Солдаты бригады ВСУ массово дезертируют на Харьковском направлении

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Солдаты 72-й бригады ВСУ в Харьковской области саботируют приказы командования держать оборону и массово дезертируют, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в самовольное оставление части", — сказал собеседник агентства.
Ранее офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ. В российских силовых структурах связали это с огромным количеством случаев бегства украинских боевиков из подразделений в последние месяцы.
В начале декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что число дезертиров на Украине превысило численность всей ее армии до февраля 2022 года.
Численность ВСУ до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.