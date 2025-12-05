Рейтинг@Mail.ru
Синоптики обещают очень необычную зиму в России
17:10 05.12.2025
Синоптики обещают очень необычную зиму в России
Синоптики обещают очень необычную зиму в России
Научный руководитель Гидрометцентра прокомментировал новость о том, что зима будет особенно холодной. Его слова удивили многих. Так к чему же готовиться...
Синоптики обещают очень необычную зиму в России

Женщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз
© РИА Новости / Илья Наймушин
Женщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра прокомментировал новость о том, что зима будет особенно холодной. Его слова удивили многих. Так к чему же готовиться россиянам — доставать шубы или не убирать осеннюю обувь?

Путает карты синоптикам

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не поддаваться панике из-за громких, но неподтвержденных заявлений. Он пояснил, как на самом деле формируются сезонные прогнозы погоды, и на что действительно можно ориентироваться при их оценке.
Эксперт подчеркнул — на нынешнем уровне развития науки и технологий невозможно дать точный подробный прогноз с конкретными цифрами на столь длительный срок.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
"Какой именно будет предстоящая зима, никто не знает, — пояснил Вильфанд в беседе с "АиФ". — Долгосрочные прогнозы — это всегда сложная задача, поскольку в атмосфере всегда присутствует элемент неопределенности. Чем более заблаговременно мы пытаемся составить прогноз, тем большее влияние эта неопределенность оказывает. Она связана с тем, что в атмосфере существуют принципиально непредсказуемые случайные процессы".
Он опроверг слухи о предстоящей экстремально холодной зиме. По словам специалиста, несмотря на тревожные прогнозы, грядущий сезон точно не станет "рекордно холодным".

Отмена

Ранее в информационном поле активно обсуждались апокалиптичные сценарии "суровой зимы" — с затяжными морозами и снежными бурями. Однако новые метеорологические расчеты рисуют противоположную картину.
Снег в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Снег в Москве
"Данных о надвигающихся арктических вторжениях пока нет, — отмечает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. — Атмосфера выстраивается таким образом, что большую часть зимы Россия проведет в тепле. Температура окажется на 1–4 градуса выше нормы, а устойчивых морозов, скорее всего, не будет".
По прогнозам, аномальное потепление затронет почти всю территорию страны — от Калининграда до Урала. Исключением станут лишь отдельные регионы Дальнего Востока.
На Черноморском побережье и в горах Кавказа погода останется близкой к климатической норме, тогда как в районе Охотского моря и Камчатки все же возможны кратковременные периоды похолодания.
Снеговик
Согласно этим расчетам, зима ожидается преимущественно теплой: даже в центральной части России температура редко будет опускаться ниже минус десяти градусов.

Раньше прогнозы были точнее?

Однако, как пояснил в свою очередь Роман Вильфанд, даже такой простой показатель, как средняя температура, зависит от случайных атмосферных процессов. К примеру, около 30% температурных показаний прошлого октября были обусловлены именно такими неожиданностями.
"Даже теоретически невозможно прогнозировать экстремальные характеристики любого сезона, — отметил Вильфанд. — Все эти заявления о "суперхолодной" или "супертеплой" зиме находятся за пределами науки. В настоящий момент можно сказать лишь, будет ли средняя месячная или сезонная температура выше или ниже нормы. А вот насколько — это за пределами современных возможностей прогнозирования".
Останкинская башня и купол церкви под снегом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Останкинская башня и купол церкви под снегом
При этом эксперт опроверг распространенный миф о том, что раньше долгосрочные прогнозы были точнее. Напротив, с начала XXI века метеорологам удалось увеличить прогнозируемость изменчивости погоды — то есть отклонений от средних значений — с 5% до 20%.

Снега нет – виновата Африка?

В общем, снега ждать не стоит, поскольку зимняя погода не установится в Москве в ближайшую неделю. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ближайшие 7-8 дней эта циркуляция теплой воздушной массы сохранится… Москва находится на периферии антициклона, давление повышенное, поэтому существенных осадков не ожидается. Так что атрибуты зимы действительно отсутствуют: нет ни низких температур, ни снежного покрова. Пока зима не идет", — пояснил синоптик.
Женщина во время дождя в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Женщина во время дождя в Москве
Появление столь теплого воздуха в Центральной России ученый объяснил особенностями атмосферной циркуляции. По его словам, в отдельные периоды воздушная масса формировалась, в том числе, над севером Африканского континента, для которого характерен жаркий климат и высокие температуры.
Сейчас в Красноярском крае тоже стоит аномально теплая погода.
"В Сибири сейчас очень высокая температура, она на восемь-десять градусов выше нормы. И связано это с тем, что в Сибирь дошел атлантический воздух, что бывает крайне редко", — отмечает Вильфанд.
Прохожий на улице в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Прохожий на улице в Новосибирске
По его словам, именно этим обусловлена оттепель на юге Красноярского края, в Омской области и на Алтае, где дневные температуры держатся около нулевой отметки.

"Спокойно не будет"

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что зима считается "снежной" в метеорологии только в том случае, если морозы или снегопады превышают климатическую норму. Однако в ближайшее время такого не ожидается. Тенденция на "нехолодную" зиму не изменилась.
Некоторые статистические методы также указывают, что нынешняя зима будет неоднородной с точки зрения погодных характеристик. Она не будет спокойной: мы ожидаем чередование оттепелей, которые будут повторяться чаще обычного, и периодов с температурой ниже -20 градусов, которых тоже окажется чуть больше, чем положено”, — рассуждал синоптик в беседе с "АиФ".
Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге
© Depositphotos.com / YuliaB
Тем, не менее, по сравнению с аномально теплой зимой 2024–2025 годов, когда температура превышала норму на 3,3 градуса, предстоящая зима действительно может восприниматься как более холодная. Отсюда, возможно и спекуляции на "аномально холодной зиме".
 
 
 
