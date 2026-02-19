Колокольцев рассказал о предотвращении нападений на школьников и учителей

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. С начала этого года в 15 регионах страны предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.