06:41 05.12.2025
В Госдуме предсказали исход дела Долиной
В Госдуме предсказали исход дела Долиной
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В Госдуме предсказали исход дела Долиной

Депутат Гаврилов: верховный суд направит дело Долиной на новое рассмотрение

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ с высокой долей вероятности направит дело между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье на новое рассмотрение, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Верховный суд с высокой вероятностью направит спор на новое рассмотрение. Задача высшей судебной инстанции сейчас именно в том, чтобы оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы: статьи о пороках воли, правила о двусторонней реституции, подходы к защите добросовестного приобретателя, который оказался без квартиры и без денег", - сказал Гаврилов.
Осмотр квартиры - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной"
03:33
Депутат подчеркнул необходимость установления высшей судебной инстанцией обязанности возвращать уплаченные деньги в полном объеме добросовестному покупателю и накладывать обременение до фактического возврата денег добросовестному покупателю на спорную недвижимость.
"Если продавцу вернули по суду квартиру, то пока деньги за эту квартиру не возвращены в полном объеме добросовестному покупателю, никто другой не имеет права распоряжаться и пользоваться им (имуществом - ред.), в том числе его перепродать, заложить или сдать в аренду третьему лицу", - считает Гаврилов.
Парламентарий убежден, что история с делом Долиной показала, что даже самый осторожный покупатель сегодня не может быть уверен в судьбе приобретенного жилья.
"Все стандартные шаги выполнены: проверены документы, подписан договор купли-продажи, зарегистрирован переход права, деньги перечислены по безналичной схеме. Спустя время продавец заявляет о влиянии мошенников, ссылается на порок воли, суд признает сделку недействительной, а покупатель рискует лишиться и квартиры, и уплаченных средств. Речь идет не о поддельных паспортах или мнимых собственниках, а о ситуациях, когда владелец лично пришел к нотариусу и регистратору, сознательно продал недвижимость, а потом попытался вернуть ее через суд, а покупатель лишается и денег, и квартиры", - отметил депутат.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Юрист: схеме Долиной на рынке жилья уже 25 лет
3 декабря, 18:11
Гаврилов объясняет, что резонанс дела Долиной связан как раз с тем, что суд ограничился признанием сделки недействительной без двусторонней реституции. Законодатель подчеркивает, что покупатель оказался в положении человека, который заплатил десятки миллионов, но не получил ни жилья, ни возврата денег.
"Гражданский кодекс достаточно ясно описывает, когда возможен отказ в реституции: когда приобретатель участвовал в противоправной схеме, либо когда сама сделка носила откровенно антисоциальный характер. В споре Долиной–Лурье в судебных актах нет вывода о недобросовестности покупателя, более того, в описательной части указаны обычные для таких сделок действия сторон: проверка документов, безналичные расчеты, регистрация в установленном порядке", - сказал депутат.
По мнению Гаврилова, на этом фоне прогноз по дальнейшей судьбе дела выглядит довольно определенно, и стоит исходить из того, что Верховный суд с высокой вероятностью направит спор на новое рассмотрение.
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Депутат предложил ввести меры защиты покупателей от "схемы Долиной"
30 ноября, 01:48
Парламентарий подчеркивает, что задача высшей судебной инстанции именно в том, чтобы оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы: статьи о пороках воли, правила о двусторонней реституции, подходы к защите добросовестного приобретателя, который остался без квартиры и без денег.
"Граждане нашей страны и всё юридическое сообщество отмечает, что нижестоящие суды в своем решении по Долиной допустили внутренние расхождения: в описании фактов покупатель ведет себя как обычный участник рынка, а в выводах по делу его ставят в полностью проигрышное положение, оставляя без денег и без квартиры", - сказал Гаврилов.
Депутат считает, что на уровне закона картина значительно спокойнее - основания и последствия признания сделки недействительной детально перечислены, логика восстановления нарушенных прав выстроена давно.
"Проблема лежит в другом: одно и то же правило суды в разных регионах толкуют по-разному. Суды нередко используют противоречивые подходы при рассмотрении схожих дел, что приводит к множеству пересмотров и подрывает доверие к судебным актам в целом. Это прямой сигнал о потребности в разъяснениях и актах официального толкования, которые задают единый курс для правоприменения. Роль суда в применении законов огромна, сам закон - это общее правило, а вот вектор для судебной практики - это, по сути, путь применения закона в разных случаях жизни", - отметил парламентарий.
Гаврилов считает, что период охлаждения на семь дней, когда деньги временно блокируются на счете, в случае Долиной вряд ли сыграл бы решающую роль.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Юрист оценил перспективы пересмотра дела Долиной в Верховном суде
Вчера, 13:48
"Если внимательно посмотреть на суть дела, то схема взаимодействия с мошенниками развивалась не один день: после получения денег от Лурье певица разместила миллионы рублей на своем счете, а затем две недели переводила средства третьим лицам. Лишь примерно через три недели после расчетов она заявила о выходе из сделки. Следовательно, семидневная пауза здесь не закрывает основной канал риска, она лишь спасет от сиюминутной импульсивной быстрой продажи, но не от "схемы Долиной", - отметил он.
По его словам, изменения закона могут быть и ради отдельных громких дел, но необходимы точные ориентиры для судов, которые укажут всем без исключения, что в случаях, когда применяется двусторонняя реституция, важно прямо и однозначно предусмотреть обязанность накладывать обременение на спорную квартиру до фактического возврата денег добросовестному покупателю.
"Очень важно, чтобы высшая судебная инстанция прямо и однозначно установила обязанность возвращать уплаченные деньги в полном объеме добросовестному покупателю и накладывать обременение до фактического возврата продавцом денег добросовестному покупателю на эту спорную недвижимость. Если продавцу вернули по суду квартиру, то пока деньги за эту квартиру не возвращены в полном объеме добросовестному покупателю, никто другой не имеет права распоряжаться и пользоваться им, в том числе его перепродать, заложить или сдать в аренду третьему лицу", - добавил он.
К такой логике Гаврилов призвал привязывать любые новые решения. Он подчеркнул, что закон уже дает эти инструменты, а задача высшей судебной инстанции - показать, как пользоваться ими так, чтобы добросовестные участники отношений не платили за чужие ошибки и за чужой умысел.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Источник рассказал о процессе по делу Долиной
2 декабря, 18:36
 
Россия Сергей Гаврилов Лариса Долина Госдума РФ КПРФ Общество
 
 
