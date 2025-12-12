ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. ВС России уничтожили более 50 украинских военнослужащих при ударе по Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Был нанесен удар по военному построению ВСУ в Сумской области. Пока погибших — 51 военный, раненых — больше сотни. Там были маленький склад с минами и казарма. Приехали большие чины, вручали награды. Были армейские и офицеры ГУР", — рассказал он РИА Новости.
Лебедев добавил, что часть находившихся там боевиков вышла из боев под Сумами на доукомплектацию. Им добавили свежий резерв, вручали награды особо отличившимся.
"Сейчас все оцеплено, начали пускать обычные скорые, до этого только военные скорые. Завалы только начинают разгребать, но живых не надеются найти", — подытожил подпольщик.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
