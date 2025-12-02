"Полностью освобожден". Что для Киева значит потеря Красноармейска

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Одно из ключевых сражений этого года близится к завершению — Красноармейск полностью освобожден, а его город-спутник Димитров окружен российскими войсками. О том, как проходила эта битва, в чем важность агломерации и к каким последствиям для фронта приведут нынешние события, — в материале РИА Новости.

Не разрешают сдаваться

"Войска группировки "Центр" освободили город Красноармейск и продолжают уничтожение подразделений противника в Димитрове (украинское название — Мирноград. — Прим. ред.)", — доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании с Верховным главнокомандующим в пункте управления Объединенной группировки войск.

Владимир Путин отметил, что российские войска наращивают давление по всей линии соприкосновения. В последние дни взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов, имеющих важное значение.

"В настоящее время идет поиск и уничтожение остатков мелких групп противника, пытающихся укрыться в городской черте, — уточнил командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук. — Южная часть Димитрова полностью освобождена. Группировка противника в северной части надежно заблокирована".

Там в окружении находятся полторы-две тысячи украинских военнослужащих. Как сообщают пленные, командование запрещает им сдаваться. Неоднократно зафиксированы случаи уничтожения солдат при попытке сложить оружие операторами БПЛА ВСУ.

Предпосылки

В результате очеретинского прорыва летом прошлого года образовался удобный плацдарм для наступления на Красноармейско-Димитровскую агломерацию, до недавних пор — крупнейший и наиболее укрепленный район обороны ВСУ в Донбассе

Краматорск — Дружковка — Константиновка. Через Красноармейск снабжались гарнизоны Авдеевки и ряда других населенных пунктов. Кроме того, этот город, наряду с Изюмом, подпитывал подразделения ВСУ на северо-западе ДНР , по линии Славянск

Наступление сдерживал рубеж ВСУ, соединяющий с юга на север Украинск, Селидово Новогродовку и Гродовку. От Селидово до Красноармейска — менее 15 километров по прямой, что в нынешних условиях вполне рабочая дистанция для операторов БПЛА. Значит, они могли наносить удары по наступающим российским войскам, не покидая укрытий в Красноармейске.

И все эти населенные пункты находятся на господствующих высотах.

Переломный момент

Судьбу этого рубежа на стратегическом уровне во многом решило вторжение ВСУ в Курскую область . По свидетельству пленных, перед ними ставили задачу захватить Курскую АЭС . Этого добиться не удалось, однако киевский режим все равно отправлял львиную долю подготовленных резервов именно сюда.

« "Для недопущения ослабления линии фронта значительную часть подразделений взяли из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций, планируемых в этом году и следующем", — писала The Wall Street Journal в августе 2024-го.

Это было прежде всего политическое решение. Зеленский настаивал на том, что цель операции — помешать якобы готовящемуся тут наступлению России . Однако позднее признал очевидное.

« "В какой-то момент, когда война двинется к дипломатическому решению, станет ясно, насколько важна была эта операция", — сказал он.

Крах обороны

Такая расстановка приоритетов почти сразу же сказалась на фронте. Несмотря на выгодное стратегическое положение, ВСУ не смогли удержать первый рубеж обороны Красноармейска: в сентябре 2024-го российские войска освободили Украинск, Новогродовку и Гродовку, а в октябре — Селидово.

Зимой фронт достиг трассы Т-0406, связывающей Красноармейск с Днепропетровской областью

Весной ситуация для киевского режима ухудшилась и в Курской области: расположенная там группировка высасывала ресурсы со всего фронта. Пополнение перебрасывали даже из-под Красноармейска, однако это не помогло. После освобождения Суджи в марте фронт посыпался, а в апреле российские войска очистили от противника всю захваченную территорию.

Попытка подготовиться к "дипломатическому решению" стоила ВСУ тяжелых потерь — около 76 тысяч человек. И для противника резко осложнилась обстановка в Красноармейске и Димитрове.

Туда срочно направили подкрепления , но агломерация уже была в полуокружении.

Очередная "фортеця"

Украинские медиа, как водится, провозгласили Красноармейск "фортецей". Тем не менее за лето российские войска существенно продвинулись на север, обойдя агломерацию восточнее и севернее Димитрова. В августе вышли к Доброполью , и попытка купировать этот прорыв дорого стоила ВСУ.

К концу октября Красноармейск и Димитров попали в фактическое окружение , гарнизоны были отрезаны от снабжения. Глава ГУР Кирилл Буданов* лично организовал высадку десанта с вертолетов, чтобы деблокировать Красноармейск. Результата она не принесла.

« "Конкретной задачи в Покровске (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) не было. Просто сказали: высадка с вертолета... и туда двигаться. Все", — сообщил попавший в плен участник операции с позывным Шахун.

По его словам, 11-12 его сослуживцев были ранены сразу. Ему самому ударом дрона повредило ногу и оторвало пальцы.

"Дальневосточный экспресс"

ВСУ не сумели сохранить Красноармейск под контролем, хотя на эту задачу выделялись практически все боеспособные резервы — еще часть уходила на Купянское направление (сам Купянск освободили еще раньше). И это помогло набрать ход "Дальневосточному экспрессу" — в Запорожской и Днепропетровской областях группировка войск "Восток" быстро развивала наступление. Форсировали реку Ямчур, преодолели расположенную вдоль нее украинскую линию обороны и прорвались к следующей — по реке Гайчур. Это уже рядом с Гуляйполем.

Ухудшается для ВСУ ситуация и в Северске , и в Константиновке — в оба города уже вступили российские части.

После зачистки Димитрова (сейчас город под российским контролем на 30 процентов) 51-я армия высвободит много ресурсов, выпрямив фронт. Эти силы можно использовать как для продвижения на Доброполье в ДНР, так и на других участках фронта.

Сражение за Красноармейск — хорошая иллюстрация всех ключевых проблем ВСУ, главная из которых — принятие решений исходя из политических соображений. Из Донбасса вытягивали подразделения для удержания Суджи. Не позволяли покинуть город, когда его судьба была фактически решена, понесли огромные потери. Игнорировали тяжелое положение на других участках фронта. С каждой следующей подобной битвой киевскому режиму будет все сложнее находить боеспособные ресурсы и распределять их по линии фронта.