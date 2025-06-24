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Кто научил Жириновского видеть будущее: разгадка пришла откуда не ждали - РИА Новости, 24.06.2025
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18:48 24.06.2025 (обновлено: 18:58 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zhirinovskiy-2025119594.html
Кто научил Жириновского видеть будущее: разгадка пришла откуда не ждали
Кто научил Жириновского видеть будущее: разгадка пришла откуда не ждали - РИА Новости, 24.06.2025
Кто научил Жириновского видеть будущее: разгадка пришла откуда не ждали
Многое, о чем говорил Владимир Жириновский в своих прогнозах будущего, стало реальностью. Однако талант Владимира Вольфовича — вовсе не случайность, как принято РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:48:00+03:00
2025-06-24T18:58:00+03:00
владимир жириновский
израиль
украина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Многое, о чем говорил Владимир Жириновский в своих прогнозах будущего, стало реальностью. Однако талант Владимира Вольфовича — вовсе не случайность, как принято думать.Интересную точку зрения на этот счет высказал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Сбывшиеся предсказания Владимира ВольфовичаВладимира Жириновский за свою политическую карьеру сделал довольно много заявлений, которые сейчас считают пророческими.Он предсказал, что Украину не примут в ЕС и НАТО, а Америка будет активно участвовать в её внутренних делах."Никто Украину никуда не примет, ни в НАТО, ни в европейское сообщество, никуда..." — говорил политик ещё в 1998 году.Предсказал он и свержение президента Украины Виктора Януковича. Свергнут в результате переворота из-за неправильной внешней политики."Там, где революция, там дураки руководители, ничего не понимающие. На Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже." — говорил Жириновский.Спрогнозировал он и покушения на Дональда Трампа, сказав на одном из своих выступлений: "Если Дональд Трамп что-то не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-то штате какой-то сумасшедший взял и убил".К счастью, это не сбылось. Но покушение на него было - в июле 2024 года. Фото с окровавленным ухом будущего президента облетело весь мир.Он все доказалНо откуда такие точные прогнозы и знания о будущем? По мнению Арестовича*, Жириновский прошёл школу советской разведки, а после, уже в возрасте, просто доказал, "что капитанов Советской Армии умели учить как следует".Известно, что после окончания института Жириновский служил по призыву офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси. Куда попал из-за хорошего знания турецкого языка.В его обязанности входило читать турецкие газеты, смотреть телевидение и слушать радио, после чего составлять подробные аналитические сводки для командования.Работал на территории Турции?По словам Арестовича, Жириновский был одним из лучших офицеров оперативной разведки за всю историю СССР."Он блестяще и в совершенстве знал турецкий язык. Работал как раз в агентурном аппарате Закавказского военного округа и, по-моему, даже умудрился работать на территории Турции, что являлось нонсенсом", — говорил экс-советник.На военной службе Жириновский, по мнению Арестовича*, и отточил до совершенства своё геополитическое мышление."И то, что сейчас, после смерти Жириновского, очень многие его прогнозы начинают сбываться, его объявляют чуть ли не пророком — это не случайно….. Жириновский просто показал, что капитанов Советской Армии умели учить как следует" — заявил он.О дне сегодняшнемВо многом предсказал политик и сегодняшний конфликт на Ближнем Востоке.Незадолго до смерти Владимир Жириновский обмолвился, что вскоре там развернутся события, которые заставят всех забыть об Украине."Там развернутся такие события, что все забудут вообще о том, что такое Украина. Дело идёт к третьей мировой войне", — говорил Владимир Жириновский.Предсказывая обострение конфликта между Израилем и соседями, он указывал, что большую часть выгоды при этом всегда получают США, которые непосредственно вмешаются в конфликт."После удара Ирана в Израиле будут какие-то небольшие разрушения. И тогда „старший брат“ придёт на помощь. США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран" — высказывался политик.Удивились даже в КитаеСтоль точные прогнозы Жириновского заинтересовали и зарубежную аудиторию. В КНР были отметили точность предсказаний бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского об обострении конфликта между Израилем и Ираном. О чём сообщили в издании Baijiahao.В публикации говориться, что многие высказывания российского политика, которые раньше казались невероятными, сейчас становятся очевидными.По мнению китайских аналитиков, предсказания Жириновского основываются на глубоком знании мировой политики, поэтому его заявления необходимо тщательно рассматривать для получения ценной информации.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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владимир жириновский, израиль, украина
Владимир Жириновский, Израиль, Украина

Кто научил Жириновского видеть будущее: разгадка пришла откуда не ждали

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Многое, о чем говорил Владимир Жириновский в своих прогнозах будущего, стало реальностью. Однако талант Владимира Вольфовича — вовсе не случайность, как принято думать.
Интересную точку зрения на этот счет высказал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*.

Сбывшиеся предсказания Владимира Вольфовича

Владимира Жириновский за свою политическую карьеру сделал довольно много заявлений, которые сейчас считают пророческими.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Владимир Жириновский
Он предсказал, что Украину не примут в ЕС и НАТО, а Америка будет активно участвовать в её внутренних делах.
"Никто Украину никуда не примет, ни в НАТО, ни в европейское сообщество, никуда..." — говорил политик ещё в 1998 году.
Предсказал он и свержение президента Украины Виктора Януковича. Свергнут в результате переворота из-за неправильной внешней политики.
"Там, где революция, там дураки руководители, ничего не понимающие. На Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже." — говорил Жириновский.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Жириновский
Спрогнозировал он и покушения на Дональда Трампа, сказав на одном из своих выступлений: "Если Дональд Трамп что-то не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-то штате какой-то сумасшедший взял и убил".
К счастью, это не сбылось. Но покушение на него было - в июле 2024 года. Фото с окровавленным ухом будущего президента облетело весь мир.

Он все доказал

Но откуда такие точные прогнозы и знания о будущем? По мнению Арестовича*, Жириновский прошёл школу советской разведки, а после, уже в возрасте, просто доказал, "что капитанов Советской Армии умели учить как следует".
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine (cropped) / Алексей Арестович*
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine (cropped) /
Алексей Арестович*
Известно, что после окончания института Жириновский служил по призыву офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси. Куда попал из-за хорошего знания турецкого языка.
В его обязанности входило читать турецкие газеты, смотреть телевидение и слушать радио, после чего составлять подробные аналитические сводки для командования.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Жириновский

Работал на территории Турции?

По словам Арестовича, Жириновский был одним из лучших офицеров оперативной разведки за всю историю СССР.
"Он блестяще и в совершенстве знал турецкий язык. Работал как раз в агентурном аппарате Закавказского военного округа и, по-моему, даже умудрился работать на территории Турции, что являлось нонсенсом", — говорил экс-советник.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
На военной службе Жириновский, по мнению Арестовича*, и отточил до совершенства своё геополитическое мышление.
"И то, что сейчас, после смерти Жириновского, очень многие его прогнозы начинают сбываться, его объявляют чуть ли не пророком — это не случайно….. Жириновский просто показал, что капитанов Советской Армии умели учить как следует" — заявил он.

О дне сегодняшнем

Во многом предсказал политик и сегодняшний конфликт на Ближнем Востоке.
Незадолго до смерти Владимир Жириновский обмолвился, что вскоре там развернутся события, которые заставят всех забыть об Украине.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Жириновский
"Там развернутся такие события, что все забудут вообще о том, что такое Украина. Дело идёт к третьей мировой войне", — говорил Владимир Жириновский.
Предсказывая обострение конфликта между Израилем и соседями, он указывал, что большую часть выгоды при этом всегда получают США, которые непосредственно вмешаются в конфликт.
"После удара Ирана в Израиле будут какие-то небольшие разрушения. И тогда „старший брат“ придёт на помощь. США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран" — высказывался политик.
© AP Photo / Leo CorreaПожарные осматривают место иранского ракетного удара в Израиле
Пожарные осматривают место иранского ракетного удара в Израиле - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Пожарные осматривают место иранского ракетного удара в Израиле

Удивились даже в Китае

Столь точные прогнозы Жириновского заинтересовали и зарубежную аудиторию. В КНР были отметили точность предсказаний бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского об обострении конфликта между Израилем и Ираном. О чём сообщили в издании Baijiahao.
© РИА Новости / Сергей СубботинВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Владимир Жириновский
В публикации говориться, что многие высказывания российского политика, которые раньше казались невероятными, сейчас становятся очевидными.
По мнению китайских аналитиков, предсказания Жириновского основываются на глубоком знании мировой политики, поэтому его заявления необходимо тщательно рассматривать для получения ценной информации.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
Владимир ЖириновскийИзраильУкраина
 
 
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