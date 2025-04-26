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Российские войска освободили Курскую область - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 26.04.2025 (обновлено: 01:35 27.04.2025)
https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html
Российские войска освободили Курскую область
Российские войска освободили Курскую область - РИА Новости, 27.04.2025
Российские войска освободили Курскую область
Президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области и оценил, как это скажется... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-26T13:45:00+03:00
2025-04-27T01:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
валерий герасимов
донбасс
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области и оценил, как это скажется на ходе СВО.Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости."Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России".Президент отметил эффективно действовавшие российские подразделения, в том числе: 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк "Ахмат" и морпехов — 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.Доклад Герасимова"Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились".Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. С начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
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курская область
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Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области
Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области.
2025-04-26T13:45
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PT9M14S
Путин заслушал доклад Герасимова о завершении разгрома вооруженных формирований ВСУ в Курской области
Путин заслушал доклад Герасимова о завершении разгрома вооруженных формирований ВСУ в Курской области
2025-04-26T13:45
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PT1M01S
Российский флаг поднят в селе Горналь
Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
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курская область, безопасность, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов, донбасс, воздушно-десантные войска россии, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Донбасс, Воздушно-десантные войска России, Полное освобождение Курской области

Российские войска освободили Курскую область

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области и оценил, как это скажется на ходе СВО.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
  • Авантюра Украины полностью провалилась.
  • Освобождение Курской области приближает конец неонацистского режима:
«
"Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
Освобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
  • Поражение противника создает условия для успешных действий ВС России и на других важнейших участках фронта.
  • ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой.
  • Разгромлены штурмовые подразделения и спецназ.
  • Потери противника отразятся на всей линии боевого соприкосновения.
Президент отметил эффективно действовавшие российские подразделения, в том числе: 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк "Ахмат" и морпехов — 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.

Доклад Герасимова

  • Сегодня освобожден последний населенный пункт в Курской области — село Горналь.
  • Разгром украинских формирований завершен.
  • Наиболее активная фаза операции по освобождению региона началась 6 марта.
  • Группировку ВСУ рассекли и уничтожали по частям.
  • При наступлении российской армии оборона противника обрушилась:
«
"Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились".
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
Глава Генштаба
  • Бойцы из КНДР в соответствии с договором о стратегическом партнерстве оказали значительную помощь в разгроме ВСУ.
  • Северокорейские военные показали стойкость, мужество и героизм.
  • Враг понес значительные потери — более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
  • Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области.
  • Освобождены четыре населенных пункта в этом регионе, под контролем армии более 90 квадратных километров.
  • Девятнадцать населенных пунктов Курской области полностью проверили и очистили от мин.
  • В регионе выявляют боевиков ВСУ, которые пытаются укрыться.
  • Завершено уничтожение диверсионных групп в районе Поповки в Белгородской области.
  • Идет поиск и ликвидация отдельных украинских боевиков, скрывающихся в приграничных лесополосах.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.
С начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВалерий ГерасимовДонбассВоздушно-десантные войска РоссииПолное освобождение Курской области
 
 
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