ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, Российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, сообщило Минобороны.

« "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами <...> нанесен массированный удар <...> по предприятиям Военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке.

Войска выполнили задачу и поразили все цели, уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы использовали для атаки высокоточное оружие наземного и морского базирования, включая ракеты "Кинжал" и дроны.

Последствия удара

В Одессе повреждения получили объекты энергетики и промышленности. Большая часть города осталась без электричества, воды и отопления. Сообщалось о взрывах и в Подольске Одесской области. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные тушат пожар в Одессе

Также СМИ сообщали о взрывах в Кировограде, Днепропетровске и Николаеве. Свет пропал в части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областей и подконтрольной ВСУ части Херсонской. В Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.

Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.