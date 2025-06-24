https://ria.ru/20250624/zhirinovskiy-2025119594.html

Кто научил Жириновского видеть будущее: разгадка пришла откуда не ждали

Кто научил Жириновского видеть будущее: разгадка пришла откуда не ждали - РИА Новости, 24.06.2025

Кто научил Жириновского видеть будущее: разгадка пришла откуда не ждали

Многое, о чем говорил Владимир Жириновский в своих прогнозах будущего, стало реальностью. Однако талант Владимира Вольфовича — вовсе не случайность, как принято РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:48:00+03:00

2025-06-24T18:48:00+03:00

2025-06-24T18:58:00+03:00

владимир жириновский

израиль

украина

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Многое, о чем говорил Владимир Жириновский в своих прогнозах будущего, стало реальностью. Однако талант Владимира Вольфовича — вовсе не случайность, как принято думать.Интересную точку зрения на этот счет высказал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Сбывшиеся предсказания Владимира ВольфовичаВладимира Жириновский за свою политическую карьеру сделал довольно много заявлений, которые сейчас считают пророческими.Он предсказал, что Украину не примут в ЕС и НАТО, а Америка будет активно участвовать в её внутренних делах."Никто Украину никуда не примет, ни в НАТО, ни в европейское сообщество, никуда..." — говорил политик ещё в 1998 году.Предсказал он и свержение президента Украины Виктора Януковича. Свергнут в результате переворота из-за неправильной внешней политики."Там, где революция, там дураки руководители, ничего не понимающие. На Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже." — говорил Жириновский.Спрогнозировал он и покушения на Дональда Трампа, сказав на одном из своих выступлений: "Если Дональд Трамп что-то не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-то штате какой-то сумасшедший взял и убил".К счастью, это не сбылось. Но покушение на него было - в июле 2024 года. Фото с окровавленным ухом будущего президента облетело весь мир.Он все доказалНо откуда такие точные прогнозы и знания о будущем? По мнению Арестовича*, Жириновский прошёл школу советской разведки, а после, уже в возрасте, просто доказал, "что капитанов Советской Армии умели учить как следует".Известно, что после окончания института Жириновский служил по призыву офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси. Куда попал из-за хорошего знания турецкого языка.В его обязанности входило читать турецкие газеты, смотреть телевидение и слушать радио, после чего составлять подробные аналитические сводки для командования.Работал на территории Турции?По словам Арестовича, Жириновский был одним из лучших офицеров оперативной разведки за всю историю СССР."Он блестяще и в совершенстве знал турецкий язык. Работал как раз в агентурном аппарате Закавказского военного округа и, по-моему, даже умудрился работать на территории Турции, что являлось нонсенсом", — говорил экс-советник.На военной службе Жириновский, по мнению Арестовича*, и отточил до совершенства своё геополитическое мышление."И то, что сейчас, после смерти Жириновского, очень многие его прогнозы начинают сбываться, его объявляют чуть ли не пророком — это не случайно….. Жириновский просто показал, что капитанов Советской Армии умели учить как следует" — заявил он.О дне сегодняшнемВо многом предсказал политик и сегодняшний конфликт на Ближнем Востоке.Незадолго до смерти Владимир Жириновский обмолвился, что вскоре там развернутся события, которые заставят всех забыть об Украине."Там развернутся такие события, что все забудут вообще о том, что такое Украина. Дело идёт к третьей мировой войне", — говорил Владимир Жириновский.Предсказывая обострение конфликта между Израилем и соседями, он указывал, что большую часть выгоды при этом всегда получают США, которые непосредственно вмешаются в конфликт."После удара Ирана в Израиле будут какие-то небольшие разрушения. И тогда „старший брат“ придёт на помощь. США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран" — высказывался политик.Удивились даже в КитаеСтоль точные прогнозы Жириновского заинтересовали и зарубежную аудиторию. В КНР были отметили точность предсказаний бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского об обострении конфликта между Израилем и Ираном. О чём сообщили в издании Baijiahao.В публикации говориться, что многие высказывания российского политика, которые раньше казались невероятными, сейчас становятся очевидными.По мнению китайских аналитиков, предсказания Жириновского основываются на глубоком знании мировой политики, поэтому его заявления необходимо тщательно рассматривать для получения ценной информации.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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владимир жириновский, израиль, украина