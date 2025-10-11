Рейтинг@Mail.ru
Метеоролог допустил аномально холодную зиму в ближайшие годы - РИА Новости, 11.10.2025
03:31 11.10.2025
Метеоролог допустил аномально холодную зиму в ближайшие годы
Метеоролог допустил аномально холодную зиму в ближайшие годы

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Не исключено, что в ближайшие годы в России может наступить аномально холодная зима, хотя сильные морозы происходят все реже из-за потепления климата, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее СМИ сообщали, что глава "Газпрома" Алексей Миллер якобы спрогнозировал аномально холодную зиму на всей территории России, когда по всей стране температура воздуха упадет ниже минус 25 градусов. Вероятность 25-градусных морозов грядущей зимой в Москве не превышает 14%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В принципе, делать какие-то выводы о том, что холодной зимы не может быть в ближайшие годы, - это неправильно, потому что, наоборот, в условиях потепления климата существует вариабельность погодных характеристик. Я напомню, что, скажем, январь 2024 года был очень холодный в Москве, морозы были серьёзные - 20-25 градусов, а январь 2025 года был экстремально тёплый", - сказал Вильфанд.
Он напомнил о существовании научного термина "ультраполярное вторжение" - явления, когда антициклон зимой перемещается в умеренные широты из Арктики с северо-востока на юго-запад и приносит очень холодную погоду.
"Повторяемость этих процессов существенно уменьшилась за последние 30-40 лет, но может ли быть такое? Да, конечно, может", - добавил метеоролог.
