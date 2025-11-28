Рейтинг@Mail.ru
В ГД начали обсуждать введение периода охлаждения для сделок с квартирами - РИА Новости, 28.11.2025
09:10 28.11.2025 (обновлено: 10:10 28.11.2025)
В ГД начали обсуждать введение периода охлаждения для сделок с квартирами
Депутаты начали обсуждать предложение о периоде охлаждения для операций с квартирами, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Новости
В ГД обсуждают введение периода в 7 дней охлаждения для сделок с недвижимостью

Здание Госдумы
Здание Госдумы
Здание Госдумы. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты начали обсуждать предложение о периоде охлаждения для операций с квартирами, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"В Государственной думе обсуждаем ряд решений. Одним из них предлагается ввести период охлаждения для операций с недвижимостью — семь дней. За это время продавец сможет принять взвешенное решение о необходимости сделки, а деньги покупателя будут лежать на специальном счете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи", — написал он в MAX.
По мнению Володина, этот механизм позволит уберечь россиян от действий злоумышленников, а также финансовых и имущественных потерь.
Парламентарий уточнил, что в последнее время в ГД поступает много обращений, связанных с мошенничеством на вторичном рынке. Люди жалуются, что после продажи квартиры и получения денег от покупателей продавцы отказываются передавать жилье. Чаще всего они объясняют это тем, что в момент сделки были под воздействием мошенников, которым отдали деньги.
Володин привел данные Росреестра за прошлый год, согласно которым недействительными признали более трех тысяч сделок с участием пенсионеров. Число продаж, аннулированных из-за мошеннического давления, за два года выросло на двадцать процентов.
Законопроект подготовили депутаты от фракции "Справедливая Россия". По словам лидера эсеров Сергея Миронова, предлагается сделать так, чтобы продавец получал деньги после регистрации перехода прав собственности. Такой механизм потребует использования защищенного счета и банковского аккредитива.
Лидер фракции отметил, что в таких сделках исключается расчет наличными: возможен только перевод на счета продавца. Продавцу единственного жилья придется доказать, что ему будет где жить. Например, если он собирается переехать к родственнику, тот должен будет представить нотариально заверенное согласие, что пустит к себе этого человека.
Одной из самых громких стала история Ларисы Долиной, которая из-за мошенников лишилась квартиры в Ксеньинском переулке. По ее словам, она согласилась на сделку, так как ее ввели в заблуждение. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, прекратил право собственности Полины Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. По мнению риелторов, этот прецедент создал риски для покупателей жилья на вторичном рынке.
