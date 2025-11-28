В ГД начали обсуждать введение периода охлаждения для сделок с квартирами

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты начали обсуждать предложение о периоде охлаждения для операций с квартирами, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В Государственной думе обсуждаем ряд решений. Одним из них предлагается ввести период охлаждения для операций с недвижимостью — семь дней. За это время продавец сможет принять взвешенное решение о необходимости сделки, а деньги покупателя будут лежать на специальном счете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи", — написал он в MAX

По мнению Володина, этот механизм позволит уберечь россиян от действий злоумышленников, а также финансовых и имущественных потерь.

Парламентарий уточнил, что в последнее время в ГД поступает много обращений, связанных с мошенничеством на вторичном рынке. Люди жалуются, что после продажи квартиры и получения денег от покупателей продавцы отказываются передавать жилье. Чаще всего они объясняют это тем, что в момент сделки были под воздействием мошенников, которым отдали деньги.

Володин привел данные Росреестра за прошлый год, согласно которым недействительными признали более трех тысяч сделок с участием пенсионеров. Число продаж, аннулированных из-за мошеннического давления, за два года выросло на двадцать процентов.

аккредитива . Законопроект подготовили депутаты от фракции "Справедливая Россия". По словам лидера эсеров Сергея Миронова , предлагается сделать так, чтобы продавец получал деньги после регистрации перехода прав собственности. Такой механизм потребует использования защищенного счета и банковского

Лидер фракции отметил, что в таких сделках исключается расчет наличными: возможен только перевод на счета продавца. Продавцу единственного жилья придется доказать, что ему будет где жить. Например, если он собирается переехать к родственнику, тот должен будет представить нотариально заверенное согласие, что пустит к себе этого человека.