Бойцы "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 26.10.2025 (обновлено: 11:09 26.10.2025)
Бойцы "Центра" завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин провел совещание с участием начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии боевого соприкосновения.
"Соединения и воинские части второй и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка Вооруженных сил Украины в составе 31 батальона", — сказал Герасимов.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
