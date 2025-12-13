Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 13.12.2025 (обновлено: 13:26 13.12.2025)
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
Российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.12.2025
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар ракетами "Кинжал" по ВПК Украины

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами <...> нанесен массированный удар <...> по предприятиям Военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке.

Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике
11 декабря, 23:17
Войска выполнили задачу и поразили все цели, уточнили в ведомстве.
Вооруженные силы использовали для атаки высокоточное оружие наземного и морского базирования, включая ракеты "Кинжал" и дроны.

Последствия удара

В Одессе повреждения получили объекты энергетики и промышленности. Большая часть города осталась без электричества, воды и отопления. Сообщалось о взрывах и в Подольске Одесской области. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные тушат пожар в Одессе
Украинские пожарные тушат пожар в Одессе. 13 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные тушат пожар в Одессе
Также СМИ сообщали о взрывах в Кировограде, Днепропетровске и Николаеве. Свет пропал в части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областей и подконтрольной ВСУ части Херсонской. В Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
