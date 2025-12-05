Что на самом деле сказала Долина: новые подробности громкой истории

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совсем скоро Верховный суд России рассмотрит один из самых резонансных споров последних месяцев — дело о квартире певицы Ларисы Долиной. С одной стороны — народная артистка, которая утверждает, что стала жертвой мошенников. С другой — предпринимательница Полина Лурье, которая купила жилье, заплатила 112 миллионов рублей и осталась ни с чем.

"Вскоре выяснилось"

Летом 2024-го Лариса Долина продала квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала предпринимательница Полина Лурье. Сделка прошла стандартно: проверены документы, подписан договор купли-продажи, зарегистрирован переход права, деньги перечислены безналичным способом.

Но вскоре выяснилось: Долина утверждает, что стала жертвой мошенников. По ее словам, злоумышленники несколько месяцев "обрабатывали" ее, в результате чего она не только продала квартиру, но и отдала им все вырученные средства.

Общий ущерб от действий преступников превысил 317 миллионов рублей. В конце ноября Балашихинский городской суд Подмосковья приговорил четверых фигурантов — Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева — к срокам от 4 до 7 лет колонии. Каждого оштрафовали на 900 тысяч рублей.

Суды - на ее стороне

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье об оспаривании сделки. Певица заявила, что была введена в заблуждение и пошла на продажу под давлением мошенников.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Квартиру вернули Долиной. А вот Полина Лурье осталась и без недвижимости, и без денег.

Именно этот нюанс взорвал общественное мнение. Фактически суды применили одностороннюю реституцию: сделка признана недействительной, но последствия легли только на одну сторону.

Она сдалась?

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, в свою очередь, назвала предложенное Долиной мировое соглашение "кабальным".

"Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром", — сообщила она РИА Новости.

По словам адвоката Полины, народная артистка предложила "поэтапно" отдавать деньги — без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет. Такой вариант Полину не устроил.

Кроме того, выяснилась еще одна деталь. Хотя сделку признали недействительной, налоговая служба потребовала от Лурье уплаты налога на имущество за спорную квартиру с июня по декабрь 2024 года — более 100 тысяч рублей. При этом Долина проживала в квартире, а Лурье фактически ею не пользовалась.

"Возражения Лурье со ссылкой на нормы гражданского законодательства остались без внимания", — отметила адвокат Свириденко.

Реакция звезд

Пока юристы разбираются в тонкостях законодательства, интернет и коллеги по цеху реагируют на ситуацию по-своему.

Актер Никита Джигурда назвал произошедшее "беспределом" и "вступлением России в правовой феодализм". "Последствия для людей — катастрофические. И сама Лариса может стать символом обмана", — заявил он РИА Новости.

Певец Юрий Лоза высказался сдержаннее: "Многие поверили, что могут оспорить любую сделку, сославшись на мошенников. С точки зрения элементарной порядочности нельзя за свои промахи заставлять платить других".

Продюсер Иосиф Пригожин, напротив, призвал не набрасываться на Долину: "Все набросились на Ларису, но это же суд решает, а не она. Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Оскорбления, которые она получает, это перебор".

Директор Долиной Сергей Пудовкин добавил: "Любой публичный человек всегда отвечает втридорога: эмоциями, здоровьем, оскорблениями в свой адрес. Люди, которые "ловят волну хайпа" на этой трагичной ситуации, не вникают в суть вопроса".

Прогноз по делу

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) считает, что Верховный суд с высокой вероятностью направит дело на новое рассмотрение.

"Задача высшей судебной инстанции сейчас именно в том, чтобы оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы: статьи о пороках воли, правила о двусторонней реституции, подходы к защите добросовестного приобретателя, который оказался без квартиры и без денег", — заявил он РИА Новости.

Гаврилов подчеркнул: история с делом Долиной показала, что даже самый осторожный покупатель сегодня не может быть уверен в судьбе приобретенного жилья.

По его мнению, Верховный суд должен установить обязанность возвращать деньги в полном объеме добросовестному покупателю и накладывать обременение на спорную недвижимость до фактического возврата средств.

Высшая судебная инстанция рассмотрит жалобу адвоката Полины Лурье 16 декабря. Решение может стать прецедентным для всех подобных споров. Сейчас Лариса Долина живет в своей квартире.

Так вот почему она молчала

Долгое время Лариса Долина не комментировала ситуацию публично. Впервые она высказалась в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

"Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я молчала в интересах следствия, я подписку дала — о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс… Официальный запрет", — объяснила певица.

Она также рассказала, что мошенники угрожали ей и ее близким, следили за детьми.

"Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев (мошенник) и говорит: "А ваши девочки сейчас на даче, да?" Я говорю: "Да". Они мне говорят: "Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними"", — призналась Долина.