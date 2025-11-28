"Мы победим": каким Жириновский видел мир после украинского конфликта

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В начале 2022 года Владимир Жириновский с трибуны Госдумы говорит о "последнем и решительном бое", после которого "денег будет немерено". Звучит как агитация? Возможно. Но за несколько месяцев до этого тот же человек с холодной логикой аналитика описал контуры будущего мирового порядка.

Жириновский не просто предсказывал конфликт. Он пытался объяснить, ради чего все это затевается — и каким станет мир, когда дым рассеется.

Пять столиц вместо одной

В конце 2021-го, за несколько месяцев до начала СВО, Жириновский дал интервью , в котором изложил свое видение будущего миропорядка:

"Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели — вот такое очертание, такой пятиугольник, который будет контролировать всю планету и обеспечивать стабильность. Индия навяжет Китаю нейтральное, демократическое, развитие, чтобы не было опасности для войн".

Обратите внимание на состав. Здесь нет Лондона — традиционного союзника Вашингтона. Зато присутствует Дели — Индия — как противовес и стабилизатор для Китая. По логике Жириновского, однополярный мир себя исчерпал.

Владимир Вольфович как востоковед и специалист по международным отношениям всегда мыслил категориями цивилизационных блоков. Для него украинский кризис был не целью, а инструментом — болезненным процессом перехода к многополярности.

"Америка больше не на олимпе"

Ключевой итог этой трансформации, по мнению Владимира Вольфовича, был предрешен:

"Европа перестанет быть антирусской. Смирится с тем, что Украина вернется в Россию. А Америка смирится с тем, что она больше не на олимпе".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время третьих теледебатов

Это было не пожелание, а скорее прогноз политика, который десятилетиями наблюдал за эволюцией глобальных отношений. Но путь к этому, как он считал, лежит через большую кровь. Жириновский был довольно циничным реалистом и прямо говорил, что заставит Запад изменить курс. Не гуманизм, а внутреннее давление, как во времена Вьетнама:

"Но для этого нужно, чтобы было много трупов. Крови... Проблемы, заложники, захваты, горе людей. Чтобы общественное мнение США изменилось, как во время вьетнамской войны. Чтобы они вышли к Белому дому (и заявили): "Хватит терзать Украину!" Вот таким образом. Чтобы жители самой Украины поняли, что нужно остановить это насилие, которое творят там ультраправые радикальные элементы".

Карибский кризис XXI века

Говоря о ситуации конца 2021 года, он проводил параллель с самым опасным моментом холодной войны. Сначала обозначил эпицентр угрозы:

"Украина сегодня — это вот очень опасное направление".

И затем сравнил его с Карибским кризисом: "Когда в Вашингтоне и Москве могут перейти к горячей фазе противостояния. С использованием натовской армии, русской армии..."

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев и президент США Д. Кеннеди в советском посольстве в Вене после окончания переговоров, 1961 год

Но выход, как и в 1962-м, он видел в прямых переговорах на высшем уровне:

"Конечный итог — это договоренность между представителями Кремля и Белого дома в Америке. А после этого два президента по телефону или при личной встрече договорятся: соглашаемся вот на такой вариант, чтобы избежать большой войны. <...> Это нужно время еще. Сколько это нужно? Несколько месяцев, несколько лет... Но тем не менее договорятся, чтобы решить проблему, только две столицы".

По его мнению, решение украинского вопроса могло быть принято только на уровне двух столиц — Москвы и Вашингтона. Все остальные игроки, включая саму Украину, были лишь фигурами на доске, а не теми, кто определяет правила игры.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Жестко? Да. Но именно так работает большая геополитика — в понимании Владимира Жириновского.

"Последний и решительный бой"

В начале 2022 года, буквально за несколько недель до начала СВО, Владимир Вольфович выступил в Думе с речью , которая звучала как манифест:

"Сейчас у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада. Окончательно выиграть. Мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области. Без этого нам не добиться успеха".

Политик подавал грядущие события не как очередную военную операцию, а как финальную битву за суверенитет и место России в мире. И намекнул на наличие у Москвы ресурсов, которых нет у противника:

"Сейчас мы можем это сделать. Сейчас великий шанс. Это не танковые армии и даже уже не ракеты... А то оружие, которое есть только у нас пока. Поэтому надо покончить с тем, чтобы нам кто-то мог угрожать. Поэтому шутить не надо. Если этот шанс не будет упущен, то мы станем действительно мощным государством. Окончательно решить проблему и враждебного окружения, и оскорблений, и угроз со стороны Запада".

Посыл был ясен: у России есть козыри, которых нет у противника, и момент их использования настал.

"Россия после победы"

Жириновский завершил свою речь прямым экономическим прогнозом, объясняя, что ждет страну после победы:

"Вот есть слова какой-то песни, там: "Это наш последний и решительный бой"... Вот это — наш последний решительный бой, весна 22 года. Пусть это будет в апреле, в мае... Мы победим. И только тогда решим все экономические проблемы. Тогда все деньги сдадут сюда, все деньги вернем из офшоров. Денег немерено будет. И на оборону больше не будет столько денег".

По его логике, победа в этом противостоянии должна была обнулить внешние угрозы. Не нужно будет тратить огромные ресурсы на противостояние с Западом. Финансы, которые уходили на оборону, можно будет направить внутрь страны — на экономику, социальные программы, развитие.

Эндшпиль Жириновского: сценарий на 20 лет вперед?

Владимир Жириновский умер в апреле 2022-го и не увидел, как будут разворачиваться события дальше. В том же прогнозе о "пятиугольнике" он обозначил и временные рамки:

"И таким образом к середине века мы придем к такому среднему варианту. Без войн больших — мелкие, локальные конфликты".

Эта ставка на долгосрочную трансформацию резонирует с его архивными записями , обнародованными не так давно. В одной из них политик обозначил два ключевых рубежа: 2025 год — как начало объединения русского мира и 2040-й — как его завершение в границах славянского мира как максимум.