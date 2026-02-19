Рейтинг@Mail.ru
Колокольцев рассказал о предотвращении нападений на школьников и учителей - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 19.02.2026 (обновлено: 11:32 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/napadenie-2075414091.html
Колокольцев рассказал о предотвращении нападений на школьников и учителей
Колокольцев рассказал о предотвращении нападений на школьников и учителей - РИА Новости, 19.02.2026
Колокольцев рассказал о предотвращении нападений на школьников и учителей
С начала этого года в 15 регионах страны предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:15:00+03:00
2026-02-19T11:32:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
владимир колокольцев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_32d1206611524e1ded32dba6c19c87e6.jpg
https://ria.ru/20260219/shkola-2075394778.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_182969aa43c2b98069a4e89ae9d85d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, владимир колокольцев, госдума рф
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Владимир Колокольцев, Госдума РФ
Колокольцев рассказал о предотвращении нападений на школьников и учителей

Колокольцев: с начала года предотвратили 21 нападение на школьников и учителей

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. С начала этого года в 15 регионах страны предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
"Продолжаем превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организаций. Уже с начала этого года в 15 регионах страны предупреждено 21 нападение на учащихся и преподавателей", - сказал Колокольцев.
На месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Пострадавших среди педагогов пермской школы, где произошло нападение, нет
Вчера, 10:14
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияВладимир КолокольцевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала