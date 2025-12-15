Мощные удары по ВСУ: что поразили российские войска

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам продолжают наносить мощные комбинированные удары по военным целям. Для атак Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам продолжают наносить мощные комбинированные удары по военным целям. Для атак используется высокоточное оружие наземного и морского базирования. Какие объекты поразили — в материале РИА Новости.

Украина без света

Особенно "жарко" на прошлых выходных было в Одессе: повреждения получили объекты энергетики и промышленности, работающие на ВСУ.

Сообщалось о взрывах и в Подольске Одесской области. ДТЭК заявила о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области © Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области

Также СМИ сообщали о взрывах в Кировограде, Днепропетровске и Николаеве. В части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областей и подконтрольной Киеву части Херсонской возникли перебои с освещением.

А в Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.

Командный пункт ГУР

Российские ВС успешно атаковали командный пункт украинской разведки в Черниговской области, о чем РИА Новости сообщили в силовых структурах.

"В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР Минобороны Украины в районе населенного пункта Жукля", — заявил собеседник агентства.

© РИА Новости Удар "Искандером" © РИА Новости Удар "Искандером"

Также представитель силовых структур рассказал, что Киев хаотично перебрасывает подразделения по фронту, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.

"Из-за низкой слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области", — добавил он.

Массовое дезертирство

В такой ситуации ВСУ сталкиваются с повальным дезертирством. Так, солдаты массово бегут из 72-й бригады.

"Командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в самовольном оставлении части", — рассказал собеседник РИА Новости в российских силовых структурах.

© AP Photo / Oleg Petrasiuk Украинские военные © AP Photo / Oleg Petrasiuk Украинские военные

Меткий удар по "большим чинам"

О точном ударе по Сумской области сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в результате уничтожено более 50 украинских военнослужащих.

"Был нанесен удар по военному построению ВСУ в Сумской области. Пока погибших — 51 военный, раненых — больше сотни. Там были маленький склад с минами и казарма. Приехали большие чины, вручали награды. Были армейские и офицеры ГУР", — рассказал Лебедев РИА Новости.

Также он сообщил, что часть находившихся в момент удара боевиков вышла из боев под Сумами на доукомплектацию. Им добавили свежий резерв, вручали награды особо отличившимся.

"Сейчас все оцеплено, начали пускать обычные скорые, до этого только военные скорые. Завалы только начинают разгребать, но живых не надеются найти", — сообщил подпольщик.

Атака с неба

Также успешно наносят удары по ВСУ расчеты БПЛА, о чем сообщает российское Министерство обороны (МО).

Расчет БПЛА "Ланцет" группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил радиолокационную станцию "Мангуст" ВСУ на Харьковском направлении.

© РИА Новости Удар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard. Кадр видео © РИА Новости Удар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard. Кадр видео

Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" сбили вражеские гексакоптеры над населенным пунктом Гуляйполе в Запорожской области.

Операторы БПЛА десантников из состава группировки войск "Днепр" нанесли удары по объектам ВСУ в Запорожской области.

"Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" сожгли квадроцикл и автомобильную технику противника, а также протаранили тяжелый гексакоптер типа "Баба-яга" в Сумской области", — говорится в телеграм-канале ведомства.