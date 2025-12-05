https://ria.ru/20251205/vilfand-2059928228.html
Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в Сибири
Теплая погода на юге Западной Сибири обусловлена крайне редким появлением в этих широтах воздуха из незамерзающего Атлантического океана, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2025
