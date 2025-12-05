В Госдуме предсказали исход дела Долиной

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ с высокой долей вероятности направит дело между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье на новое рассмотрение, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

"Верховный суд с высокой вероятностью направит спор на новое рассмотрение. Задача высшей судебной инстанции сейчас именно в том, чтобы оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы: статьи о пороках воли, правила о двусторонней реституции, подходы к защите добросовестного приобретателя, который оказался без квартиры и без денег", - сказал Гаврилов

Депутат подчеркнул необходимость установления высшей судебной инстанцией обязанности возвращать уплаченные деньги в полном объеме добросовестному покупателю и накладывать обременение до фактического возврата денег добросовестному покупателю на спорную недвижимость.

"Если продавцу вернули по суду квартиру, то пока деньги за эту квартиру не возвращены в полном объеме добросовестному покупателю, никто другой не имеет права распоряжаться и пользоваться им (имуществом - ред.), в том числе его перепродать, заложить или сдать в аренду третьему лицу", - считает Гаврилов.

Парламентарий убежден, что история с делом Долиной показала, что даже самый осторожный покупатель сегодня не может быть уверен в судьбе приобретенного жилья.

"Все стандартные шаги выполнены: проверены документы, подписан договор купли-продажи, зарегистрирован переход права, деньги перечислены по безналичной схеме. Спустя время продавец заявляет о влиянии мошенников, ссылается на порок воли, суд признает сделку недействительной, а покупатель рискует лишиться и квартиры, и уплаченных средств. Речь идет не о поддельных паспортах или мнимых собственниках, а о ситуациях, когда владелец лично пришел к нотариусу и регистратору, сознательно продал недвижимость, а потом попытался вернуть ее через суд, а покупатель лишается и денег, и квартиры", - отметил депутат.

Гаврилов объясняет, что резонанс дела Долиной связан как раз с тем, что суд ограничился признанием сделки недействительной без двусторонней реституции. Законодатель подчеркивает, что покупатель оказался в положении человека, который заплатил десятки миллионов, но не получил ни жилья, ни возврата денег.

"Гражданский кодекс достаточно ясно описывает, когда возможен отказ в реституции: когда приобретатель участвовал в противоправной схеме, либо когда сама сделка носила откровенно антисоциальный характер. В споре Долиной–Лурье в судебных актах нет вывода о недобросовестности покупателя, более того, в описательной части указаны обычные для таких сделок действия сторон: проверка документов, безналичные расчеты, регистрация в установленном порядке", - сказал депутат.

По мнению Гаврилова, на этом фоне прогноз по дальнейшей судьбе дела выглядит довольно определенно, и стоит исходить из того, что Верховный суд с высокой вероятностью направит спор на новое рассмотрение.

"Граждане нашей страны и всё юридическое сообщество отмечает, что нижестоящие суды в своем решении по Долиной допустили внутренние расхождения: в описании фактов покупатель ведет себя как обычный участник рынка, а в выводах по делу его ставят в полностью проигрышное положение, оставляя без денег и без квартиры", - сказал Гаврилов.

Депутат считает, что на уровне закона картина значительно спокойнее - основания и последствия признания сделки недействительной детально перечислены, логика восстановления нарушенных прав выстроена давно.

"Проблема лежит в другом: одно и то же правило суды в разных регионах толкуют по-разному. Суды нередко используют противоречивые подходы при рассмотрении схожих дел, что приводит к множеству пересмотров и подрывает доверие к судебным актам в целом. Это прямой сигнал о потребности в разъяснениях и актах официального толкования, которые задают единый курс для правоприменения. Роль суда в применении законов огромна, сам закон - это общее правило, а вот вектор для судебной практики - это, по сути, путь применения закона в разных случаях жизни", - отметил парламентарий.

Гаврилов считает, что период охлаждения на семь дней, когда деньги временно блокируются на счете, в случае Долиной вряд ли сыграл бы решающую роль.

"Если внимательно посмотреть на суть дела, то схема взаимодействия с мошенниками развивалась не один день: после получения денег от Лурье певица разместила миллионы рублей на своем счете, а затем две недели переводила средства третьим лицам. Лишь примерно через три недели после расчетов она заявила о выходе из сделки. Следовательно, семидневная пауза здесь не закрывает основной канал риска, она лишь спасет от сиюминутной импульсивной быстрой продажи, но не от "схемы Долиной", - отметил он.

По его словам, изменения закона могут быть и ради отдельных громких дел, но необходимы точные ориентиры для судов, которые укажут всем без исключения, что в случаях, когда применяется двусторонняя реституция, важно прямо и однозначно предусмотреть обязанность накладывать обременение на спорную квартиру до фактического возврата денег добросовестному покупателю.

