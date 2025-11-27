Рейтинг@Mail.ru
12:28 27.11.2025 (обновлено: 12:48 27.11.2025)
Покупательница квартиры Долиной обжалует решение по сделке в Верховном суде
Покупательница квартиры Долиной обжалует решение по сделке в Верховном суде

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной, заявила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.
Кассационный суд сегодня отклонил соответствующую жалобу Полины Лурье на решение нижестоящих судов.
"Мы обжалуем решение в Верховный суд", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, даже если суд признает сделку недействительной, то "в обязательном порядке" применяется двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение обеих сторон в первоначальное имущественное положение.
"Даже если суд первой инстанции её не применяет, вышестоящие суды всегда корректируют. И Мосгорсуд, и кассационный применяет двустороннюю реституцию, когда каждая сторона возвращает другой стороне то, что было получено по сделке. Если Лариса Александровна приобрела право собственности на свою квартиру, то, соответственно, она должна вернуть Полине то, что она получила от неё - это деньги. У нас этого не происходит", - пояснила Свириденко.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"
24 ноября, 15:17
 
