В МВД опровергли информацию о взрыве на станции "Битцевский парк" в Москве
12:36 19.02.2026 (обновлено: 12:53 19.02.2026)
В МВД опровергли информацию о взрыве на станции "Битцевский парк" в Москве
В МВД опровергли информацию о взрыве на станции "Битцевский парк" в Москве - РИА Новости, 19.02.2026
В МВД опровергли информацию о взрыве на станции "Битцевский парк" в Москве
Распространяемая в интернете информация о взрыве на станции метро "Битцевский парк" в Москве не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
РИА Новости
2026
РИА Новости
1920
1920
true
РИА Новости
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД опровергли информацию о взрыве на станции "Битцевский парк" в Москве

МВД: данные о взрыве на станции "Битцевский парк" не соответствуют правде

Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Распространяемая в интернете информация о взрыве на станции метро "Битцевский парк" в Москве не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве прочеркнули, что утром на станции московского метро "Битцевский парк" машинист электропоезда остановил поезд, у которого была зафиксирована техническая неисправность, для проведения проверки.
"Распространяемые в сети "Интернет" сведения о взрыве и каких-либо противоправных действиях действительности не соответствует", - говорится в сообщении в официальном канале главка на платформе Max.
Правоохранители отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. Движение на Бутовской линии метро не нарушено.
Последствия возгорания легкового автомобиля на парковке на западе Москвы
МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве
12 февраля, 11:23
12 февраля, 11:23
 
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
