День сотрудника органов внутренних дел 2025: история, традиции и факты

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел — праздник людей, ответственных за соблюдение закона и правопорядка в стране. Подробнее об истории, значении и традициях этого дня — в материале РИА Новости.
День сотрудника органов внутренних дел
В этот день принято чествовать действующих сотрудников полиции, работников органов внутренних дел и ветеранов службы.
Торжество объединяет представителей всех направлений правоохранительной деятельности — от участковых и следователей до преподавателей ведомственных вузов.
Когда отмечают
День полиции в России празднуют ежегодно 10 ноября. В 2025-м торжество выпадет на понедельник, но официальным выходным днем он не будет.
История праздника
В 1718 году по указу императора Петра I в Санкт-Петербурге появилась должность генерал-полицмейстера — это было первым шагом формирования структур, отвечающих за общественный порядок в стране.
Полицейский пристав. 1913 год
Значимым этапом в развитии внутренней службы стало учреждение Министерства внутренних дел в 1802 году. Манифест Александра I "Об учреждении министерств" официально закрепил статус ведомства.
После Октябрьской революции 1917 года правовая система страны претерпела значительные изменения. Одним из итогов стало появление структуры рабочей милиции, которую учредили 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года.
День советской милиции
Традиция отмечать этот праздник относится к 1962 году, когда Президиум Верховного Совета СССР утвердил День милиции. Спустя 18 лет праздник стал государственным.
© Public domainСоветский милиционер в 1920-1930-х годах
© Public domain
Советский милиционер в 1920-1930-х годах
День российской милиции
После распада СССР праздник сохранили, но переименовали в День российской милиции.
Современное название
1 марта 2011 года вступил в силу Федеральный закон "О полиции", что привело к переименованию милиции в полицию. Позднее, указом президента России Дмитрия Медведева No1348 от 13 октября 2011 года, праздник получил новое официальное название — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Чаще всего граждане называют этот день иначе, День полиции.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
Традиции празднования
В подразделениях МВД проходят торжественные построения, отличившихся сотрудников награждают, присваивают звания.
Отличительной особенностью этого дня является проведение большого праздничного концерта. Эта традиция появилась в начале 1970-х годов, полюбилась гражданам и сохраняется до сих пор.
Также во многих городах проходят митинги, выставки, тематические акции и патриотические мероприятия, посвященные сотрудникам полиции.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. 10 ноября 2019
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. 10 ноября 2019
День полиции в других странах
Похожие праздники есть не только в России, но и за рубежом. Нередко эти даты приурочены к историческим событиям, связанным с созданием правоохранительных органов или первым реформам в области общественной безопасности.
Например, в Египете Национальный день полиции отмечается 25 января, а в Таиланде — 13 октября. В странах СНГ также сохраняется традиция празднования: в Таджикистане День сотрудников милиции отмечается 10 ноября, а в Узбекистане — 25 октября.
© Фото : Медиа-центр органов внутренних дел Республики КазахстанСотрудники полиции Казахстана исполнили военные песни для пассажиров общественного транспорта в Костанае
Сотрудники полиции Казахстана исполнили военные песни для пассажиров общественного транспорта в Костанае
Интересные факты о празднике
Ниже — несколько интересных фактов из истории Дня полиции.
- В Москве есть улицы, названные в честь милиционеров, героически погибших при исполнении долга. Среди них — Лев Львов и Константин Царев. Их имена увековечены как символ мужества и верности присяге.
- Впервые праздничный концерт ко Дню милиции был показан по телевидению в 1972 году. Тогда мероприятие проходило в Колонном зале Дома Союзов, а с середины 1980-х трансляция стала ежегодной.
- Во многих городах России в этот день проходят специальные акции в полицейских управлениях: школьники и студенты могут увидеть, как устроена служба изнутри и познакомиться с современным оборудованием.
- За всю историю праздник не отмечался лишь дважды — в 1982 году (в связи со смертью Леонида Брежнева) и в 2020-м (из-за пандемийных ограничений).
- В некоторых регионах России учреждены специальные региональные награды, которыми отмечают лучших сотрудников МВД в День полиции.