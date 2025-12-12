Более 50 военных ВСУ погибли при ударе в Сумской области, сообщило подполье

«

"Был нанесен удар по военному построению ВСУ в Сумской области. Пока погибших — 51 военный, раненых — больше сотни. Там были маленький склад с минами и казарма. Приехали большие чины, вручали награды. Были армейские и офицеры ГУР", — рассказал он РИА Новости.