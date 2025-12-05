Рейтинг@Mail.ru
Долина не заплатила налог за спорную квартиру
08:55 05.12.2025 (обновлено: 10:35 05.12.2025)
Долина не заплатила налог за спорную квартиру
Долина не заплатила налог за спорную квартиру - РИА Новости, 05.12.2025
Долина не заплатила налог за спорную квартиру
Налог на спорную квартиру Ларисы Долиной была вынуждена заплатить Полина Лурье, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
жилье, москва, лариса долина, общество
Шоубиз, Жилье, Москва, Лариса Долина, Общество
Долина не заплатила налог за спорную квартиру

Адвокат Свириденко: налог на спорную квартиру заплатила не Долина, а Лурье

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Налог на спорную квартиру Ларисы Долиной была вынуждена заплатить Полина Лурье, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
"Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой", — сказала она.
Осмотр квартиры - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной"
03:33
По ее словам, хотя сделку по продаже квартиры признали недействительной, налоговая служба потребовала уплаты налога. Речь идет о сумме более ста тысяч рублей. При этом возражения Лурье со ссылкой на нормы гражданского законодательства остались без внимания, добавила Свириденко.
Летом прошлого года стало известно, что певица Лариса Долина оказалась жертвой мошенников: под предлогом сохранения денег она отдала им все сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд, он рассмотрит дело 16 декабря.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Эффект Долиной": чем обернулось громкое решение суда для самой певицы
1 декабря, 18:30
 
