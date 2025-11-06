Какие сюрпризы готовит погода под Новый год

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия готовится встретить зиму, такую, какой в стране не было уже много лет. Синоптики предупреждают, что грядущие декабрь и январь станут аномальными. Как и зима в целом.

"Данных нет"

Ранее в СМИ активно обсуждались сценарии "суровой зимы" — с затяжными морозами и снежными бурями, однако новые метеорологические расчеты показывают противоположную картину.

"Данных о надвигающихся арктических вторжениях пока нет, — отмечает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. — Атмосфера выстраивается таким образом, что большую часть зимы Россия проведет в тепле. Температура окажется на 1-4 градуса выше нормы, а устойчивых морозов, скорее всего, не будет".

География зимнего тепла

Потепление затронет почти всю территорию страны — от Калининграда до Урала. Исключения составят лишь отдельные регионы на Дальнем Востоке. На Черноморском побережье и в горах Кавказа погода останется близкой к климатической норме, а вот в районе Охотского моря и Камчатки все еще возможны кратковременные периоды холода.

По прогнозу, зима окажется преимущественно теплой, температура редко будет опускаться ниже минус десяти даже в центральной части России, отмечает Лента.ру. Это не значит, что зима исчезнет совсем, но ее облик будет другим — влажным, ветреным и слякотным.

Месяц за месяцем: как изменится погода

Если разложить прогноз по месяцам, то получается весьма любопытная картина.

Декабрь станет теплее нормы примерно на три градуса. В центральных регионах, включая Москву, днем возможны значения около нуля, а местами даже легкие плюсовые температуры.

Январь окажется на один градус теплее обычного, что уже само по себе достаточно неожиданно для середины зимы.

А вот февраль может преподнести настоящий сюрприз. Температурное отклонение в этом месяце может достичь +5 градусов от климатического стандарта. Если прогноз оправдается, зима 2025-2026 годов войдет в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России.

По данным Тишковца, отмечает РБК, в большинстве европейских стран температура зимой будет на 0,5-1 градус выше нормы, а вот аномальные холода вероятны на востоке США и Канады.

Оттепели, дожди и лед

Теплая атмосфера зимой означает только одно: снегопады будут сменяться дождями, а лед на улицах превращаться в мокрую кашу.

"Это будет не классическая морозная зима, а скорее мягкий и переменчивый сезон, — подчеркивает Тишковец, которого цитирует "Московский комсомолец". — Частые переходы через ноль создадут впечатление бесконечной осени".

По всей России ожидаются оттепели, мокрый снег и даже дожди, особенно в Центральном федеральном округе. В некоторых городах в декабре можно будет увидеть, как снегопад переходит в ливень — редкое явление для этого времени года.

Москва: зима по расписанию

Несмотря на общий тренд потепления, столичный регион встретит календарную зиму вполне традиционно — с отрицательными температурами и снегопадами. Однако даже здесь метеорологи отмечают нестабильность: морозы не задержатся надолго, а снежный покров будет то таять, то ложиться снова.

По предварительным данным , первые десять дней декабря принесут Москве умеренно холодную погоду. Днем столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов, ночью возможны понижения до -9.

Первого декабря москвичей встретит легкий мороз — около -2 градусов днем и -6 ночью. С 2 по 4 число температура останется примерно на том же уровне, при этом влажность воздуха будет высокой — до 88%, что создаст ощущение пронизывающего холода. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст., а ветер юго-западный — до 5 м/с.

Во второй половине первой декады (с 5 по 10 декабря) характер погоды существенно не изменится. Днем будет около -3 градусов, ночью до -9, а снегопады будут почти ежедневно. Давление в этот период останется стабильным, а высокая влажность (до 90%) усилит ощущение зимней прохлады.

Таким образом, в Москве зима начнется вполне классически — с устойчивыми минусами и регулярными снегопадами. Но специалисты предупреждают: за этим может последовать резкое потепление и переход к плюсовым значениям уже к середине месяца.

На Неве будет иначе

На берега Невы зима всегда приходит немного иначе — с пронизывающей влажностью и порывистыми ветрами. Не станет исключением и декабрь 2025 года. По данным синоптиков, первая декада месяца в Петербурге обещает быть умеренно холодной, но без серьезных морозов.

© iStock.com / -lvinst- Сосульки на доме в Санкт-Петербурге © iStock.com / -lvinst- Сосульки на доме в Санкт-Петербурге

С 1 по 3 декабря дневная температура будет колебаться около нуля, а ночью опускаться до -3 градусов. Из-за ветра (до 6 м/с) и влажности в 88-89% ощущаться это будет гораздо холоднее. Давление — около 760 мм рт. ст.

С 5 по 10 декабря температура немного снизится: днем -4…-5 градусов, ночью до -10. Особенно морозными окажутся ночи 8-10 декабря, когда в городе прогнозируются легкие туманы и сухой снег.

В целом Петербург встретит зиму типично для себя — снежной, пасмурной погодой, с переменчивыми ветрами и влажностью почти под 90%.

Зима без привычных ориентиров

Главная особенность грядущего сезона — его непредсказуемость. На одной неделе можно будет увидеть снегопад и ледяную корку, а уже через несколько дней — дождь и плюсовую температуру.

Метеорологи называют это следствием активных процессов потепления в атмосфере Северного полушария. По словам Евгения Тишковца, "климат все чаще демонстрирует нестабильность, и нынешняя зима станет очередным примером того, что привычные сезоны меняются".

Он добавляет: "Теплые воздушные массы из Атлантики все чаще вторгаются вглубь России, разрушая классическую модель русской зимы. Это уже не временное явление, а новая тенденция".

Синоптики советуют россиянам подготовиться к нестандартной зиме . Плотные теплые куртки все еще пригодятся, но к ним стоит добавить непромокаемую обувь и зонты — осадки будут идти часто, и не всегда в виде снега.

Водителям эксперты рекомендуют проявлять особую осторожность: из-за частых перепадов температур дороги могут превращаться в настоящий каток.