Колокольцев рассказал о низкой зарплате полицейских в Москве
12:11 19.02.2026
Колокольцев рассказал о низкой зарплате полицейских в Москве
Колокольцев рассказал о низкой зарплате полицейских в Москве
москва, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф
Колокольцев рассказал о низкой зарплате полицейских в Москве

Колокольцев: зарплата рядового полицейского в Москве в два раза ниже средней

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Доход рядового полицейского и оперуполномоченного первого года службы в Москве не превышает 86 тысяч рублей, что в два раза ниже средней зарплаты в столице, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Он отметил, что основная причина оттока кадров из МВД РФ - это низкий уровень денежного довольствия при высокой нагрузке.
Москве доход рядового полицейского и оперуполномоченного первого года службы не превышает 86 тысяч рублей, что в два раза ниже средней заработной платы в столице", - сказал Колокольцев.
Колокольцев рассказал о проблеме комплектования в МВД
