Колокольцев рассказал о проблеме комплектования в МВД
Колокольцев рассказал о проблеме комплектования в МВД - РИА Новости, 19.02.2026
Колокольцев рассказал о проблеме комплектования в МВД
Личный состав МВД России работает на пределе возможностей, проблема комплектования даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер,... РИА Новости, 19.02.2026
Колокольцев рассказал о проблеме комплектования в МВД
Колокольцев: проблема комплектования в МВД приобрела масштабный характер