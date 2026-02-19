https://ria.ru/20260219/vzryv-2075444157.html
В МВД опровергли информацию о взрыве на станции "Битцевский парк" в Москве
В МВД опровергли информацию о взрыве на станции "Битцевский парк" в Москве - РИА Новости, 19.02.2026
В МВД опровергли информацию о взрыве на станции "Битцевский парк" в Москве
Распространяемая в интернете информация о взрыве на станции метро "Битцевский парк" в Москве не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:36:00+03:00
2026-02-19T12:36:00+03:00
2026-02-19T12:53:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260212/vzryv-2073858718.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД опровергли информацию о взрыве на станции "Битцевский парк" в Москве
МВД: данные о взрыве на станции "Битцевский парк" не соответствуют правде
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Распространяемая в интернете информация о взрыве на станции метро "Битцевский парк" в Москве не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе
столичного главка МВД РФ.
В ведомстве прочеркнули, что утром на станции московского метро "Битцевский парк" машинист электропоезда остановил поезд, у которого была зафиксирована техническая неисправность, для проведения проверки.
"Распространяемые в сети "Интернет" сведения о взрыве и каких-либо противоправных действиях действительности не соответствует", - говорится в сообщении в официальном канале главка на платформе Max.
Правоохранители отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. Движение на Бутовской линии метро не нарушено.