"Эффект Долиной": чем обернулось громкое решение суда для самой певицы

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Светлана Вовк, Анастасия Мельникова, Мария Селиванова. Квартирный вопрос не только вновь испортил москвичей, но и устроил настоящую бурю в стакане воды, а точнее, в элитном доме в Хамовниках и в российских соцсетях. Имя народной артистки Ларисы Долиной еще вчера ассоциировалось с джазом и "Погодой в доме". Сегодня же оно у всех на слуху в контексте совсем другой погоды — судебных скандалов и всеобщего возмущения. История с продажей пятикомнатной квартиры знаменитой певицы превратилась в медийный феномен, породивший многочисленные мемы, а еще — новый термин в околоправовом поле ("эффект Долиной") и волну гнева от обычных граждан до коллег по шоу-бизнесу.

Судебная драма

В 2024 году Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Однако позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые несколько месяцев обрабатывали ее, в результате чего она не только продала жилье, но и отдала злоумышленникам все вырученные средства.

Суд встал на сторону артистки, признав сделку недействительной. Но добросовестная покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без жилья. Именно этот нюанс и взорвал общественное мнение.

Злободневные мемы

Интернет, как всегда, отреагировал на ситуацию с сарказмом и фантазией. Ларису Александровну назвали "похитительницей новоселья", проведя параллели с Гринчем, который украл Рождество. У ее дома в Хамовниках появилась стихийная "стена Долиной", куда люди якобы приносят тапочки и свечи — на удачу в квартирных сделках.

В Сети запустили масштабный флешмоб под ее же хит "Погода в доме", где пользователи в ироничной форме требуют вернуть им деньги за различные покупки, совершенные "под воздействием мошенников". К флешмобу подключились и звезды, некоторые из которых писали: "Под влиянием мошенников я потратила все деньги на украшения. Прошу суд взыскать с магазина деньги в мою пользу". На сайтах объявлений о продаже жилья теперь можно встретить пометки: "Квартиру продает НЕ Лариса Долина".

Слава в панике

Первой, кто громко высказался из мира знаменитостей, стала певица Слава. В выражениях она не стеснялась — впрочем, как всегда.

В эмоционально-матерном видеообращении она обрушилась на коллегу с гневной тирадой. "Из-за одной моей любимой певицы, Ларисы Долиной, я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. <…> Мне нужно обойти все наркологические клиники, сходить х… знает куда и зачем", — пожаловалась артистка. По ее словам, теперь любой покупатель, узнав, что продавец — публичный человек, сразу думает о мошенничестве: "А вдруг покупатели узнают, что я артистка, и подумают, что я могу их развести?"

Звезды в шоке

Впрочем, сегодня представитель Славы заявила РИА Новости, что певица уже отказывается комментировать ситуацию с Долиной.

Директор же Ларисы Александровны Сергей Пудовкин отметил, что "любой публичный человек всегда отвечает втридорога: эмоциями, здоровьем, оскорблениями в свой адрес. По его словам, люди, которые "ловят волну хайпа" на этой трагичной ситуации, за которой стоят переживания и слезы пострадавших, не вникают в суть вопроса, а лишь преследуют свои корыстные цели.

"У каждого есть квартира, каждый под угрозой мошенников, дипфейков, каждый может столкнуться с такими страшными, как в этой ситуации, последствиями. Эмоции людей понять можно и нужно. Это болезненный вопрос. Я, безусловно, понимаю те переживания, которые существуют по этому делу. Справедливость должна быть всеобъемлющей и для всех, она не должна иметь избирательный характер. Возврат украденных и похищенных средств должен быть для всех. Очевидно, что все должны получить украденные активы", — добавил он.

Иосиф Пригожин в беседе с РИА Новости также сказал, что "безусловно, покупатель квартиры не должен пострадать, равно как и продавец".

"Все набросились на Ларису, но это же суд решает, а не она. Важно, что сегодня благодаря ситуации с Долиной государство обратит внимание на квартирный вопрос, который существует уже много лет. Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Ларису обязательно нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор, — отметил продюсер. — Я бы на месте Ларисы Александровны вышел в люди и объяснил ситуацию в присутствии адвоката. От молчания и возникает такая проблема. И когда люди предлагают ее концерты отменять, они должны задуматься, сколько человек от этого пострадает. Прежде всего это коснется организаторов — они станут банкротами. А ведь они абсолютно не виноваты в сложившейся ситуации".

Никита Джигурда рассказал РИА Новости, что он призвал друга Ларисы Долиной Стаса Садальского объяснить ей, что "она делает непоправимую ошибку, обманув женщину (покупательницу Полину Лурье. — Прим. ред.) и породив "эффект Долиной".

"Мне кажется, что Верховный суд отменит этот беспредел, поскольку сам факт произошедшего, на мой взгляд, говорит как бы о вступлении России в правовой феодализм. А ведь последствия для людей — катастрофические. И сама Лариса может стать символом обмана. Но я считаю: правильно, что сейчас призывают отменять ее концерты", — заявил актер в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Певец и композитор Юрий Лоза, естественно, тоже высказался по поводу скандальной ситуации.

© Юрий Лоза/VK Пост Юрия Лозы по "делу" Ларисы Долиной © Юрий Лоза/VK Пост Юрия Лозы по "делу" Ларисы Долиной

"Многие поверили, что могут оспорить любую сделку, сославшись на мошенников, которые обманом забрали их деньги или имущество. Самые большие пессимисты уверены, что так называемый эффект Долиной может обрушить весь рынок вторичной продажи. Я не специалист, но считаю, что с точки зрения элементарной порядочности нельзя за свои промахи заставлять платить других", — полагает музыкант.

"Эффект Долиной" и "бабушкины схемы"

Судьба Полины Лурье шокировала страну и создала опасный прецедент. В юридической и бытовой лексике моментально появился термин "эффект Долиной". Под ним понимается схема, при которой продавец, получив деньги за недвижимость, через суд требует вернуть ее обратно, заявляя, что стал жертвой обмана и лишился средств. При этом возвращать деньги покупателю он якобы не обязан. Как отмечают эксперты, такая "односторонняя реституция" ставит добросовестного приобретателя в катастрофическое положение: он теряет и квартиру, и деньги, а зачастую еще и остается с неподъемным ипотечным кредитом на руках.

Обычно при признании сделки недействительной применяется двусторонняя реституция. Она предполагает возвращение сторон в первоначальное имущественное положение, объясняет адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье. То есть продавцу должно вернуться право на квартиру, а покупателю — деньги.

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье сможет взыскать выплаченные певице деньги, несмотря на признание сделки недействительной, говорит юрист Владимир Мнацаканов, экс-представитель Лурье.

"В деле с Долиной не все так страшно для покупателя, потому что рано или поздно тем или иным способом деньги с Долиной можно будет взыскать", — заявил он журналистам. Во-первых, певица публично подтверждала получение 112 миллионов за продажу жилья. Кроме того, артистку минимум дважды предупреждали о подозрительных банковских транзакциях, но она заявила сотрудникам банка, что полностью уверена в своих действиях, объяснил Мнацаканов.

Что говорят звездные юристы

Дело настолько громкое и значимое для рынка недвижимости, что его комментируют многие известные юристы.

© Адвокат Жорин/Telegram Пост адвоката Сергея Жорина по "делу" Ларисы Долиной © Адвокат Жорин/Telegram Пост адвоката Сергея Жорина по "делу" Ларисы Долиной

Адвокат Сергей Жорин в Telegram пишет об "эффекте Долиной" и "бабушкиных схемах".

"Есть в кино популярный сюжет: герой попадает в прошлое, наступает на бабочку — и по возвращении обнаруживает, что реальность перекосило так, будто изменили фундамент. Маленькое действие, но огромные последствия", — описывает он происходящее.

По его словам, в последние месяцы мы наблюдаем похожий эффект, когда влиятельные джентльмены решили выручить народную артистку и ситуация была подана как исключение: мол, помогли человеку, попавшему в сложное положение. "Но любое ручное вмешательство в правосудие — это та самая "бабочка". И ее неосторожное движение уже изменило правила игры", — поясняет он.

Используя громкий кейс, мошенники быстро перестроили подход и запустили так называемые бабушкины схемы. "Суть проста: организаторы вступают в сговор с пожилыми продавцами жилья, создают видимость законной сделки, получают деньги от добросовестных покупателей, а затем — опираясь на ту самую "формулу отмены" — возвращают себе квартиры через суд, а деньги — никому", — говорит юрист.

В Госдуме обсуждают предложение о противодействии "бабушкиным схемам". Росреестр предлагает запретить регистрацию возврата недвижимости без подтверждения, что деньги покупателю вернули.

"Но вывод, на мой взгляд, проще. Можно сколько угодно латать дыры законами "под ситуацию", но, возможно, стоит начать с самого основного: суды должны последовательно применять закон одинаково для всех — от пожилой продавщицы или студента до народной артистки. Тогда и потребность в ручной корректировке решений отпадет, а эффект той самой Долиной ( зачеркнуто ) бабочки не будет множиться по системе", — пишет Жорин.

© Адвокат Горгадзе/Telegram Пост адвоката Шота Горгадзе по "делу" Ларисы Долиной © Адвокат Горгадзе/Telegram Пост адвоката Шота Горгадзе по "делу" Ларисы Долиной

Адвокат Шота Горгадзе выложил в Telegram "разъяснение для всех, кто жаждет правового толкования судебных решений по квартире Ларисы Долиной": "Итак, мое видение, исходя из опыта 25-летней адвокатской практики: "No comments".

В комментариях к посту пользователи спорят о том, как в целом оценивать помутнение рассудка продавцов квартир, возвращающих себе их по "схеме Долиной", и удивляются, как певица была не в себе при продаже недвижимости и при этом у нее хватает сил до сих пор давать концерты.

© Екатерина Гордон/Telegram Пост Екатерины Гордон по "делу" Ларисы Долиной © Екатерина Гордон/Telegram Пост Екатерины Гордон по "делу" Ларисы Долиной

Юрист Катя Гордон пишет : "Когда суда нет, возникает народное судилище. Ничего личного в этом деле нет и не может быть. Я не являюсь врагом Долиной и с уважением отношусь к ее вокальным данным. Но неумелое жонглирование законом со стороны ее юристов, а также судей вызывает вполне законное (в отличие от решения) возмущение".

По ее мнению, "при признании сделки недействительной должна быть применена двусторонняя реституция. Предложение судьи в гражданском процессе для Лурье взыскать деньги с мошенников, с которых и так взыскан ущерб в пользу Долиной, незаконное и необоснованное. И несмотря на общий треп о непрецедентном праве, подобное решение уже оказало влияние как на другие судебные решения, так и на сделки с жильем в целом".

Репутационный ущерб

Пиарщики отмечают, что Лариса Александровна совершила несколько ключевых ошибок: замкнулась в себе, отказалась от искренних комментариев. С другой стороны — такая позиция понятна: судебное дело все еще продолжается.