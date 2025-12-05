Долина не заплатила налог за спорную квартиру

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Налог на спорную квартиру Ларисы Долиной была вынуждена заплатить Полина Лурье, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

"Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой", — сказала она.

По ее словам, хотя сделку по продаже квартиры признали недействительной, налоговая служба потребовала уплаты налога. Речь идет о сумме более ста тысяч рублей. При этом возражения Лурье со ссылкой на нормы гражданского законодательства остались без внимания, добавила Свириденко.

Летом прошлого года стало известно, что певица Лариса Долина оказалась жертвой мошенников: под предлогом сохранения денег она отдала им все сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы . Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.