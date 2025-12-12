Рейтинг@Mail.ru
Более 50 военных ВСУ погибли при ударе в Сумской области, сообщило подполье - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 12.12.2025 (обновлено: 20:11 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/sumy-2061753116.html
Более 50 военных ВСУ погибли при ударе в Сумской области, сообщило подполье
Более 50 военных ВСУ погибли при ударе в Сумской области, сообщило подполье - РИА Новости, 12.12.2025
Более 50 военных ВСУ погибли при ударе в Сумской области, сообщило подполье
ВС России уничтожили более 50 украинских военнослужащих при ударе по Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T19:35:00+03:00
2025-12-12T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
https://ria.ru/20251122/pobeda-2056756214.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Более 50 военных ВСУ погибли при ударе в Сумской области, сообщило подполье

При ударе по построению ВСУ в Сумской области погиб 51 военный

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. ВС России уничтожили более 50 украинских военнослужащих при ударе по Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Был нанесен удар по военному построению ВСУ в Сумской области. Пока погибших — 51 военный, раненых — больше сотни. Там были маленький склад с минами и казарма. Приехали большие чины, вручали награды. Были армейские и офицеры ГУР", — рассказал он РИА Новости.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России
22 ноября, 08:00
Лебедев добавил, что часть находившихся там боевиков вышла из боев под Сумами на доукомплектацию. Им добавили свежий резерв, вручали награды особо отличившимся.
«
"Сейчас все оцеплено, начали пускать обычные скорые, до этого только военные скорые. Завалы только начинают разгребать, но живых не надеются найти", — подытожил подпольщик.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала