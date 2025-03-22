https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006618474.html
Части ВСУ перебросили из Курской области под Красноармейск, заявил боец
Части ВСУ перебросили из Курской области под Красноармейск, заявил боец - РИА Новости, 22.03.2025
Части ВСУ перебросили из Курской области под Красноармейск, заявил боец
Боеспособные подразделения ВСУ, отошедшие с курского направления, были переброшены на красноармейское, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Supercam S350 РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T04:06:00+03:00
2025-03-22T04:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Боеспособные подразделения ВСУ, отошедшие с курского направления, были переброшены на красноармейское, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Supercam S350 1-й "Славянской" бригады 51-й армии группировки "Центр" Андрей Мартьянов."Сейчас, в данном этапе работаем на Красноармейском (Покровском) направлении, противник сопротивляется интенсивно, насколько известно нам по данным, которые нам передают, сюда очень много подразделений перевели с Курского направления — боеспособных на данном этапе. Соответственно, противник у нас здесь силен еще. Пока, чтобы он куда-то бежал, мы этого не наблюдаем", — рассказал РИА Новости командир расчета. По его словам, в объектив камеры разведывательного БПЛА попадали танки, артиллерия, передвижение и ротация личного состава ВСУ, а также осуществление подвоза БК и провизии к позициям. Командир добавил, что основной задачей воздушной разведки является прикрытие пехоты. Выявляются опорные пункты и техника противника, ББМ (Боевые бронированные машины – Прим. ред.), его огневые точки. Осуществляется наведение артиллерии на цели и ведется объективный контроль работы союзной авиации."Стараемся, работаем, летаем на этом направлении. Чем мы больше летаем, тем больше сбережем жизни пехоты соответственно. Давим, — пехота продвигается вперед, артиллерия стреляет, танки ездят, авиация работает, мы помогаем", — сказал в завершении военнослужащий.
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006598706.html
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006605214.html
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вооруженные силы украины
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Части ВСУ перебросили из Курской области под Красноармейск, заявил боец
Боец Мартьянов: части ВСУ перебросили из Курской области под Красноармейск
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Боеспособные подразделения ВСУ, отошедшие с курского направления, были переброшены на красноармейское, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Supercam S350 1-й "Славянской" бригады 51-й армии группировки "Центр" Андрей Мартьянов.
"Сейчас, в данном этапе работаем на Красноармейском (Покровском) направлении, противник сопротивляется интенсивно, насколько известно нам по данным, которые нам передают, сюда очень много подразделений перевели с Курского направления — боеспособных на данном этапе. Соответственно, противник у нас здесь силен еще. Пока, чтобы он куда-то бежал, мы этого не наблюдаем", — рассказал РИА Новости командир расчета.
По его словам, в объектив камеры разведывательного БПЛА попадали танки, артиллерия, передвижение и ротация личного состава ВСУ
, а также осуществление подвоза БК и провизии к позициям. Командир добавил, что основной задачей воздушной разведки является прикрытие пехоты. Выявляются опорные пункты и техника противника, ББМ (Боевые бронированные машины – Прим. ред.), его огневые точки. Осуществляется наведение артиллерии на цели и ведется объективный контроль работы союзной авиации.
"Стараемся, работаем, летаем на этом направлении. Чем мы больше летаем, тем больше сбережем жизни пехоты соответственно. Давим, — пехота продвигается вперед, артиллерия стреляет, танки ездят, авиация работает, мы помогаем", — сказал в завершении военнослужащий.