Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с идущим в зоне вылета АПЛ "Вест Хэмом" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:56 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/myu-2059923477.html
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с идущим в зоне вылета АПЛ "Вест Хэмом"
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с идущим в зоне вылета АПЛ "Вест Хэмом" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с идущим в зоне вылета АПЛ "Вест Хэмом"
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T00:56:00+03:00
2025-12-05T00:56:00+03:00
футбол
спорт
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
вест хэм юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827380937_0:0:1638:921_1920x0_80_0_0_1da3ecae1a33c7c96d03ad22eae63c59.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827380937_0:0:1638:1229_1920x0_80_0_0_61bcd773c698250385f63609b1dc90a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл), вест хэм юнайтед
Футбол, Спорт, Манчестер Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ), Вест Хэм Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с идущим в зоне вылета АПЛ "Вест Хэмом"

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в чемпионате Англии

© пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот
Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Диогу Далот (58-я минута), у лондонцев отличился Сунгуту Магасса (83), для которого гол стал первым за "молотобойцев".
"Манчестер Юнайтед" набрал 22 очка и опередил в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль", расположившись на восьмой строчке. "Вест Хэм" (12 очков) идет в зоне вылета, занимая 18-е место.
Английская премьер-лига (АПЛ)
04 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вест Хэм
58‎’‎ • Диогу Дало
83‎’‎ • Сунгуту Магасса
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортМанчестер ЮнайтедАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Вест Хэм Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    3
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала