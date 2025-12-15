В Москве пройдет конференция "Диалог "Россия - исламский мир"

КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Диалог "Россия - исламский мир": общее культурное наследие как основа сотрудничества" пройдет в Москве в понедельник с участием председателя группы стратегического видения "Россия - исламский мир", главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщают организаторы.

На научных сессиях рассмотрят такие темы, как "Классическая система исламского образования и ее историческое значение", "Просвещение и исламская рукописная культура в России". Отдельная сессия будет посвящена обсуждению проблем и перспектив сотрудничества России с исламскими государствами. На полях конференции запланирована работа выставки "Духовное наследие ислама в России".