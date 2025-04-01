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ВСУ перебросили четыре бригады в Красноармейск, рассказал источник - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 01.04.2025 (обновлено: 12:36 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vsu-2008613972.html
ВСУ перебросили четыре бригады в Красноармейск, рассказал источник
ВСУ перебросили четыре бригады в Красноармейск, рассказал источник - РИА Новости, 01.04.2025
ВСУ перебросили четыре бригады в Красноармейск, рассказал источник
ВСУ перебросили четыре бригады с курского направления, чтобы попытаться удержать Красноармейск (украинское название - Покровск), отбить Селидово и Курахово,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:34:00+03:00
2025-04-01T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
селидово
курахово
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 апр – РИА Новости. ВСУ перебросили четыре бригады с курского направления, чтобы попытаться удержать Красноармейск (украинское название - Покровск), отбить Селидово и Курахово, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название - Покровск), но противник продолжает попытки контратаковать. "ВСУ перекинули четыре штурмовые бригады с курского направления, с задачами: удержать Покровск от предстоящего штурма, отбить Селидово и Курахово в попытке захватить ключевые транспортные узлы", – заявил РИА Новости источник в силовых структурах. Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008592148.html
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красноармейск, селидово, курахово, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Селидово, Курахово, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебросили четыре бригады в Красноармейск, рассказал источник

ВСУ перебросили четыре бригады, чтобы удержать Красноармейск

© Getty Images / Anadolu/Wojciech GrzedzinskiУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Wojciech Grzedzinski
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр – РИА Новости. ВСУ перебросили четыре бригады с курского направления, чтобы попытаться удержать Красноармейск (украинское название - Покровск), отбить Селидово и Курахово, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название - Покровск), но противник продолжает попытки контратаковать.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Российские войска сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область
Вчера, 11:26
«
"ВСУ перекинули четыре штурмовые бригады с курского направления, с задачами: удержать Покровск от предстоящего штурма, отбить Селидово и Курахово в попытке захватить ключевые транспортные узлы", – заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад, пока остающийся под контролем Киева.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Сумской области нанесли удар по группе ВСУ, укрывавшейся в доме культуры
Вчера, 12:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскСелидовоКураховоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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