ВС России уничтожили командный пункт ГУР Украины в Черниговской области
ВС России уничтожили командный пункт ГУР Украины в Черниговской области
Российские войска атаковали командный пункт украинской разведки в Черниговской области, сообщили в силовых структурах. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T06:38:00+03:00
2025-12-14T06:38:00+03:00
2025-12-14T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
вооруженные силы рф
харьковская область
