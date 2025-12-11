Сафонов вернулся в Лигу чемпионов. И даже поиграл вместе с украинцем

Французский "Пари Сен-Жермен" в выездном матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА разошелся миром с испанским "Атлетиком". Российский голкипер действующих победителей главного клубного турнира Старого Света Матвей Сафонов провел первый матч в нынешнем розыгрыше еврокубка и сохранил свои ворота на замке — РИА Новости Спорт рассказывает, как это было.

Матвей справился! Но работы было мало

Матч против "Ренна" (0:5) в прошлую субботу получился классным. Мало того, что Сафонов впервые вышел на поле в нынешнем сезоне, так он потащил тяжелейший удар издали, еще пару раз уверенно вступил в игру и сохранил ворота в неприкосновенности. И пока основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы, экс-вратарь "Краснодара" получил новый вызов — встреча в ЛЧ с грозным испанским "Атлетиком" в Бильбао. Грозным лишь по имени, ведь форма басков не радует:

с тремя поражениями в пяти турах они идут 29-ми в турнирной таблице Лиги;

не блещет "Атлетик" и в чемпионате Испании. За 16 матчей в национальном первенстве команда Эрнесто Вальверде проиграла семь раз и пока занимает седьмое место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 17 очков.

Отметим, что это второй матч подряд, когда Луис Энрике ставит Сафонова в основной состав и вне старта остается защитник "ПСЖ" Илья Забарный. Впрочем, история свершилась, и россиянин с украинцем сыграли вместе — об этом чуть позже.

Попотеть Матвею, к счастью, не пришлось. В первом тайме наш голкипер сначала удачно сыграл на перехвате, а затем после высокой подачи с углового вытащил летевший ему за шиворот мяч. Куда больше напряга было у его коллеги по вратарскому цеху на другой половине поля: действующий чемпион Европы, первый номер сборной Испании Унай Симон спас басков после самого опасного удара в первом тайме.

В перерыве Энрике произвел замену, которая не могла не привлечь внимание СМИ. Это вместо капитана Маркиньоса на поле появился Забарный… Когда такое было за последние годы в топ-клубах? На ум только приходит итальянская "Аталанта", чьи цвета бок о бок защищали россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский.

Возвращаясь к спорту, обозначим, что напряжение на поле сохранялось благодаря шикарной поддержке болельщиков "Атлетика". Но вот яркости самому матчу недоставало. В самом начале второго тайма Симон выручил после явного фола защитника на Хвиче Кварацхелии, а на 65-й минуте отличный момент был у Брэдли Барколя, однако вышедший один на один француз угодил в перекладину.

© Getty Images / Soccrates Images Эпизод матча ЛЧ между "Атлетиком" и "ПСЖ" © Getty Images / Soccrates Images Эпизод матча ЛЧ между "Атлетиком" и "ПСЖ"

Незадолго до финального свистка "ПСЖ" вновь чуть не открыл счет. Снова на месте оказался Симон, а с добиванием в пустые ворота справился капитан "Атлетика" Юри Берчиче. Было неприятно и во владениях Сафонова: Адаме Бойро никто не мешал приложиться издали, однако мяч после удара защитника полетел сильно выше перекладины.

"Атлетик" ничью отстоял и завоевал важнейшее очко. Парижане, в свою очередь, двух баллов недосчитались, все-таки летели в Бильбао в качестве явных фаворитов. Но положение в турнирной таблице у "ПСЖ" по-прежнему хорошее, да и российским болельщикам есть за что порадоваться. Оба матча в новом сезоне Матвей Сафонов отстоял на ноль.

Провал королей и величие оружейников

Главный бой игрового дня проходил вовсе не в Бильбао, а в Мадриде, где "Реал" без Килиана Мбаппе принимал "Манчестер Сити". На фоне последних осечек и слухов про конфликты внутри коллектива СМИ вовсю писали о скорой отставке Хаби Алонсо с поста главного тренера "королевского клуба", а встречу с англичанами назвали моментом икс для испанского специалиста. "Сливочные" своего рулевого подвели (1:2) и прервали беспроигрышную серию в матчах с "горожанами", которая насчитывала четыре встречи. На гол Родриго команда Хосепа Гвардиолы ответила успешным действием Нико О'Райли и реализованным пенальти Эрлинга Холанда. Ждем самого громкого увольнения сезона?

"Арсенал" не остановить! Шесть матчей, шесть побед — "канониров" хочется хвалить бесконечно. В прошлом туре лондонцы нанесли первое поражение в сезоне "Баварии", а в нынешнем в Бельгии разгромили "Брюгге" — 3:0. Голы себе в актив записали Нони Мадуэке (дубль) и Габриэл Мартинелли.

Норвежский "Будё-Глимт", в воротах которого стоит россиянин Никита Хайкин, смог привезти одно очко из Германии. Дортмундская "Боруссия" в родных стенах дважды вела в счете, но все равно не додавила, дубля Юлиана Брандта не хватило — 2:2.

© Getty Images / Soccrates Images Никита Хайкин © Getty Images / Soccrates Images Никита Хайкин

" Карабах " в Баку дважды вел в счете, однако все равно проиграл "Аяксу" и дал катастрофически выступающим нидерландцам набрать первые очки и победить в ЛЧ впервые за три года.

" в Баку дважды вел в счете, однако все равно проиграл "Аяксу" и дал катастрофически выступающим нидерландцам набрать первые очки и победить в ЛЧ впервые за три года. Помимо этого, "Копенгаген" на последних минутах вырвал выездную победу над испанским "Вильярреалом" — 2:3, неожиданно! Также не менее неожиданно португальская "Бенфика", которую тренирует Жозе Моуринью, прихлопнула в Лиссабоне чемпиона Италии "Наполи" (2:0), "Ювентус" в Италии с аналогичным счетом уверенно прошел кипрский "Пафос", а "Байер" в Германии спасся в концовке встречи с английским "Ньюкаслом" — 2:2.

Что происходило в ЛЧ во вторник?

Скажем прямо, накануне в Европе громких афиш было куда меньше, чем сегодня. Всего одна, и та разочаровала. Английский "Ливерпуль" на выезде смог одолеть итальянский "Интер" на фоне грандиозного скандала вокруг лидера "красных" Мохамеда Салаха, публично наехавшего на клуб и, как итог, отстраненного от команды. Победа есть победа, важнейшие три очка добыты, однако какой же незрелищной получилась встреча двух грандов!

В других матчах было поинтереснее. Например, "Барса" и "Бавария" спаслись от поражений и сотворили камбэки, а "Челси" сенсационно проиграл в Италии — обо всем этом можно почитать в нашем вчерашнем материале .

Промежуточные лидеры Лиги чемпионов

"Арсенал" (18 очков) "Бавария (15) "ПСЖ" (13) "Манчестер Сити" (13) "Аталанта" (13) "Интер" (12) "Реал" (12) "Атлетико" (12)

* * *

Лига чемпионов уходит на перерыв и возобновится во второй половине января. Впереди решающие противостояния за выход в 1/8 финала напрямую (такую возможность дают итоговые места с первого по восьмое; с девятого по 24-е будут биться в "стыках" — остальные, соответственно, вылетят).

© UEFA Трофей Лиги чемпионов УЕФА © UEFA Трофей Лиги чемпионов УЕФА

И вот какие матчи порадуют нас в новом 2026 году.

Седьмой тур общего этапа ЛЧ

20 января:

"Кайрат" — "Брюгге";

"Буде-Глимт" — "Манчестер Сити";

"Копенгаген" — "Наполи";

"Вильярреал" — "Аякс";

"Олимпиакос" — "Байер";

"Спортинг" — "ПСЖ";

"Тоттенхэм" — "Боруссия";

"Интер" — "Арсенал";

"Реал" — "Монако".

21 января:

"Карабах" — "Айнтрахт";

"Галатасарай" — "Атлетико";

"Славия" — "Барселона";

"Ньюкасл" — ПСВ;

"Бавария" — "Юнион";

"Марсель" — "Ливерпуль";

"Аталанта" — "Атлетик";

"Ювентус" — "Бенфика";

"Челси" — "Пафос".

© Соцсети ФК "Монако" Александр Головин © Соцсети ФК "Монако" Александр Головин

Решающий восьмой тур

"Аякс" — "Олимпиакос";

"Атлетико" — "Буде-Глимт";

"Наполи" — "Челси";

"Атлетик" — "Спортинг";

ПСВ — "Бавария";

"Пафос" — "Славия";

"Барселона" — "Копенгаген";

"Монако" — "Ювентус";

"Бенфика" — "Реал";

"Айнтрахт" — "Тоттенхэм";

"Брюгге" — "Марсель";

"Боруссия" — "Интер"

"Юнион" — "Аталанта";

"Арсенал" — "Кайрат";

"Байер" — "Вильярреал";

"Манчестер Сити" — "Галатасарай";

"Ливерпуль" — "Карабах";

"ПСЖ" — "Ньюкасл".