Мощные удары по ВСУ: что поразили российские войска - РИА Новости, 15.12.2025
15:05 15.12.2025 (обновлено: 15:44 15.12.2025)
Мощные удары по ВСУ: что поразили российские войска
Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам продолжают наносить мощные комбинированные удары по военным целям. Для атак РИА Новости, 15.12.2025
© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам продолжают наносить мощные комбинированные удары по военным целям. Для атак используется высокоточное оружие наземного и морского базирования. Какие объекты поразили — в материале РИА Новости.

Украина без света

Особенно "жарко" на прошлых выходных было в Одессе: повреждения получили объекты энергетики и промышленности, работающие на ВСУ.
Сообщалось о взрывах и в Подольске Одесской области. ДТЭК заявила о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Также СМИ сообщали о взрывах в Кировограде, Днепропетровске и Николаеве. В части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областей и подконтрольной Киеву части Херсонской возникли перебои с освещением.
А в Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.

Командный пункт ГУР

Российские ВС успешно атаковали командный пункт украинской разведки в Черниговской области, о чем РИА Новости сообщили в силовых структурах.
"В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР Минобороны Украины в районе населенного пункта Жукля", — заявил собеседник агентства.
© РИА НовостиУдар "Искандером"
Удар Искандером по аэродрому Днепр - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости
Удар "Искандером"
Также представитель силовых структур рассказал, что Киев хаотично перебрасывает подразделения по фронту, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.
"Из-за низкой слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области", — добавил он.

Массовое дезертирство

В такой ситуации ВСУ сталкиваются с повальным дезертирством. Так, солдаты массово бегут из 72-й бригады.
"Командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в самовольном оставлении части", — рассказал собеседник РИА Новости в российских силовых структурах.
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные

Меткий удар по "большим чинам"

О точном ударе по Сумской области сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в результате уничтожено более 50 украинских военнослужащих.
"Был нанесен удар по военному построению ВСУ в Сумской области. Пока погибших — 51 военный, раненых — больше сотни. Там были маленький склад с минами и казарма. Приехали большие чины, вручали награды. Были армейские и офицеры ГУР", — рассказал Лебедев РИА Новости.
Также он сообщил, что часть находившихся в момент удара боевиков вышла из боев под Сумами на доукомплектацию. Им добавили свежий резерв, вручали награды особо отличившимся.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
"Сейчас все оцеплено, начали пускать обычные скорые, до этого только военные скорые. Завалы только начинают разгребать, но живых не надеются найти", — сообщил подпольщик.

Атака с неба

Также успешно наносят удары по ВСУ расчеты БПЛА, о чем сообщает российское Министерство обороны (МО).
Расчет БПЛА "Ланцет" группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил радиолокационную станцию "Мангуст" ВСУ на Харьковском направлении.
© РИА НовостиУдар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard. Кадр видео
Удар беспилотника Ланцет по танку ВСУ Leopard. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости
Удар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard. Кадр видео
Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" сбили вражеские гексакоптеры над населенным пунктом Гуляйполе в Запорожской области.
Операторы БПЛА десантников из состава группировки войск "Днепр" нанесли удары по объектам ВСУ в Запорожской области.
"Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" сожгли квадроцикл и автомобильную технику противника, а также протаранили тяжелый гексакоптер типа "Баба-яга" в Сумской области", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как видим, российские войска продолжают наносить удары по противнику, достигая всех поставленных целей СВО.
 
 
 
