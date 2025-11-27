https://ria.ru/20251127/reshenie-2057984107.html
Покупательница квартиры Долиной обжалует решение по сделке в Верховном суде
россия
москва
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной, заявила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.
Кассационный суд сегодня отклонил соответствующую жалобу Полины Лурье на решение нижестоящих судов.
"Мы обжалуем решение в Верховный суд", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, даже если суд признает сделку недействительной, то "в обязательном порядке" применяется двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение обеих сторон в первоначальное имущественное положение.
"Даже если суд первой инстанции её не применяет, вышестоящие суды всегда корректируют. И Мосгорсуд
, и кассационный применяет двустороннюю реституцию, когда каждая сторона возвращает другой стороне то, что было получено по сделке. Если Лариса Александровна приобрела право собственности на свою квартиру, то, соответственно, она должна вернуть Полине то, что она получила от неё - это деньги. У нас этого не происходит", - пояснила Свириденко.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы
удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной
к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.