МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сегодня, когда говорят о "пророчествах" Жириновского, дочь политика неизменно морщится. Анастасия Боцан-Харченко повторяет одно и то же: ее отец не был гадалкой. Все, что он озвучивал, вытекало из логики, опыта, знания истории и холодного политического расчета.

Но эффект от этих заявлений оказался столь ошеломляющим, что спустя годы их все равно называют предсказаниями . Чем политик так поразил всех?

Украина как незавершенный проект

Задолго до того, как слово "Майдан" прочно вошло в лексикон, Жириновский объяснял: Украина стоит на хилых опорах. Причем говорил он это в начале девяностых.

По его словам, в случае кризиса самостоятельной останется только узкая западная полоса со столицей во Львове. Остальная территория — не просто "пророссийская", а культурно и исторически крепко связанная с Россией.

В те годы ему улыбались покровительственно. Приписывали желание привлечь внимание, эпатировать публику. Но годы шли, карта Украины трещала по швам все ощутимее.

В 2012 году он произнес еще одну фразу: "Украину ждет революция". Через два года страна уже кипела в огне переворота.

Для Жириновского это не было озарением. Он десятилетиями говорил, что украинская элита живет в режиме торговой площадки: сегодня одно направление, завтра другое, а послезавтра опять новое. И рано или поздно эта вечная распродажа уведет страну в пропасть.

В одном из украинских эфиров он предупредил: если начнут бомбить Донецк и Луганск, Россия не сможет оставаться наблюдателем. Тогда над ним смеялись. Сейчас эти записи пересматривают с тяжелым молчанием.

"Зеленский – последний"

Жириновский утверждал , что Зеленский станет последним лидером Украины в ее нынешнем виде. Наш политик попросту не верил, что эта модель государства способна удержаться.

"Он буквально кричал об этом почти тридцать лет, — говорит Анастасия. — Но никто не хотел слушать. Теперь же все пишут о "пророческом", хотя он просто работал аналитически".

© AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский в Берлине © AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский в Берлине

Когда обострение вокруг Украины подошло к новой черте, Владимир Вольфович сравнил ситуацию с Карибским кризисом. Он считал, что мир опять подошел к точке, за которой — прямая конфронтация сверхдержав.

И он уверял: решать судьбу Украины будут не в Киеве. Как говорится, уровень слишком низкий. Принимать окончательные решения будут Москва и Вашингтон — две столицы, между которыми и находится реальная ось напряжения.

Да, это было сказано задолго до нынешних попыток диалога между Путиным и Трампом. Когда старая запись всплыла вновь, многие ахнули: формулировки звучат, будто из вырезали из сегодняшних новостей

Пятикратный мир

За несколько месяцев до смерти Владимир Жириновский описал мир будущего. Никакого доминирования одного центра, говорил он, ведь планету уравновесит пяти сил: Москва, Вашингтон, Брюссель, Пекин и Дели.

В этой конструкции украинский конфликт был лишь переходным этапом — болезненным, но неизбежным. В декабре 2021 года Жириновский, выступая в Думе, сказал: "Это будет решающий бой".

Он уверял , что после этого Россия сможет вернуть капиталы, укрепить экономику и перейти к большим внутренним преобразованиям. Тогда это звучало резко. Сейчас — почти выдержка из аналитического отчета.

Бывший соратник Жириновского вспоминал, что иногда точность прогнозов политика пугала. Он говорил о грядущих конфликтах и они действительно происходили. Предупреждал об усилении нацизма на Украине еще в 2017 году, этот текст позже нашли в его бумагах.

"Он прочитывал процессы на много шагов вперед. Его аналитический ум и кругозор позволяли видеть то, что другие не замечали".

После смерти Жириновского его речи начали пересматривать миллионы людей. Он говорил о тяжелой фазе конфликта, о мировой перестройке, о будущем переустройстве Европы. Он предугадал раскол Европы, рост давления на Россию, попытки разделить страну на части, усиление Китая, зарождение нового блока на Ближнем Востоке.

© iStock.com / real444 Китайские красные фонари © iStock.com / real444 Китайские красные фонари

Он говорил, что мир вступает в эпоху, когда главным станет не идеология, а способность выдерживать шоки.

Взгляд на полвека вперед

Интересно, что в последних выступлениях Жириновский оперировал уже не годами, а десятилетиями. Он говорил, что к 2025 году начнется объединение русского мира, а к 2040-му завершится глобальная перестройка международных отношений.

Эти даты давно стали поводом для обсуждений — одни называют их фантазией, другие рассматривают как ориентир. Но, как подчеркивает его дочь, сравнивать отца с прорицателем неправильно. Он просто слишком рано заметил то, что другие увидели лишь сейчас.