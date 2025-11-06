Рейтинг@Mail.ru
Какие сюрпризы готовит погода под Новый год - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/pogoda-2053168422.html
Какие сюрпризы готовит погода под Новый год
Какие сюрпризы готовит погода под Новый год - РИА Новости, 06.11.2025
Какие сюрпризы готовит погода под Новый год
Россия готовится встретить зиму, такую, какой в стране не было уже много лет. Синоптики предупреждают, что грядущие декабрь и январь станут аномальными. Как и... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:15:00+03:00
2025-11-06T19:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992173005_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_6b38fdf1a71c719c1f651a81eca2b10c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992173005_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_04e5328ee8341ff3af52e215c47a972e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Какие сюрпризы готовит погода под Новый год

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПокровский собор
Покровский собор - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Покровский собор
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия готовится встретить зиму, такую, какой в стране не было уже много лет. Синоптики предупреждают, что грядущие декабрь и январь станут аномальными. Как и зима в целом.

"Данных нет"

Ранее в СМИ активно обсуждались сценарии "суровой зимы" — с затяжными морозами и снежными бурями, однако новые метеорологические расчеты показывают противоположную картину.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Зима в Москве
"Данных о надвигающихся арктических вторжениях пока нет, — отмечает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. — Атмосфера выстраивается таким образом, что большую часть зимы Россия проведет в тепле. Температура окажется на 1-4 градуса выше нормы, а устойчивых морозов, скорее всего, не будет".

География зимнего тепла

Потепление затронет почти всю территорию страны — от Калининграда до Урала. Исключения составят лишь отдельные регионы на Дальнем Востоке. На Черноморском побережье и в горах Кавказа погода останется близкой к климатической норме, а вот в районе Охотского моря и Камчатки все еще возможны кратковременные периоды холода.
По прогнозу, зима окажется преимущественно теплой, температура редко будет опускаться ниже минус десяти даже в центральной части России, отмечает Лента.ру. Это не значит, что зима исчезнет совсем, но ее облик будет другим — влажным, ветреным и слякотным.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТермометр на окне квартиры в Москве
Термометр на окне квартиры в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Термометр на окне квартиры в Москве

Месяц за месяцем: как изменится погода

Если разложить прогноз по месяцам, то получается весьма любопытная картина.
Декабрь станет теплее нормы примерно на три градуса. В центральных регионах, включая Москву, днем возможны значения около нуля, а местами даже легкие плюсовые температуры.
Январь окажется на один градус теплее обычного, что уже само по себе достаточно неожиданно для середины зимы.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПервый снег в Москве
Первый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Первый снег в Москве
А вот февраль может преподнести настоящий сюрприз. Температурное отклонение в этом месяце может достичь +5 градусов от климатического стандарта. Если прогноз оправдается, зима 2025-2026 годов войдет в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России.
По данным Тишковца, отмечает РБК, в большинстве европейских стран температура зимой будет на 0,5-1 градус выше нормы, а вот аномальные холода вероятны на востоке США и Канады.

Оттепели, дожди и лед

Теплая атмосфера зимой означает только одно: снегопады будут сменяться дождями, а лед на улицах превращаться в мокрую кашу.
"Это будет не классическая морозная зима, а скорее мягкий и переменчивый сезон, — подчеркивает Тишковец, которого цитирует "Московский комсомолец". — Частые переходы через ноль создадут впечатление бесконечной осени".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве
По всей России ожидаются оттепели, мокрый снег и даже дожди, особенно в Центральном федеральном округе. В некоторых городах в декабре можно будет увидеть, как снегопад переходит в ливень — редкое явление для этого времени года.

Москва: зима по расписанию

Несмотря на общий тренд потепления, столичный регион встретит календарную зиму вполне традиционно — с отрицательными температурами и снегопадами. Однако даже здесь метеорологи отмечают нестабильность: морозы не задержатся надолго, а снежный покров будет то таять, то ложиться снова.
По предварительным данным, первые десять дней декабря принесут Москве умеренно холодную погоду. Днем столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов, ночью возможны понижения до -9.
Первого декабря москвичей встретит легкий мороз — около -2 градусов днем и -6 ночью. С 2 по 4 число температура останется примерно на том же уровне, при этом влажность воздуха будет высокой — до 88%, что создаст ощущение пронизывающего холода. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст., а ветер юго-западный — до 5 м/с.
Во второй половине первой декады (с 5 по 10 декабря) характер погоды существенно не изменится. Днем будет около -3 градусов, ночью до -9, а снегопады будут почти ежедневно. Давление в этот период останется стабильным, а высокая влажность (до 90%) усилит ощущение зимней прохлады.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Снег в Москве
Таким образом, в Москве зима начнется вполне классически — с устойчивыми минусами и регулярными снегопадами. Но специалисты предупреждают: за этим может последовать резкое потепление и переход к плюсовым значениям уже к середине месяца.

На Неве будет иначе

На берега Невы зима всегда приходит немного иначе — с пронизывающей влажностью и порывистыми ветрами. Не станет исключением и декабрь 2025 года. По данным синоптиков, первая декада месяца в Петербурге обещает быть умеренно холодной, но без серьезных морозов.
© iStock.com / -lvinst-Сосульки на доме в Санкт-Петербурге
Сосульки на доме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© iStock.com / -lvinst-
Сосульки на доме в Санкт-Петербурге
С 1 по 3 декабря дневная температура будет колебаться около нуля, а ночью опускаться до -3 градусов. Из-за ветра (до 6 м/с) и влажности в 88-89% ощущаться это будет гораздо холоднее. Давление — около 760 мм рт. ст.
С 5 по 10 декабря температура немного снизится: днем -4…-5 градусов, ночью до -10. Особенно морозными окажутся ночи 8-10 декабря, когда в городе прогнозируются легкие туманы и сухой снег.
В целом Петербург встретит зиму типично для себя — снежной, пасмурной погодой, с переменчивыми ветрами и влажностью почти под 90%.

Зима без привычных ориентиров

Главная особенность грядущего сезона — его непредсказуемость. На одной неделе можно будет увидеть снегопад и ледяную корку, а уже через несколько дней — дождь и плюсовую температуру.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВид на дорогу через лобовое стекло автомобиля после прошедшего ледяного дождя в Москве
Вид на дорогу через лобовое стекло автомобиля после прошедшего ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Вид на дорогу через лобовое стекло автомобиля после прошедшего ледяного дождя в Москве
Метеорологи называют это следствием активных процессов потепления в атмосфере Северного полушария. По словам Евгения Тишковца, "климат все чаще демонстрирует нестабильность, и нынешняя зима станет очередным примером того, что привычные сезоны меняются".
Он добавляет: "Теплые воздушные массы из Атлантики все чаще вторгаются вглубь России, разрушая классическую модель русской зимы. Это уже не временное явление, а новая тенденция".
Синоптики советуют россиянам подготовиться к нестандартной зиме. Плотные теплые куртки все еще пригодятся, но к ним стоит добавить непромокаемую обувь и зонты — осадки будут идти часто, и не всегда в виде снега.
Водителям эксперты рекомендуют проявлять особую осторожность: из-за частых перепадов температур дороги могут превращаться в настоящий каток.
Грядущая зима может стать не просто погодным феноменом, а настоящим маркером эпохи, когда русская стужа уступает место мягкой и влажной зиме нового времени.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала