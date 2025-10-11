Метеоролог допустил аномально холодную зиму в ближайшие годы

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Не исключено, что в ближайшие годы в России может наступить аномально холодная зима, хотя сильные морозы происходят все реже из-за потепления климата, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Повторяемость этих процессов существенно уменьшилась за последние 30-40 лет, но может ли быть такое? Да, конечно, может", - добавил метеоролог.