путин
 
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