Российские войска освободили Курскую область
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области и оценил, как это скажется на ходе СВО.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
- Авантюра Украины полностью провалилась.
- Освобождение Курской области приближает конец неонацистского режима:
«
"Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России".
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
- Поражение противника создает условия для успешных действий ВС России и на других важнейших участках фронта.
- ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой.
- Разгромлены штурмовые подразделения и спецназ.
- Потери противника отразятся на всей линии боевого соприкосновения.
Президент отметил эффективно действовавшие российские подразделения, в том числе: 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк "Ахмат" и морпехов — 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.
Доклад Герасимова
- Сегодня освобожден последний населенный пункт в Курской области — село Горналь.
- Разгром украинских формирований завершен.
- Наиболее активная фаза операции по освобождению региона началась 6 марта.
- Группировку ВСУ рассекли и уничтожали по частям.
- При наступлении российской армии оборона противника обрушилась:
«
"Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились".
- Бойцы из КНДР в соответствии с договором о стратегическом партнерстве оказали значительную помощь в разгроме ВСУ.
- Северокорейские военные показали стойкость, мужество и героизм.
- Враг понес значительные потери — более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
- Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области.
- Освобождены четыре населенных пункта в этом регионе, под контролем армии более 90 квадратных километров.
- Девятнадцать населенных пунктов Курской области полностью проверили и очистили от мин.
- В регионе выявляют боевиков ВСУ, которые пытаются укрыться.
- Завершено уничтожение диверсионных групп в районе Поповки в Белгородской области.
- Идет поиск и ликвидация отдельных украинских боевиков, скрывающихся в приграничных лесополосах.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.
С начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
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