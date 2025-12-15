Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет конференция "Диалог "Россия - исламский мир"
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
01:04 15.12.2025 (обновлено: 10:07 15.12.2025)
В Москве пройдет конференция "Диалог "Россия - исламский мир"
В Москве пройдет конференция "Диалог "Россия - исламский мир" - РИА Новости, 15.12.2025
В Москве пройдет конференция "Диалог "Россия - исламский мир"
Международная научно-практическая конференция "Диалог "Россия - исламский мир": общее культурное наследие как основа сотрудничества" пройдет в Москве в... РИА Новости, 15.12.2025
В Москве пройдет конференция "Диалог "Россия - исламский мир"

В Москве пройдет конференция по культурному наследию России и исламского мира

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Диалог "Россия - исламский мир": общее культурное наследие как основа сотрудничества" пройдет в Москве в понедельник с участием председателя группы стратегического видения "Россия - исламский мир", главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщают организаторы.
Москве состоится международная научно-практическая конференция "Диалог "Россия – исламский мир": общее культурное наследие как основа сотрудничества". Организаторами мероприятия выступили группа стратегического видения "Россия - исламский мир", Институт востоковедения Российской академии наук и Международная исламская миссия", - говорится в сообщении.
По информации организаторов, мероприятие приурочено к 950-летию первого на территории современной России и Европы учебного заведения университетского типа — медресе "Низамийа". Оно было основано в столице средневекового Лакза - Цахуре (ныне село в Дагестане) в 1075 году. Основание медресе отражает давние традиции мусульманского образования, которые являются основой для межкультурного диалога.
Спикером и модератором пленарной сессии выступит глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов. В конференции примут участие заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали, российские востоковеды, религиозные деятели, депутаты и сенаторы. Международное научное сообщество будет представлено ведущими специалистами по истории, образованию, международному сотрудничеству из Алжира, Ливии, Ирака, Ирана, ОАЭ и Египта.
На научных сессиях рассмотрят такие темы, как "Классическая система исламского образования и ее историческое значение", "Просвещение и исламская рукописная культура в России". Отдельная сессия будет посвящена обсуждению проблем и перспектив сотрудничества России с исламскими государствами. На полях конференции запланирована работа выставки "Духовное наследие ислама в России".
Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно как в России, так и в других странах. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
Республика ТатарстанРоссияМоскваЕвропаРустам МиннихановМагомедсалам МагомедовКазем ДжалалиРоссийская академия наукРелигия
 
 
