Вильфанд заявил, что зима в Москву ближайшие дни не придет - РИА Новости, 05.12.2025
08:30 05.12.2025
Вильфанд заявил, что зима в Москву ближайшие дни не придет
Зимняя погода не придет в Москву в ближайшие дни, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зимняя погода не придет в Москву в ближайшие дни, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В ближайшие 7-8 дней вот эта циркуляция (теплой воздушной массы - ред.) сохраняется... Москва находится на периферии антициклона, давление повышенное, поэтому и осадков существенных не ожидается. Поэтому да, атрибуты зимы отсутствуют. Низкие температуры и снежный покров отсутствуют, пока зима не идет", - сказал Вильфанд.
Появление теплого воздуха в Центральной России ученый объяснил тем, что воздушная масса в отдельные периоды скопилась, в том числе, с севера Африканского континента, который характеризуется жарким климатом и высокой температурой.
Погода в декабре 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России
3 декабря, 12:20
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
