https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html

Российские войска освободили Курскую область

Российские войска освободили Курскую область - РИА Новости, 27.04.2025

Российские войска освободили Курскую область

Президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области и оценил, как это скажется... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-26T13:45:00+03:00

2025-04-26T13:45:00+03:00

2025-04-27T01:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области и оценил, как это скажется на ходе СВО.Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости."Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России".Президент отметил эффективно действовавшие российские подразделения, в том числе: 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк "Ахмат" и морпехов — 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.Доклад Герасимова"Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились".Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. С начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области. 2025-04-26T13:45 true PT9M14S

Путин заслушал доклад Герасимова о завершении разгрома вооруженных формирований ВСУ в Курской области Путин заслушал доклад Герасимова о завершении разгрома вооруженных формирований ВСУ в Курской области 2025-04-26T13:45 true PT1M01S

Российский флаг поднят в селе Горналь Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". 2025-04-26T13:45 true PT0M37S

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