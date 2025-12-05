"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с идущим в зоне вылета АПЛ "Вест Хэмом"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Диогу Далот (58-я минута), у лондонцев отличился Сунгуту Магасса (83), для которого гол стал первым за "молотобойцев".