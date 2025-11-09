День сотрудника органов внутренних дел 2025: история, традиции и факты

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел — праздник людей, ответственных за соблюдение закона и правопорядка в стране. Подробнее об истории, значении и традициях этого дня — в материале РИА Новости.

День сотрудника органов внутренних дел

В этот день принято чествовать действующих сотрудников полиции, работников органов внутренних дел и ветеранов службы.

Торжество объединяет представителей всех направлений правоохранительной деятельности — от участковых и следователей до преподавателей ведомственных вузов.

Когда отмечают

День полиции в России празднуют ежегодно 10 ноября. В 2025-м торжество выпадет на понедельник, но официальным выходным днем он не будет.

История праздника

В 1718 году по указу императора Петра I в Санкт-Петербурге появилась должность генерал-полицмейстера — это было первым шагом формирования структур, отвечающих за общественный порядок в стране.

Значимым этапом в развитии внутренней службы стало учреждение Министерства внутренних дел в 1802 году. Манифест Александра I "Об учреждении министерств" официально закрепил статус ведомства.

После Октябрьской революции 1917 года правовая система страны претерпела значительные изменения. Одним из итогов стало появление структуры рабочей милиции, которую учредили 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года.

День советской милиции

Традиция отмечать этот праздник относится к 1962 году, когда Президиум Верховного Совета СССР утвердил День милиции. Спустя 18 лет праздник стал государственным.

© Public domain Советский милиционер в 1920-1930-х годах © Public domain Советский милиционер в 1920-1930-х годах

День российской милиции

После распада СССР праздник сохранили, но переименовали в День российской милиции.

Современное название

1 марта 2011 года вступил в силу Федеральный закон "О полиции", что привело к переименованию милиции в полицию. Позднее, указом президента России Дмитрия Медведева No1348 от 13 октября 2011 года , праздник получил новое официальное название — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Чаще всего граждане называют этот день иначе, День полиции.

Традиции празднования

В подразделениях МВД проходят торжественные построения, отличившихся сотрудников награждают, присваивают звания.

Отличительной особенностью этого дня является проведение большого праздничного концерта. Эта традиция появилась в начале 1970-х годов, полюбилась гражданам и сохраняется до сих пор.

Также во многих городах проходят митинги, выставки, тематические акции и патриотические мероприятия, посвященные сотрудникам полиции.

День полиции в других странах

Похожие праздники есть не только в России, но и за рубежом. Нередко эти даты приурочены к историческим событиям, связанным с созданием правоохранительных органов или первым реформам в области общественной безопасности.

Например, в Египете Национальный день полиции отмечается 25 января, а в Таиланде — 13 октября. В странах СНГ также сохраняется традиция празднования: в Таджикистане День сотрудников милиции отмечается 10 ноября, а в Узбекистане — 25 октября.

© Фото : Медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан Сотрудники полиции Казахстана исполнили военные песни для пассажиров общественного транспорта в Костанае © Фото : Медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан Сотрудники полиции Казахстана исполнили военные песни для пассажиров общественного транспорта в Костанае

Интересные факты о празднике

Ниже — несколько интересных фактов из истории Дня полиции.