Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в Сибири - РИА Новости, 05.12.2025
02:08 05.12.2025
Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в Сибири
Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Новосибирск. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Теплая погода на юге Западной Сибири обусловлена крайне редким появлением в этих широтах воздуха из незамерзающего Атлантического океана, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В Сибири сейчас очень высокая температура, она на восемь-десять градусов выше нормы. И связано это с тем, что в Сибирь дошел атлантический воздух, что бывает крайне редко", - сказал Вильфанд.
По словам ученого, именно поэтому на юге Красноярского края, в Омской области и Алтайском крае оттепель, а дневная температура находится около нуля.
"Вот сейчас отклонение температуры плюс восемь-десять, то есть температура на восемь-десять градусов выше нормы", - объяснил ученый влияние атлантического воздуха на погоду.
Вид на ураган Флоренс с МКС - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Климатологи срочно меняют прогнозы: "Это хуже глобального потепления"
6 октября, 19:24
 
