"Война чужими руками": два пророчества Жириновского, объясняющие все

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лето 1999-го, 23 июня. Из стен ООН звучит речь российского депутата — резкая, жесткая, почти скандальная. Владимир Жириновский называет Украину территорией будущей войны и сравнивает методы НАТО с действиями Наполеона и Гитлера. Тогда многие восприняли это как эпатаж. Сегодня, спустя 26 лет, его слова читаются как инструкция к тому, что происходит на наших глазах.

"Война будет на территории Украины"

Выступление 1999 года прозвучало сразу после окончания бомбардировок Югославии — события, которое потрясло Россию и показало, как далеко готов зайти Запад в обход международного права. Жириновский был в гневе, и этот гнев вылился в пророчество:

© AP Photo / Dimitri Messinis Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года © AP Photo / Dimitri Messinis Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года

"Конечно, война будет на территории Украины, за Крым, Закавказье. Здесь, в центре Европы, у НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель — война с Россией".

За 23 года до начала специальной военной операции политик назвал Украину целью номер один. Не абстрактно, не в качестве одного из вариантов — конкретно и уверенно. Он видел в украинском направлении ключевую точку будущего противостояния.

И добавил важную деталь:

"Но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии — Кавказ, Балканы, Ближний Восток, Дальний Восток. Напрямую с Россией они не пойдут. Но будут прижимать через Украину, через Беларусь, Кавказ".

Владимир Вольфович прекрасно понимал логику больших держав: прямое столкновение с ядерной Россией невозможно. Значит, война будет вестись на периферии — руками третьих стран, на чужих территориях, чужой кровью.

"Честный Наполеон" и "хитрая НАТО"

Самая резонансная часть того выступления — сравнение, которое многих шокировало:

"Так делал Наполеон, он был честный. Он шел напрямую на Россию. Подошел, сжег Москву, вернулся. Честно сделал Гитлер — напрямую на танках он шел до Москвы. Но не удалось ему. НАТО хитрит. У них цель та же самая — захватить Россию, уничтожить Россию".

Жириновский не восхвалял завоевателей прошлого. Он проводил разграничение между открытым врагом, который идет в лобовую атаку, и врагом, который действует через прокси — чужими руками, но с теми же целями.

Дальше прозвучала ключевая фраза из уст политика:

"Все то, что хотел Гитлер, они уже сделали — расчленение Советского Союза, подавление экономики, уничтожение армии. То есть все то, что хотел Гитлер, НАТО уже практически на семьдесят процентов сделала".

По его мнению, задачи остались прежними — ослабление, уничтожение России как геополитического игрока. Изменились только методы. Вместо танковых армий — экономические санкции, информационные войны и конфликты на границах через подконтрольные режимы.

Какова цель?

Спустя 20 лет, в августе 2019 года, Жириновский вернулся к украинской теме в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" и раскрыл не только тактику, но и стратегическую цель противостояния. К тому моменту конфликт в Донбассе шел уже пятый год.

В дискуссии с украинским дипломатом Вадимом Трюханом политик высказал тезис:

"К сожалению, решает все Америка. И наплевать им на ваши комитеты по Донбассу. Им нужна война чужими руками, но не победоносная. Упаси бог, чтобы Украина победила или Россия. Конфликт, вечный конфликт".

Жириновский утверждал: цель — не победа одной из сторон, а создание незаживающей раны на границе России и Европы. "Вечный конфликт", который будет тлеть десятилетиями, истощая обе стороны и держа в напряжении весь регион.

"Вот двадцать лет воюем. Не мы, а в принципе гражданская война. Еще будет восемьдесят лет и сто восемьдесят".

А затем — самая жесткая формулировка:

"Вы это не можете понять, что вы подкладка, что вы топливо для этих мерзких отношений. Чтобы вся Европа боялась, чтобы Европа была разрозненная. Это нужно только американцам".

По его логике, конфликт решает сразу несколько задач: ослабляет Россию, держит Европу в страхе и зависимости от заокеанского партнера, оправдывает военные расходы и присутствие НАТО на континенте.

Решение в двух столицах

В том же разговоре 2019 года Жириновский высказал тезис , который вытекал из всей его логики:

"Ничего у вас не получится никогда, пока решение не будет принято в Вашингтоне и в Москве".

Если это прокси-война между двумя великими державами, то и закончиться она может только прямым договором между главными игроками. Все остальные участники — лишь фигуры на доске.

От 1999-го до 2025-го: непрерывная линия

Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года, через два месяца после начала событий, о которых предупреждал четверть века назад.