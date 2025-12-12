Рейтинг@Mail.ru
Солдаты бригады ВСУ массово дезертируют на Харьковском направлении - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 12.12.2025 (обновлено: 07:43 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/vsu-2061564841.html
Солдаты бригады ВСУ массово дезертируют на Харьковском направлении
Солдаты бригады ВСУ массово дезертируют на Харьковском направлении - РИА Новости, 12.12.2025
Солдаты бригады ВСУ массово дезертируют на Харьковском направлении
Солдаты 72-й бригады ВСУ в Харьковской области саботируют приказы командования держать оборону и массово дезертируют, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T06:34:00+03:00
2025-12-12T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847683609_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_7b40e5ba00c28362277a52a1f23b83fa.jpg
https://ria.ru/20251212/vsu-2061563197.html
https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061563021.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847683609_415:0:3144:2047_1920x0_80_0_0_9dc39ee5653efbd24304468f1e71831c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Солдаты бригады ВСУ массово дезертируют на Харьковском направлении

РИА Новости: солдаты 72-й бригады ВСУ дезертируют на Харьковском направлении

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Солдаты 72-й бригады ВСУ в Харьковской области саботируют приказы командования держать оборону и массово дезертируют, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в самовольное оставление части", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Взвод ВСУ уничтожили авиабомбой в Харьковской области, сообщил Марочко
06:03
Ранее офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ. В российских силовых структурах связали это с огромным количеством случаев бегства украинских боевиков из подразделений в последние месяцы.
В начале декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что число дезертиров на Украине превысило численность всей ее армии до февраля 2022 года.
Численность ВСУ до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
06:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала