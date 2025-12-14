Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили командный пункт ГУР Украины в Черниговской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 14.12.2025 (обновлено: 08:15 14.12.2025)
ВС России уничтожили командный пункт ГУР Украины в Черниговской области
ВС России уничтожили командный пункт ГУР Украины в Черниговской области
Российские войска атаковали командный пункт украинской разведки в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.
ВС России уничтожили командный пункт ГУР Украины в Черниговской области

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские войска атаковали командный пункт украинской разведки в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.
"В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР Минобороны Украины в районе населенного пункта Жукля", — заявил собеседник агентства.

По его данным, у противника есть потери среди офицерского состава.
Также представитель силовых структур рассказал, что Киев хаотично перебрасывает подразделения по фронту, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.
"Из-за низкой слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области", — добавил он.
В пятницу в силовых структурах заявили о массовом дезертирстве украинских военных в этом регионе, приведя в пример 72-ю бригаду противника.
