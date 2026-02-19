В МВД опровергли информацию о взрыве на станции "Битцевский парк" в Москве

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Распространяемая в интернете информация о взрыве на станции метро "Битцевский парк" в Москве не соответствует действительности, сообщили в Распространяемая в интернете информация о взрыве на станции метро "Битцевский парк" в Москве не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве прочеркнули, что утром на станции московского метро "Битцевский парк" машинист электропоезда остановил поезд, у которого была зафиксирована техническая неисправность, для проведения проверки.

"Распространяемые в сети "Интернет" сведения о взрыве и каких-либо противоправных действиях действительности не соответствует", - говорится в сообщении в официальном канале главка на платформе Max.