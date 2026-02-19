Колокольцев рассказал о низкой зарплате полицейских в Москве

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Доход рядового полицейского и оперуполномоченного первого года службы в Москве не превышает 86 тысяч рублей, что в два раза ниже средней зарплаты в столице, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.