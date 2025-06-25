https://ria.ru/20250625/prognoz-2025411986.html

"Не туда cмотрите". Сбывается самый шокирующий прогноз Жириновского

"Не туда cмотрите". Сбывается самый шокирующий прогноз Жириновского - РИА Новости, 25.06.2025

"Не туда cмотрите". Сбывается самый шокирующий прогноз Жириновского

Жириновский называл Дональда Трампа своим политическим близнецом и делал о нем самые неожиданные предсказания. Некоторые казались фантастикой, другие — бредом... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:09:00+03:00

2025-06-25T19:09:00+03:00

2025-06-25T19:09:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жириновский называл Дональда Трампа своим политическим близнецом и делал о нем самые неожиданные предсказания. Некоторые казались фантастикой, другие — бредом популиста. Но время показывает: многие пророчества лидера ЛДПР начинают сбываться с пугающей точностью. Владимир Вольфович видел то, чего не замечали другие аналитики. Какие его предсказания сбываются на наших глазах?Политический близнец из АмерикиВладимир Жириновский увидел в Дональде Трампе родственную душу еще в 2016 году. "Трамп — это, конечно, пришедший к власти Жириновский", — заявлял лидер ЛДПР, объясняя феномен американского политика.По мнению Владимира Вольфовича, секрет успешности его собственных прогнозов заключался в "геополитической трезвости" и знании реальных процессов, а не построении планов на желаниях. "Вот Трамп будет действовать так же", — предрекал он.Это сравнение оказалось пророческим. Как и Жириновский в России, Трамп в США ломал политические стереотипы, говорил то, что думал, и шел против системы. Оба политика строили карьеру на критике истеблишмента и популистских лозунгах.Конфликт с Европой как неизбежностьОсобенно актуальными сегодня стали слова Жириновского о неизбежном конфликте Трампа с Европейским союзом. "Трамп, чтоб заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС", — предрекал он в одном из выступлений.Лидер ЛДПР объяснял логику этого противостояния: "ЕС понимает, что Америка уходит, не хочет больше быть крышей и закрывать-прикрывать, тоже не знает, что ему делать". События последних лет показывают правоту этого анализа.Торговые войны, споры о военных расходах НАТО, разногласия по энергетической политике — все это подтверждает предсказания о неизбежности американо-европейского разлада при Трампе.Предсказанное покушениеОдно из самых мрачных предсказаний прозвучало как предупреждение: "Если Дональд Трамп что-то не так будет делать, его "случайно" убьют. Как Джона Кеннеди. Какой-то сумасшедший из какого-нибудь штата возьмет и убьет".Покушение на Трампа в июле 2024 года сделало эти слова особенно актуальными. Хотя американский политик выжил, сам факт покушения подтвердил прозорливость российского политика. Жириновский словно видел внутреннюю логику американской политической системы.Династия до 2040 годаОдин из самых смелых прогнозов Владимира Вольфовича касался продолжительности правления семьи Трампа. В одном из выступлений на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" он сделал фантастическое предсказание."Он добьется переизбрания на второй срок, потом дочь еще два срока и зять еще три срока. До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой", — утверждал Жириновский.Лидер ЛДПР был уверен: Трамп войдет в историю как лучший президент США. "Лучше Рузвельта и всех остальных", — подчеркивал он. С учетом того, что Трамп действительно вернулся к власти в 2024 году, первая часть пророчества сбылась.Распад Америки как финалСамый радикальный прогноз касался будущего самих Соединенных Штатов. "Америки в ближайшие 10-15 лет не будет. Она не выдержит кризисов, ее распад неизбежен", — утверждал он в одном из выступлений.В 2020 году политик еще больше ужесточил прогнозы, сравнивая кандидатов: "Трамп лучше будет защищать большинство жителей США, а Байден развалит страну. У него налицо болезнь Альцгеймера... Но у президента США в руках ядерная кнопка, об этом нельзя забывать".Жириновский отмечал изменение самой риторики Трампа: "Он больше не говорит о величии. Теперь его лозунг — "Спасем Америку". Это говорит о глубоком кризисе, к которому США привела администрация Байдена".План по семи арабским странамСамые шокирующие предсказания касались ближневосточного конфликта и его глобальных последствий. В одном из публичных выступлений в 2013 году он раскрыл зловещий план американской экспансии."Их план — еще должны семь стран арабских оккупировать, разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран", — утверждал Жириновский, анализируя стратегию США на Ближнем Востоке.По его версии, цель американцев — "взять под контроль все энергоносители", прикрываясь "силовой демократизацией". Лидер ЛДПР объяснял истинные мотивы: "Америке надо ослабить Китай", и удар по Ирану станет инструментом этого ослабления.Иран как детонатор Третьей мировойВладимир Вольфович детально расписывал сценарий начала катастрофы. "Израиль нанесет удар по тем объектам, где ему кажется, его разведке, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно и про производство ядерных зарядов", — предсказывал он.Дальше события развернутся по эскалации: "Иран обязательно ответит, какие-то небольшие разрушения в Израиле, и тогда старший брат придет на помощь. США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран, в том числе применяя очень страшное оружие локального действия".Самые жуткие слова касались масштаба разрушений: "Можно всю страну снести применением одного этого локального ядерного удара"."Там развернуться такие события, что все вообще забудут что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события." По его словам, эти события затмят даже конфликт на Украине, который для Запада является лишь инструментом давления на Россию.Глобальный коллапс через нефтяные ценыЛогика разрушения мировой экономики, по Жириновскому, была проста и беспощадна. "В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит, и Евросоюз не выдержит", — объяснял он механизм глобального краха.Но самый коварный план касался России: "Беженцы из Ирана могут двигаться только на север... Удар будет по Закавказью, не напрямую. Беженцы, миллионы, помните были беженцы из Ливии, Италия? Какие волнения начались и в Италии, и во Франции".Жириновский подчеркивал: этот конфликт "по масштабам и значимости затмит все другие кризисы и может стать эпицентром глобального противостояния, вплоть до начала Третьей мировой войны".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сша, иран, америка, дональд трамп, владимир жириновский, лдпр, евросоюз, нато