11:48 19.02.2026
Колокольцев рассказал о проблеме комплектования в МВД
Личный состав МВД России работает на пределе возможностей, проблема комплектования даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер,... РИА Новости, 19.02.2026
Колокольцев рассказал о проблеме комплектования в МВД

Колокольцев: проблема комплектования в МВД приобрела масштабный характер

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Личный состав МВД России работает на пределе возможностей, проблема комплектования даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев.
"Личный состав работает на пределе возможностей, я бы даже сказал, за гранью возможностей в связи с нагрузкой увеличившейся... Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер", - сказал Колокольцев, выступая в Госдуме.
Он добавил, что в 2025 году количество уволившихся сотрудников МВД увеличилось на 7%, достигло 80 тысяч человек - почти на 40% больше, чем поступило на службу.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Глава МВД рассказал, сколько иностранцев выдворили из России в 2025 году
Владимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Госдума РФ
 
 
