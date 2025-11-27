Покупательница квартиры Долиной обжалует решение по сделке в Верховном суде

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной, заявила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.

"Мы обжалуем решение в Верховный суд", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, даже если суд признает сделку недействительной, то "в обязательном порядке" применяется двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение обеих сторон в первоначальное имущественное положение.